Nebunia stârnită de poliţiştii care s-au apucat să ancheteze o hârjoneală între elevi de 9 ani. „Când l-a văzut pe şeful Poliţiei, copilul a ridicat mâinile sus“

Din cauza modului în care a evoluat situaţia, cei doi copii refuză să mai meargă la şcoală, iar unul dintre ei ameninţă că se sinucide.

Povestea a pornit la începutul acestui an şcolar cu o discuţie între doi colegi de clasă, o fetiţă şi un băiat, ambii în vârstă de 9 ani, elevi în clasa a III-a la şcoala generală din oraşul Breaza. Cei doi copii s-au şicanat în timpul unei pauze, băiatul i-a spus fetiţei ”Maria Scarlatina”, iar fetiţa i-a dat o replică asemănătoare şi l-a făcut ”ofticos”. Şicanele între cei doi colegi au continuat fără ca profesorul şi nici măcar directorul şcolii să poată rezolva situaţia pe cale amiabilă.

„Fiica mea a fost ameninţată că <<va dispărea>>”

Mama fetiţei a decis să facă o plângere la Poliţia din Breaza, dar şi la Direcţia Generală de Asitenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova, cerând ajutorul autorităţilor, după ce fiica ei a anunţat-o că nu mai vrea să meargă la şcoală de frică.

”Într-o primă fază am încercat să rezolv problema pe cale amiabilă, dar nu am avut cu cine să discut. Nu am găsit înţelegere din partea mamei băiatului. Fetiţa mea este terminată psihic şi nu mai vrea să meargă la şcoală. În primul an de şcolă băiatul a dat-o pe fiica mea cu capul de pereţi, apoi i-a vorbit urât, i-a spus fiicei mele că <<va dispărea>>, a scris pe o pancartă <<Maria Scarlatina >> şi s-a plimbat prin toate şcoala cu ea. Au fost organizate şedinţe cu părinţii, s-a discutat despre problemele de comportament ale băiatului respectiv, dar degeaba. Mie, în calitate de mamă, vă spun că-mi este frică. Pentru că nu am găsit înţelegere, am decis să rezolv problema pe cale legală şi am făcut o plângere la Poliţie şi la Protecţia Copilului. Vă rog să mă credeţi că nu este deloc confortabilă situaţia în care mă aflu, dar fac totul pentru siguranţa copilului meu” a declarat A. Bolintineanu, mama fetiţei.

„Mi s-a părut deplasată prezenţa poliţiei în clasă”

Reclamaţia mamei a fost înregistrată la Poliţia din Breaza, astfel că în acest caz au fost declanşate verificări conform legii. Comandantul Poliţiei din localitate, însoţit de alţi doi agenţi a venit la şcoală pentru a sta de vorbă cu învăţătoarea copiilor implicaţi, dar şi cu directorul unităţii de învăţământ. Prezenţa oamenilor în uniformă pe hourilor şcolii şi în clasă a stârnit însă şi mai multă revoltă din partea unor părinţi care acuză acum că cei mici s-au speriat când s-au trezit cu oamenii legii în clasă.

”Copilul meu l-a recunoscut pe şeful Poliţiei pentru că îl ştia de la o lansare de carte. Bogdan mi-a zis că unul dintre poliţişti s-a scărpinat în cap şi le-ar fi spus copiilor că a venit să caute un copil nesăbuit. S-a speriat atât de tare încât s-a ascuns sub bancă şi a ridicat mâinile în sus. Mi s-a părut deplasată prezenţa poliţiştilor într-o clasă de copii de 9 ani care nu înţeleg ce se întâmplă. Normal ar fi fost să meargă la cancelarie şi să o cheme acolo pe învăţătoare şi pe celelalte persoane cu care vroiau să stea de vorbă, nu să sperie copiii. Mai grav este că eu nu am fost informată nici de învăţătoare şi nici de directoare că la şcoală a venit Poliţia. Am aflat abia seara târziu de la băiatul meu”, spune Tasia Vasilescu, mama unuia dintre copiii implicaţi în scandal.

Ameninţări cu sinuciderea

Speriat de situaţia în care s-a ajuns, băiatul refuză să mai meargă la şcoală şi chiar şi-a anunţat mama că vrea să se sinucidă.

”Mi-a spus că dacă el este un băiat atât de rău, pentru că toată lumea îi spune aşa, nu mai merită să mai trăiască şi că îşi va pune cuţitul la gât. M-a rugat să-l las să stea acasă să se mai liniştească”, suţine mama băiatului.

Femeia spune că din toamna anului trecut îşi duce copilul la psiholog.

Ce spune şcoala

În plus, Tasia Vasilescu a depus şi ea o plângere la Poliţie în care acuză un profesor că i-a agresat fizic fiul. Şi în acest caz, a fost deschisă o anchetă iar profesorul urmează să fie audiat pentru purtare abuzivă.

Conducera şcolii susţine că este la curent cu cele întâmplate şi că a solicitat deja ajutor din partea unor specialişti din cadrul Centrului de Resurse şi Asistenţă Socială.

”Am cerut ajutorul unui consilier care să vină la şcoală şi să aibă o discuţie cu toţi elevii din clasă, dar şi cu părinţii acestora în măsura în care îşi vor da acordul. Eu am vorbit cu părinţii celor doi copii, iar aceştia au acceptat să participe la şedinţa de consiliere”, a declarat Dinela Soreanu, directorul unităţii de învăţământ.