Sorin Grindeanu şi Sevil Shhaideh, în vizită de lucru în judeţul Caraş-Severin

Premierul Sorin Grindeanu efectuează o vizită de lucru în judeţul său natal, Caraş Severin. De la ora 10.00, premierul, care merge în Caraş-Severin însoţit de Sevil Shhaideh, are programată o întâlnire cu prefectul judeţului Caraş-Severin şi cu preşedintele Consiliului Judeţean. De la ora 10.20, premierul se întâlneşte cu primarii din judeţ, iar de la 10.45 are loc o întâlnire pe tema sănătăţii.



Grindeanu şi Shaideh mai are programate întâlniri cu conducere UCMR şi conducerea Universităţi Eftimie Murgu din Reşiţa. De la ora 13.30, Grindeanu şi Shhaideh vor susţine o conferinţă de presă. După-masă, premierul şi ministrul Dezvoltării vor merge la Timişoara.

Vom reveni cu amanunte.