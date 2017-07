Noul şef al Poliţiei Locale vrea să schimbe imaginea instituţiei şi să îşi verifice agenţii prin GPS

Poliţia Locală este una dintre instituţiile subordonate Primăriei Municipiului Satu Mare, finanţată din bani publici, de care conducerea municipiului nu a fost prea mulţumită. O bătaie între agenţi, alţi doi agenţi prinşi dormind în maşină, maşini surprinse parcând ilegal sunt doar câteva din faptele care li s-au imputat poliţiştilor şi implicit conducerii, asigurate până acum două zile de Ioan Precup.

Se pare că acesta a decis să se retragă din prima poziţie a instituţiei, în locul său fiind numit un fost poliţist de frontieră, Vasile Chişluca.

„Începând de ieri,funcţia de director general al Poliţiei Locale Satu Mare a fost preluată de domnul Vasile Chişluca. Consider că la ora actuală nu avem foarte mult timp pentru experiemtne, aşadar am preferat pe cineva cu experienţă. În alegereadomnului Chişluca au contat foarte mult experienţa profesională, rezultatele profesionale, cât şi integritatea profesională. Am făcut aceste demersuri în urma retragerii domnului Precup din funcţia de director general în funcţia de director executiv. ”, a afirmat primarul Kereskenyi Gabor

”O zi, aproape două, am stat şi am discutat cu colegii mei de la Poliţia Locală, nu doar cu cei din conducere, cu şi cu ceilalţi. Am discutat cu ei mai în amănunt şi spre bucuria mea şi ei vor să schimbe sintagma de poliţişti comunitari. Ştim cu toţii că li se spune poliţişti comunitari, foşti gardieni, iar dânşii vor să îşi schimbe imaginea. Pentru mine faptul că am venit la Poliţia Locală a fost o provare şi vreau să schimbăm această imagine. ”, a afirmat noul director general al Poliţiei Locale.

Vasile Chişluca este pensionat de la Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră, acolo unde a fost comisar şef, fost şef de sector Satu Mare-Carei, iar înainte de pensionare a fost şeful sectorului Satu Mare din cadrul Inspectoratului Teritorial de Poliţie de Frontieră Română – Sighetul Marmaţiei.

Prezent şi el la conferinţa de presă în care s-a făcut prezentarea noului director, Ioan Precup nu a dorit să comenteze motivele care au stat la baza deciziei sale de a se retrage pe funcţia de director executiv din cea de director general, invocând că e vorba de motive personale.

Primarul are şi nişte obiective pentru noua conducere a poliţiei locale, respectiv pentru modul în care agenţii ar trebui să activeze şi să fie receptaţi de către populaţie.

„Aş dori ca prezenţa poliţiştilor locali pe străzi să fie mult mai vizibilă, trebuie să recâştigăm respectul cetăţenilor. Sper şi sunt convins că vom avea o colaborare mai strânsă cu IPJ şi cu Inspectoratul de Jandarmi. Avem nevoie de patrule mixte, avem nevoie ca să fim şi să ne comportăm ca forţe complementare în ceea ce priveşte ordinea publică. Avem foarte multe de făcut pe acest plan, dar totuşi avem atribuţii în cee ce priveşte circulaţia şi nu în ultimul rând în depistarea şi sancţionarea, dar şi prevenirea depozitării ilegale de deşeuri. ”, afirmă primarul.

În discuţie s-a adus şi personalul Poliţiei Locale, careeste insuficient pentru a îndeplini la parametrii maximi sarcinile pe care le au. În prezent există 108 angajaţi, din care aproximativ 75 sunt oameni de teren, restul fiind funcţionari în birouri. Se doreşte completarea schimei de personal, care prevede 150 de persoane, dar cei care s-au prezentat şila ultimul examen pentru cele 18 posturi au fost slab pregătiţi, ocupându-se doar şase posturi.

Noul director are şi o dorinţă şi o cerinţă pentru primar, lucruri care ar trebui să facă poliţia mai eficientă.

„S-ar putea să existe (n.r. corupţie în Poliţia Locală)pentru că munca poliţistului local este cu cetăţeanul. Ştim foarte bine că cetăţenii sunt de toate felurile. Începând de la o parcare, cu o mică şpăguţă, deci toleranţă zero. Există riscuri totuţi. Am discutat şi cu domnul primar, vrem să fim mai bine dotaţi, parcul de maşini este mai ănvechit. Ne-ar trebui nişte staţii tetra, care au GPS, să ştim fiecare agent la orice oră unde este, atunci automat munca noastră de a verifica şi de a controla este mult mai uşoară şi eu cred că cu puţină bunăvoinţă din partea poliţiei şi a jandarmeriei am face faţă, pentru că destul de mare este infracţionalitatea în Satu Mare”, afirmă noul director, Vasile Chişluca.

Referitor la cei doi agenţi care au fost prinşi dormind în maşină în timpul programului, ei au fost retrogradaţi profesional pentru 6, respectiv 4 luni.