Victime ale malpraxisului şi rudele lor, uniţi într-un grup care luptă cu erorile medicilor. Cazuri grave: cum să rămâi cu un rest de pensă în coloana vertebrală

Cazul Părăuşanu a început în urmă cu 8 ani, când Mirela a fost nevoită să nască natural un copil de peste 5 kilograme, deşi ulterior avea să se dovedească faptul că era necesară o cezariană. „L-au nenorocit pe viaţă deoarece i-a smuls nervii C7, C8 şi T1 ai plexului brahial”, povesteşte Mirela Părăuşanu traumele de acum opt ani.

Femeia mai povesteşte că iniţial i s-ar fi spus că a născut un copil mort, apoi 11 zile cât au stat în spital susţine că au fost la un pas să moară amândoi.

Cu greutate, au plecat din Vâlcea la Bucureşti, cu un „copil aproape de comă, otrăvit cu fastum gel şi infectat cu un stafilococ auriu... Dacă nu era fratele meu, muream din ianuarie 2010” .





Alexandru, fiul Mirelei Foto: Adevărul

După Institutul de Ocrotire a Mamei şi Copilului, care aparţine de Maternitatea Polizu, unde au „revenit la viaţă”, au ajuns în Germania, unde „s-a constatat ruperea unor nervi şi smulgerea altora” şi, parţial, o parte din probleme s-au rezolvat, mai spune femeia.

Înapoi în România, a început terapia zilnică. Copilul a avut probleme la ambele mâini, are cataractă la ambii ochi, probleme la picioare care s-au strâmbat, sindromul Claude-Bernard-Horner şi paralizie totală de plex brahial stâng – „o listă întreagă de diagnostice” -, iar şansele de recuperare par nule în acest moment.

Comisia de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis din Vâlcea a decis că doctorul învinovăţit nu se face vinovat de malpraxis, susţine mama.

Între timp, faptele din culpă s-au prescris anul trecut. Dar familia Părăuşanu a continuat cu procesele. „Acum suntem în instanţa civilă pentru despăgubiri foarte mari: 5 milioane de euro pentru Alexandru, 700.000 de euro – pentru soţul meu şi 1 milion de euro pentru mine – daune materiale, morale şi interese, pe rol la Tribunalul Vâlcea. Pe 13 aprilie va începe judecata pe fond”, explică Mirela Părăuşanu.

Daunele sunt cerute de la cinci medici care „au exercitat actul medical”, sub o formă sau alta. „Faptele există, în procesul civil daunele se pot solicita pentru cel mai mic prejudiciu adus”, mai spune Mirela Părăuşanu.

Între timp, nevoită să înţeleagă cum funcţionează sistemul juridic din România, Mirela Părăuşanu a absolvit o Facultate de Drept. „Umblu cu două sacoşe de hârtii după mine, fiecare are câte 30 de kilograme. Nu am haine după mine, câte acte car".

Mirela Părăuşanu, vâlceanca decisă să meargă până la capăt, pentru fiul ei, a urmat o facultate de drept, şi-i cheamă în instanţa de judecată pe medici pentru despăgubiri de aproape 7 milioane de euro. Foto: Adevărul

Peste două luni va merge în Turcia să facă alte investigaţii pentru Alexandru. Şi apoi va trebui să se întoarcă în Germania, când va creşte copilul, ca să facă alte operaţii. În final, este decisă să ajungă „până la CEDO”.

„Voi continua pentru că am o datorie faţă de copil”, conchide Mirela Părăuşanu.

Un fiu care-şi caută dreptatea de 10 ani – reprezentant al Grupului civic al victimelor

Bogdan Neagu este „reprezentantul Grupului civic al victimelor malpraxisului medical”, după cum l-a catalogat prefectul Vâlcii, Florian Marin, care l-a primit în audienţă zilele trecute.

„Aceasta mi-a precizat faptul că, în cursul săptămânii viitoare îmi va înainta, dată fiind calitatea mea de reprezentant al Guvernului în teritoriu, un memoriu în care va solicita sprijinul, în condiţiile legii, al Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Justiţiei, pentru clarificarea unor aspecte ce ţin de malpraxisul medical, inclusiv pe linia de propuneri de modificare a unor actelor normative, din domeniul medical”, declara prefectul de Vâlcea, după întâlnirea cu Bogdan Neamu.

Acesta a rămas în urmă cu 10 ani, fără tată, „tot din cauza neregulilor din sistemul medical”. „În ceea ce priveşte ancheta sunt în ultimul stadiu în ceea ce priveşte Institutul Naţional de Medicină Legală. Aşteptăm nişte avize. Şi dosarul meu, ca toate celelalte, se află la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea. Suspiciunea noastră legitimă este că acolo există un interes ca situaţia noastră să nu fie soluţionată. Medicii sunt urmăriţi penal.

În instanţă s-a ajuns numai în urma clasărilor, în cazul meu şi al doamnei Părăuşanu. Cum contestaţiile noastre s-au dovedit întemeiate, dosarele s-au întors la Parchet. Dar nu s-au găsit vinovaţii, ca să fie trimişi în judecată. În urma expertizelor medicale s-a extins ancheta şi în cazul altora pe care eu, spre exemplu, nu i-am menţionat în plângere. Urmărirea penală este începută. Vinovaţii deocamdată nu sunt stabiliţi. Eu personal n-am solicitat nici o daună, până în momentul de faţă. Sunt constituit parte civilă”, a mai precizat Bogdan Neagu.

Cazul fetiţei de 10 ani

O altă victimă este Carina Pleşanu, o fetiţă de numai 10 ani, care a decedat în urmă cu 11 luni. Motivul - „pare a fi o endocardită. Această fetiţă a avut parte de un tratament similar cu al tatălui meu. Prezentarea la spital, trimiterea acasă. Revenire la acelaşi spital, tratare cu superficialitate a cazului. Nu a fost internată. A fost reţinută pe UPU. În prima fază, s-a prezentat mama cu fetiţa care acuza dureri de cap, de spate şi picior şi cu febră. Anterior i se eliberase un tratament cu antibiotic de către un medic de familie. A ajuns la UPU, după analizele care i s-au făcut aici, a fost trimisă cu diagnosticul de miozită virală, la Secţia Infecto-contagioase, a Spitalului Vechi şi de aici a fost trimisă acasă, după ce i s-a făcut o dexametozonă, cu menţiunea verbală dacă revine febra să se reîntoarcă”, povesteşte reprezentantul grupului.

S-au reîntors după câteva ore la Boli infecţiose, fiindcă starea se agravase. „Iar de aici, a fost trimisă înapoi la UPU cu ambulanţa, nu cum apare înscris în actele medicale de la domiciliu. La spital, în ambulatoriu, fiindcă i s-a administrat o simplă perfuzie, nu cu antibiotic, fetiţa a făcut stop cardio-respirator. Intubată, resuscitată, i-au revenit funcţiile vitale”, mai spune Neagu.

Într-un final, când starea ei a fost stabilizată, s-a cerut transferul la Bucureşti. „Pe coridorul de la UPU, micuţa a făcut al doilea stop cardio-respirator şi a decedat. Ce vă mai pot spune este că - conţinutul raportului de necropsie este un mare fals. Se vor face demersuri în acest sens, care vor fi mediatizate la vremea cuvenită”, explică Bogdan Neagu.

Familia a angajat avocaţi pentru a afla adevărul şi a trage la răspundere vinovaţii.

A rămas cu un rest de pensă în coloană vertebrală

Tot Bogdan Neagu a vorbit şi despre Cionică Ion Claudiu, care, în 2012, a suferit o intervenţie la coloana vertebrală. „Medicul l-a sfătuit să mai facă investigaţii, dar să nu accepte rezonanţă magnetică nucleară, întrucât i-a rămas un rest de pensă în coloana vertebrală, deşi acest lucru nu este menţionat în actele medicale.”

Pacientul a ajuns în Bucureşti pentru investigaţii suplimentare, dar când i s-a cerut să facă RMN nu a fost de acord, explicând ce i s-a spus la Vâlcea. „Medicii din Bucureşti nu l-au crezut, convinşi că, într-o astfel de situaţie, pacientul nu mai poate merge pe picioarele sale. RMN-ul a arătat clar că există o „retenţie de corp metalic cu dismensiunile de 4,3/3/6,2 mm” localizată în „porţiunea mediană”, ne explică domnul Neagu arătându-ne şi documentele doveditoare în acest sens.

„Cum restul metalic este între nişte nervi, extragerea sa este foarte riscantă. Din cauza altor afecţiuni descoperite la coloană, ulterior a mai avut două intervenţii chirugicale pe coloană, la Bucureşti. După ce s-a pus pe picioare cât de cât, a venit să facă o sesizare la Colegiul Medicilor Vâlcea, unde a primit un răspuns halucinant - că trebuia să facă o adresă în primele şase luni, deşi el între timp stătuse prin spitale. A fost intimidat şi descurajat într-atât încât a refuzat să mai depună alte reclamaţii şi să ceară o anchetă penală. A rămas cu restul de pensă în spate, în orice moment poate rămâne infirm sau poate muri. Acum doar vrea să-şi prezinte cazul”, conchide reprezentantul grupului civic.

„Pe mama nu mi-o mai aduce nimeni înapoi, vreau să creez un precedent”

Cazul Bădică este al unei femei care s-a luptat 11 ani pentru o mamă bolnavă. Nu a făcut până în acest moment nici un demers juridic, mama ei decedând în urmă cu şase săptămâni. A creat însă o pagină dedicată, intitulată „Nu dau, nu iau şpagă”, care a reuşit să adune într-un an de la creare peste 500 de membri.

„Din momentul în care am decis să fac cunoscute astfel de cazuri, nu am făcut-o pentru mine sau mama mea. În comparaţie cu celelalte cazuri prezentate eu am avut puţin noroc, în sensul că am avut 11 ani la dispoziţie să-mi tratez mama”, povesteşte Simona Bădică.

Numai că „din cauza diagnosticelor greşite” care i-au fost puse la spitalul din Vâlcea, starea de sănătate a femeii s-a înrăutăţit şi a început agonia pentru ea şi fiica ei. „Am găsit în sistemul de stat şi Oameni, fără să dau şpagă, care m-au susţinut, m-au ajutat şi m-au învăţat, ca mama să beneficieze şi de altfel de tratamente, prin sisteme europene. Este un drum greu, lung, multă birocraţie, dar există şi această posibilitate. Concluzia este că 70% din sistem nu cunosc aceste informaţii, iar celorlalţi li se pare greu să-şi dedice 2 minute să-ţi spună ce soluţii ai la îndemână”, mai susţine Simona Bădică.

Tratată de aceiaşi doctori, şi la stat, şi la privat, ca să nu o mai ţină „pe la cozi”, în final: „Am fost şi la Bucureşti între timp, dar bolile pe care le ştiam de la Vâlcea nu reprezentau problema fundamentală a mamei”, povesteşte vâlceanca.

La Bucureşti s-a descoperit că avea „lupus şi insuficienţă pulmonară severă, nu ulcer, boli de ficat, inimă şi altele”, descoperite la Vâlcea. „La Spitalul Sfânta Maria mi-au spus că aş fi putut să câştig trei ani, dacă aş fi venit la început. Problemele cu inima le-a avut după, din cauza înrăutăţirii stării de sănătate. Mama mea a făcut o serie de tratamente incompatibile cu afecţiunile ei”, mai spune Simona Bădică.

Apoi, în spitalul din Vâlcea nu a mai ajuns decât pentru sânge şi doar pentru situaţiile de urgenţă. Deşi nu i s-a făcut autopsie, s-a considerat drept cauză a morţii stopul cardio-respirator.

„Pe mama nu mi-o mai aduce nimeni înapoi, dar acum m-am consultat cu cineva şi vreau să demarez toate demersurile legale pentru a-i trage la răspundere pe cei vinovaţi. Vreau să creez un precedent, ca aceste lucruri să nu se mai întâmple sau să se întâmple cât mai diminuat”, conchide Simona Bădică.

„S-a mers pe ideea că dacă sunt prezentate individual ar fi vorba doar cazuri izolate”

Timp de cinci ore, persoanele care au suferit direct sau indirect din cauza serviciilor medicale primite în spitalele vâlcene au adus ieri, 24 februarie, în atenţia opiniei publice poveştile prin care au trecut, însoţite de documente, în prezenţa unora dintre avocaţii lor.

„Au fost extrem de puţini reprezentanţi ai victimelor de malpraxis astăzi în sală, dar nu acesta era scopul evenimentului, ci de a mediatiza”, a explicat Bogdan Neagu.

Prefectul de Vâlcea, Florian Marin şi Bogdan Neagu, Foto: Adevărul

Acesta a precizat că până acum „s-a mers pe ideea că dacă sunt prezentate individual ar fi vorba doar cazuri izolate. Din păcate, ele nu mai constituie o excepţie.”

„Tot ce ne dorim este să se ia măsuri, să nu se mai repete aceste situaţii”

De aceea: „Am luat această decizie, de a ne întâlni mai multe victime ale malpraxisului medical, pentru a explica deficienţele din Spitalul Judeţean Vâlcea şi greutăţile întâmpinate în procesele şi anchetele penale care rezultă în urma acestor cazuri de malpraxis. Tot ce ne dorim este să se ia măsuri, să nu se mai repete aceste situaţii.

Scopul a fost de a face publice toate neregulile din sistemul medical local şi sistemul juridic – cei care anchetează aceste cauze. Rugămintea noastră ar fi ca aceste greşeli să nu mai fie acoperite de către cei care au menirea să controleze şi să ia măsuri, şi să nu se mai abereze că totul decurge bine la Spitalul Judeţean...

Se cumpără în continuare medicamente, dar nu pe prescripţie medicală, se dau pe bileţele, fără parafă şi fără semnătură. Într-adevăr, s-a îmbunătăţit ceva cu noua conducere, nu total, doar parţial – acele raportări către Direcţia de Sănătate Publică – vizând microbii din spital, care există în toate unităţile medicale. Dar tot nu este o raportare corectă. Problemele continuă în spital. În primul rând medicii trebuie să-şi schimbe atitudinea faţă de pacient.”, mai spune reprezentantul Grupului Civic.

Se luptă împreună de doi ani

Victimele malpraxisului de la Vâlcea au început să lupte împreună pentru aceeaşi cauză în urmă cu doi ani, când Bogdan Neagu a cunoscut-o pe Mirela Părăuşanu. Apoi, „anul trecut am cunoscut părinţii fetiţei, care erau vecini de bloc cu mine. Pe mine, nu m-a ajutat nimeni, cu excepţia familiei.

De aceea, am considerat că este de datoria mea să-i ajut. Eu am luat fetiţa de la morgă. Pe domnul Cionică l-am cunoscut la protestul din luna august a anului trecut, la care au participat în jur de 60 de persoane şi care s-a desfăşurat sub aceeaşi denumire: „Spune stop malpraxisului medical”. Dacă ar fi avut efectul scontat, n-am mai fi fost astăzi aici. Am devenit chiar mai ignoraţi de autorităţi.”, ne mai spune Bogdan Neamu.

„Avem o pagină de facebook – „Spune stop malpraxisului”, în care se prezintă şi alte cazuri din ţară. S-a luat legătura cu un caz de a Bihor al unui copil care a murit de salmonella. Este un caz care s-a încheiat prin condamnarea doctorului, deci s-a creat precedentul. Dar ştim că la nivel naţional mai există astfel de cazuri. Pe viitor, plănuim să înfiinţăm şi o organizaţie care să lupte pentru victimele malpraxisului. Avem şi avocaţi alături de noi, cum este chiar avocata mea, din Bucureşti care este specializată în malpraxisul medical. Pe deasupra nu colaborăm decât pe onorariu de succes.”, mai spune Bogdan Neagu.

Acuzaţii de manipulare şi intimidare

În spatele camerelor de filmat, participanţii la conferinţă au mai spus, sub protecţia anonimatului, deşi nu au prezentat şi dovezi în acest sens, că în tot acest timp de când se luptă cu sistemul - medical, de anchetă şi legislativ – s-au transformat într-un fel de paria pentru societate, şi-au pierdut prietenii, au îndurat reproşuri, umilinţe greu de imaginat atât de la autorităţi cât şi de la persoane simple, au fost ameninţaţi cu bătaia, cu moartea, le-a fost ameninţată chiar şi familia, motiv pentru care s-au văzut nevoiţi chiar să se înarmeze pentru autoapărare.

Unii dintre ei spun au plătit averi în căutarea dreptăţii, dar nu şi-au pierdut „speranţa”, spun că sunt mai mult ca oricând decişi să nu se lase „intimidaţi”, mai ales acum, când s-au unit sub aceeaşi cauză.

Reacţia reprezentanţilor spitalului