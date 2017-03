Când reîncepem să folosim cremele de protecţie solară. „Alergii pot să apară dacă e o cremă cu valabilitate depăşită“

Soarele ne poate fi bun prieten dacă nu avem afecţiuni care se pot agrava la expunere, însă creşterea destul de surprinzătoare a temperaturilor, înregistrată deja de o vreme încoace, trebuie să ne pună în gardă. Am întrebat specialistul dermatolog despre momentul în care reîncepem să folosim cremele de protecţie solară, indispensabile pe timp de vară.

„Imediat ce temperatura depăşeşte 20 de grade Celsius“, a venit, prompt, răspunsul. Doar că o singură cremă nu se potriveşte tuturor, fiind necesare alegeri în cunoştinţă de cauză.

„Cel mai întâlnit fototip la noi este fototipul III - păr şaten, ochi căprui, piele un pic mai închisă la culoare. Pentru acest tip de ten sunt indicate în această perioadă cremele cu factor de protecţie 20. Pentru fototipul II, tenul mai deschis, deja factorul de protecţie creşte la 30. Când temperaturile deja depăşesc 25-27 grade Celsius, cei care au fototipul I sau II trebuie să folosească acele creme cu factorul maxim de protecţie disponibil la noi pe piaţă - 50“, ne sfătuieşte medicul dermatolog Cristina Tutunaru.

Copiii sunt de departe cei mai sensibili, urmaţi de persoanele cu fototipul I – piele foarte albă, păr roşcat şi de persoanele care nu tolerează soarele, la expunere manifestându-se diverse reacţii alergice, roşeaţa în special.

„Tenul bronzat e la modă, dar nu e sănătos“

Cremele cu fotoprotecţie, ne mai sfătuieşte medicul dermatolog, este necesar să le cumpărăm din farmacii şi, pe cât posibil, la indicaţia medicului. O cutie de cremă pe care am deschis-o anul trecut încă o mai putem folosi, dacă am păstrat-o în condiţii optime şi nu au trecut mai mult de 12 luni de la deschidere. „Dacă am stabilit care este crema care ni se potriveşte – şi trebuie să o alegem la indicaţia dermatologului sau măcar a farmacistului – puţin probabil să avem probleme. Diverse reacţii la crema respectivă pot să apară doar dacă a fost deschisă de foarte multă vreme, s-a depăşit perioada de valabilitate, acesta ar fi singurul scenariu al apariţiei reacţiilor de tip roşeaţă sau altfel de manifestări“, a mai spus medicul, precizând că fiecare expunere fără protecţie grăbeşte îmbătrânirea pielii, producându-se efecte ireversibile. „Tenul bronzat este la modă, dar nu e sănătos“, a concluzionat medicul Cristina Tutunaru.

