Cum a prelungit Dragnea perioada de valorificare în programul de tomate: „Eu nu dau indicaţii, eu îmi dau cu părerea“

Fierbere mare, încă de duminică seara, în sudul judeţului Olt, judeţul cu cei mai mulţi legumicultori înscrişi în programul de finanţare a tomatelor produse în spaţii protejate, unde preşedintele PSD, Liviu Dragnea, avea să sosească luni dimineaţă, însoţit de ministrul Agriculturii, Petre Daea. Să se pregătească pentru oaspeţi coşuri frumoase cu roşiile timpurii pentru care fermierii din Olt au ajuns cunoscuţi în toată ţara, să mai pună şi ceva piatră pe drumul până la solarii - să nu intre musafirii în noroi pân’ la genunchi, să se ştie cine-i primeşte pe oaspeţi cu pâine şi sare (pâinea a fost făcută în fabrica unui mare fermier, vizitat şi el, de la Rusăneşti, nimeni altul decât fiul primarului) etc.

Tracul organizatorilor n-a trecut nici în ziua vizitei. Pe şeful PSD l-au aşteptat în câmp, lângă solarii, secretarul de stat din ministerul Agriculturii – Daniel Botănoiu, deputaţii Alexandru Stănescu şi Dan Ciocan, şefi de pe la instituţiile din judeţ şi o mulţime de fermieri veniţi să-l vadă pe Dragnea.

„Muncesc în solar de când m-am liberat din armată“

În aşteptarea oaspeţilor, ne întindem la vorbă cu fermierii. Printre aceştia, socrul gazdei. „Solariile nu sunt ale mele, sunt ale băiatului, el e plecat la Bucureşti, cu roşiile să le vândă, da’ muncim toţi. Muncesc în solar de când m-am liberat din armată, am făcut şi noi la început ce făceau la CAP. De la bulgari am învăţat, ei şi azi sunt mult mai avansaţi ca noi, noi suntem în urmă. Aveam la început solarii din lemn, folia nu ţinea nici un an, mai puneai... Aveam acasă, de anul trecut am făcut şi în câmp. Munceşti, câştigi, dar e greu, le mai spun eu copiilor, şi nu prea le convine, dar dacă n-aveam noi, ăştia bătrâni, pensiile, să vină ziua şi să se uite după poştaş, nu ştiu cum ţineam băiatul la şcoală, că fata e încă aici, n-a plecat“, spune socrul Sandei Rău, titulara unui proiectul realizat prin PNDR, cu o finanţare nerambursabilă din care familia şi-a permis să construiască patru solarii moderne, iar acum solicitant în programul de tomate.





În tot acest timp, doamna Sanda, de fel din Teleorman, măritată în Olt, le povesteşte jurnaliştilor cum munceşte alături de familie, de dimineaţa până seara, şi duminica, pentru că legumele nu ştiu ce-i aia sărbătoare, iar când ajung cu roşiile la piaţă întâmpină cumpărători mofturoşi, care vor roşii mici când le pun pe tarabă roşii mari, şi invers. În plus, niciun samsar nu le dă factură pe ce iau de la ei, astfel încât să poată demonstra că au valorificat cele 2 tone de tomate, până la 31 mai, aşa cum le cere programul de subvenţionare a tomatelor, în baza căruia pot primi 3.000 euro pe an, pentru 1.000 m.p. în solar, cultivaţi cu tomate.

„Dom’ ministru, cred că şi din cauza vremii, şi din cauza asta, cred că putem să prelungim...“

Şi dom’ preşedinte de partid a venit, puţin după ora 10.00, însoţit de şefii de la judeţ şi de ministrul Agriculturii. A trecut repede la fapte, croit să vadă ce şi cum în solar. Câte straturi de folie folosiţi, care e prima cultură, cum se face aerisirea, ce soiuri cultivaţi, cum merge programul de subvenţie.

„Cultivăm «Paris»“, spune femeia, iar Dragnea rămâne un moment fără replică. „Da, pentru că asta merge primăvara devreme, când e mai frig. Facem şi din cele româneşti, mai târziu“, continuă Sanda Rău să-şi prezinte marfa. Femeia le mai spune că totul ar fi conform planului, roşiile au rodit, au cules cele 2.000 kilograme necesare pentru a primi subvenţia, doar că, la comercializare, nimeni nu le dă factură pe marfa livrată. „Noi avem cantitatea, dar nu putem să dovedim. Sunt alţii care nu cultivă nicio tomată şi ei fac rost de acte“, se plânge femeia. „Dom’ ministru, cred că şi din cauza vremii, şi din cauza asta, cred că putem să prelungim...“, spune Dragnea, întorcându-se către ministrul Agriculturii,. Aşa că deja funcţionarii au fost puşi la treabă pentru a scrie documentele, iar în şedinţa de Guvern se va prelungi perioada de valorificare, noul termen limită fiind 15 iunie, spune deja, spre finalul vizitei, ministrul Petre Daea.





Jurnaliştii de profil sar şi spun că e o problemă şi cu depunerea celorlalte cereri de subvenţia la APIA, unde termenul limită este chiar astăzi, 15 mai. Termenul ăsta nu va fi prelungit „nici măcar cu un minut“, pentru că, întăresc şi Daea şi Dragnea, altfel nu se mai poate derula programul pentru a se putea plăti avansul la 15 octombrie, „lucru care nu s-a mai întâmplat până acum“. „Avans s-a dat şi anul trecut, doar cei cuprinşi în eşantioanele de control n-au luat“, spune un jurnalist de la o publicaţie cu profil agricol.

„Să promovăm roşiile astea sănătoase, să nu mai mănânce copiii chimicale“



Şi aşa trece preşedintele PSD la gustat soiul „Paris“, cu miros şi gust ca în copilărie. „Vreţi să spuneţi că astea erau roşiile pe care le mâncam noi în anii ’60-’70“, continuă discuţia. „Dacă vreţi să promovaţi roşia de import, n-aveţi decât!“, spune Dragnea aproape supărat, dând şi definiţia roşiei româneşti, care nu ţine de soi, ţine de pământul în care creşte şi care-i dă gustul de neegalat.



„Eu zic să promovăm roşiile astea sănătoase, să nu mai mănânce copiii chimicale, E-uri şi cum vreţi să le mai ziceţi“, mai spune Dragnea, făcând apel la ministru să vorbească despre programul de supraveghere a calităţii legumelor, despre probele prelevate şi lansându-i şi provocarea de a testa în aceste laboratoare şi produsele care intră pe piaţă, din import.



La ieşirea din exploataţia legumicultorilor din Cilieni, Dragnea anunţă că aici vizita sa ia sfârşit, nu mai poate merge şi la Rusăneşti, pentru că datoria îl cheamă şi în altă parte.

Continuă însă turul ministrul Petre Daea, care vede efectiv în goană întinsa fermă zootehnică de la Rusăneşti, unde fiul primarului din localitate creşte 700 vite de carne şi de lapte şi exploatează 2.400 hectare de teren. Curtea fermei e plină de utilaje ultra-moderne, grajdurile rivalizează cu cele ale fermierilor din occident, vitele sunt de revistă. Totul a început să ia amploare în 2006, printr-un proiect SAPARD prin care s-au cumpărat primele utilaje, dar s-a continuat în exerciţiul 2007-2014 cu un proiect finanţat prin FEADR de 1,6 milioane euro, ni se prezintă un scurt istoric al fermei în care oficialii din minister se opresc, din loc în loc, să-şi facă poze.