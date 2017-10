Răspunsul unui angajator la bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi: „Ne pare rău, post de lucrător pe Facebook n-avem!“

Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi a început, la Slatina, la ora anunaţată, 9,00, când în faţa Casei Sindicatelor se aflau aproximativ 200 de persoane. Printre tineri, clase întregi de elevi de liceu, însoţiţi de profesori. „Sunt în ultimul an, ei fac şi practică la angajatori, au informaţii, dar am venit să vadă şi cum se desfăşoară o bursă a locurilor de muncă. Dacă decid să nu-şi continue studiile vor avea nevoie anul viitor“, spun profesorii care îi însoţesc.

„Veţi merge la fiecare angajator în parte, chiar de mai multe ori, dacă e cazul, să analizaţi cu atenţie fiecare ofertă“, i-a îndemnat directorul-adjunct al AJOFM Olt, Constantin Câtu, în deschidere.

Absolvenţii care, doar teoretic, îşi caută un loc de muncă îi recunoşti după determinare. Intră, aruncă rapid o privire, identifică angajatul AJOFM care să le vizeze carnetul de şomer şi se-ndreaptă glonţ către acesta. „Aşa repede? Păi, te-ai uitat, ai căutat, ai întrebat, ai văzut dacă sunt şi posturi conform calificării tale?“, vine, firesc, întrebarea. „Da, nu, nu sunt, n-am găsit nimic!“, spune tânărul, aproape fără ezitare.





De nevoie, pleacă, mai dă o tură, se-ntoarce, obţine viza şi părăseşte foaierul Casei Sindicatelor. Scena se repetă fără întrerupere, cu deosebirea că reprezentantul AJOFM oboseşte să-i mai trimită să se informeze mai întâi şi le pune ştampila. „Sunt o generaţie tare ciudată. Nici măcar nu ştiu ce calificare au pe diplomă, nu-mi dau seama ce pregătire au făcut!“, aproape se scuză consiliera AJOFM.

„De la noi pleacă în Anglia şi Italia“

La Slatina angajatorii au venit să recruteze pentru peste 400 de locuri de muncă, la Caracal s-au anunţat alte aproape 230 disponibile. În total, în cele două oraşe au participat la bursă, a transmis AJOFM ulterior, 445 de persoane, dintre acestea doar 225 absolvenţi. Angajatorii spun că se confruntă de ceva vreme cu probleme în a-şi găsi angajaţi. Au încetat să mai caute angajatul ideal, s-ar mulţumi cu persoane pur şi simplu interesate, pe care să le formeze la locul de muncă, dar nici acestea nu vin.

„La noi veniturile sunt OK, programul de lucru de 8 ore este de 8 ore, la minut, dar în acest interval, e drept, se munceşte. Ne pleacă şi nouă, dar nu în ţară, pleacă în Anglia, Italia, în special pentru că salariul minim, de la care se pleacă, nu e mulţumitor, pentru că, dacă vor să facă un împrumut, de exemplu, au dificultăţi. În funcţie de performanţă salariul creşte, nu rămâi în acelaşi stadiu, dar n-au răbdare“, spune reprezentantul unei lanţ de market-uri.





La bursă au venit şi elevi de liceu

„Când au de cules porumbul, nu vin la muncă, ce-i interesează pe ei că ai comandă de livrat?!“

Nici patronii din domeniul confecţiilor n-o duc mai bine. „Ne spun că nu vin pentru că n-au experienţă. Şi noi le spunem că nu e nevoie, vor învăţa la noi o meserie, numai să-şi dorească. Ba chiar le spun că învaţă o meserie cu care îşi găsesc de lucru într-o zi, oriunde, lucru care nu se-ntâmplă cu facultatea. Nu vor. Ne-am dus la ei acasă, am făcut punct de lucru în comună, la Vîlcele. Când culege porumbul, nu mai vine la muncă, n-o interesează că ai comandă de livrat, că aşteaptă tir-ul. Şi n-ai ce să le faci, nu găseşti “, spune reprezentantul unei firme de confecţii. Acceptă că salariul nu e mare, 1.200 lei, net, plus tichete de masă, „dar când tu nu ştii să faci nimic, ce ţi-ai dori?!“. „E greu, ne e foarte greu, statul pe noi nu ne-ajută, vor dispărea şi firmele astea. Noi lucrăm în lohn pe aceleaşi sume de acum patru-cinci ani, în schimb salariile s-au mărit, facturile sunt mai scumpe...“, mai spune patronul.

Nici în construcţii, nici în instalaţii, niciunde nu se-nghesuie absolvenţii. Pe ici-pe colo mai vezi persone interesate stând de vorbă cu angajatorii şi completând CV-uri. Sunt oameni trecuţi de 40 de ani, şi femei, şi bărbaţi, aflaţi „într-o cumpănă“, după ani de muncă. Mulţi au schimbat de-a lungul carierei de mai multe ori domeniul şi continuă s-o facă. Alţii ar mai lua, parcă, şi-o pauză. E cazul unui bărbat de aproape 50 de ani. Ne spune că a lucrat 23 de ani la CFR, înainte de asta, la Uzina de Aluminiu, iar în şomaj a ajuns de la o firmă de pază. Pe diplomă scrie mecanic, „da’ ce, ăştia mai repară Dacia?“. S-a-nscris pe lista unui angajator, nu ştie numele firmei, a lăsat telefonul. Pe altă listă nu mai vrea, deşi şomajul nu înseamnă foarte mult. „Iau 450 de lei, ăştia sunt. Mai am pân’ la pensie, chiar dacă am vechime“, spune bărbatul.



Cei care şi-au căutat cu adevărat un loc de muncă n-au fost absolvenţii, ci şomerii care nu acceptă să trăiască din indemnizaţia de câteva sute de lei

Un altul, de vârstă apropiată, are din start o întrebare pe care o adresează angajatorului: „Aici, sau trimiteţi şi în delegaţii, că de delegaţii sunt sătul! Mi s-a distrus casa, m-a lăsat nevasta, s-a săturat să aştepte cu lunile. Eu nu mai vreau decât în Slatina, în ţară nu mă mai duc. Am lucrat şi-n construcţii, ştiu cum e. Ştiu, dom’ne, să fac multe, şi instalaţii electrice, şi altele, dar te duc pe la mama dracu’, te uită pe-acolo, dormi pe saltele ca nişte câini şi când vine vorba să-ţi trimită maşină, de vineri vine tocmai sâmbătă după-masă. Sunt sătul, nu mai vreau!“, e bărbatul foarte categoric. Angajatorii se uită lung. Îi recunosc pe cei cu experienţă, îi recunosc şi pe cei fără chef de muncă. Mai scriu uneori câte un nume în listă, deşi sunt siguri că nu le va răspunde nimeni la telefon.

Tinerii nu se frunzăresc mai mult de o oră prin faţa angajatorilor. După nici o oră şi jumătate sala e aproape goală. Întârziaţii vin, se uită şi ei, mai întreabă pe ici-pe colo. „Ne pare rău, dar loc de lucrător pe Facebook n-avem!“, reacţionează, la un moment dat, unul dintre angajatori, tot văzând grimasele celor care cercetează oferta afişată.

Ceva mai mult succes au firmele mari de pe platforma industrială şi singura firmă de recrutare de personal prezentă la bursă. La ei numele şi numerele de telefon s-au adunat repede, rămâne de văzut dacă solicitanţii se şi potrivesc cerinţelor posturilor.





După o oră şi jumătate sala era goală

Cu oferta de şcolarizare a venit şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Olt, anunţând că sunt 300 de locuri disponibile la şcoala de pompieri, pentru care admiterea are loc în ianuarie 2018. Şcoala va dura un singur an, iar informaţii sunt pe site-ul instituţiei şi sunt disponibile şi la sediu, au fost informaţi doritorii.

CITIŢI ŞI: Dilema şomerilor români la târgul de slujbe: salariu minim sau asistenţă. „Noi avem ajutor social, n-am venit să căutăm“

Sute de participanţi la bursa locurilor de muncă, mai mult în plimbare. Angajator: „Practic, am venit degeaba“