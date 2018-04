Un tată şi fiul lui de 12 ani au încercat să fure un avion din Aeroportul Sibiu

În şedinţa Colegiului prefectural al judeţului Sibiu din data de 25 aprilie, prefectul Adela Muntean a atras atenţia vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Sibiu, Marcel Luca, ca să transmită preşedintelui judeţului „să aibă mai multă grijă de maşinile Aeroportului Internaţional Sibiu”. „Eu am făcut un pas în spate, nu am vrut să intervenim nici când au fost problemele legate de greva angajaţilor, din respect pentru ei şi pentru conducerea CJ. Chiar am anulat un exerciţiu ISU programat în acea perioadă. De data aceasta vă solicit să încercaţi să gestionaţi situaţia la nivel de management şi să alocaţi sumele necesare dotărilor aeroportului aşa cum trebuie. Este adevărat că a fost un incident mic, dar gândiţi-vă că vine Summitul UE de anul viitor şi trebuie să fim mult mai bine pregătiţi”, a declarat prefectul Adela Muntean, citată de publicaţia locală Turnul Sfatului