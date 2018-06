Dirijorul argentinian îndrăgostit de România, care a studiat religia cu Papa Francisc: „Avea de atunci o mare pasiune pentru fotbal şi asta m-a surprins mereu“

La sfârşitul lunii mai 2018, Jose Maria Ulla a dirijat Filarmonica Piteşti în cadrul unui concert simfonic de muzică argentiniană ce a avut ca scop promovarea muzicii argentiniene şi a lui Astor Piazzola în Europa.

Înainte de concert, Jose Maria Ulla ne-a vorbit despre pasiunea sa pentru România şi despre perioada în care a studiat religia cu viitorul Papă Francisc.

”Încă de când eram copil, m-a captivat muzica din România şi din Ungaria. Muzica românească are ritmuri foarte complexe. Am fost prima oară în România când aveam 20 de ani. Eram la studii în Ungaria la Kecskemet şi am vizitat şi o localitate de graniţă din România. Vizita scurtă în România a fost ceva magic. Am revenit în România în 1998, în 2008 şi acum în 2018. Se pare că la fiecare deceniu e un ciclu. România are mulţi dirijori de valoare, iar unul dintre ei este Radu Ciorei, de care mă leagă o strânsă prietenie”, spune Jose Maria Ulla.

În decembrie 1989, pe când locuia în Elveţia, dirijorul argentinian a văzut la televizor Revoluţia Română: ”A fost cu adevărat un moment istoric. După ce am văzut Revoluţia Română la televizor am început să mă documentez şi mai mult legat de istoria României. Când spun România, mă gândesc la Transilvania, la Carpaţi, la Marea Neagră şi la multe locuri interesante din ţara dumneavoastră. Am citit multe cărţi despre istoria României”.

În perioada iulie-septembrie 2008, Jose Maria Ulla a dirijat Orchestra simfonică a Teatrului Naţional de Opera şi Balet Constanţa, într-un ciclu de spectacole coregrafice depre istoria Tango-ului simfonic argentinian, inclusiv cu apariţii în direct la Televiziunea Română. Iar de perioada petrecută la Constanţa are o amintire specială: ”În 2008, când eram la Constanţa, mi-am cumpărat un papagal şi i-am dat numele Tomis, adică numele vechi al oraşului Constanţa. Iar în Argentina, oamenii îi spuneau Tomas şi eu îi contraziceam mereu spunându-le: ”Tomis, nu Tomas!” ”

”Femeile din România sunt cele mai frumoase din lume”

Jose Maria Ulla a venit prima oară în România când avea 20 de ani FOTO: Diana Iordache

Legat de compozitorii săi români preferaţi, Jose Maria Ulla spune că ”Enescu este un compozitor uriaş. Îmi place de asemenea Sabin Păutza. Am un cult şi pentru muzica românească cu influenţe folclorice. Am fost mereu un dirijor căruia i-a plăcut să facă o fuziune simfonică. Îmi plac Beethoven, Chopin, Ceaikovski, i-am studiat. Dar muzica simfonică este un fenomen pe cale de dispariţie. Şi singura cale de a recupera această muzică clasică este prin fuziune. Avem tango simfonic, rock simfonic, jazz simfonic, tot ce este posibil. Şi asta pentru că fenomenul simfonic nu trebuie să dispară în lume. Acum, oricine are un microfon şi un disc face muzică. Şi asta mă îngrozeşte”.

În opinia dirijorului argentinian, ”femeile din România sunt cele mai frumoase din lume. Şi ca imagine, asociez mereu femeile din România cu peisajele româneşti”.

”Când eram elev, Jorge Bergoglio ne spunea să îi ajutăm şi să îi sprijinim pe cei săraci şi nu pe cei bogaţi”

Jose Maria Ulla a concertat de multe ori în România FOTO: Diana Iordache

Reputatul dirijor ne-a dezvăluit că atunci când era elev la Colegiul iezuit din Sante Fe, a făcut practică de meditaţii cu părintele Jorge Bergoglio Francesco, nimeni altul decât viitorul Papă Francisc.

Amintirile sale legat de Papa Francisc sunt speciale: ”Studiam la un Colegiu iezuit în Santa Fe în anii 1970. Eram practic la gimnaziu. Şi acolo preda ore de religie Jorge Bergoglio, care atunci era preot. Am făcut ceea ce se cheamă meditaţii religioase cu Jorge Bergoglio. Îmi amintesc mereu de intelectualitatea sa profundă, de mintea sa foarte agilă. Încă de atunci ne spunea să îi ajutăm şi să îi sprijinim pe cei săraci şi nu pe cei bogaţi, credea foarte mult în concepţia asta şi chiar făcea lucruri concrete în acest sens. Şi a continuat să fie un susţinător al celor sărmani şi după ce a ajuns Papă”.

Jose Maria Ulla mai spune legat de Papa Francisc că ”avea de atunci o mare pasiune pentru fotbal, şi asta m-a surprins mereu. Ţinea şi ţine cu Estudiantes, iar eu cu ţin cu Boca Juniors. Mă bucură că nu s-a schimbat ca om după ce a ajuns Papă. Ca şi mine, Papa Francisc are origini italiene, din Piemont, ca şi familia mea. Jorge Bergoglio a fost întotdeauna consecvent în ceea ce priveşte concepţia socială a Bisericii. Şi a crezut şi acţionat în acest sens, nu a fost ceva formal sau superficial. Papa este un om de o calitate extrordinară”.

După absolvirea studiilor, Jose Maria Ulla s-a mai întâlnit o singură dată cu actualul Papă: ”Ne-am întâlnit în 2002, într-un avion Alitalia, când nimeni nu îşi imagina că va ajunge Papă. Ne-am salutat, şi-a amintit că studiasem cu el la Colegiul iezuit din Santa Fe”.

”Papa Francisc este un om fără ascunzişuri şi fără meandre”

Jose Maria Ulla dirijând Filarmonica Piteşti FOTO: Diana Iordache

Dirijorul argentinian consideră că în comparaţie cu foştii papi europeni, ”Papa Francisc are o concepţie mai universalistă. Cred că Jorge Bergoglio este un papă universal, este un om fără ascunzişuri şi fără meandre. Când vrea să facă ceva, o face. Nu este formal. Şi asta e mult pentru o instituţie care de-a lungul anilor s-a caracterizat mai mult prin a spune decât prin a face”.

Născut la Santa Fe în Argentina în 1962, Jose Maria Ulla a început studiile muzicale la vârsta de 8 ani la Liceul Municipal din oraşul său natal. A absolvit Institutul Universitar de Muzică în 1985, la specialităţile dirijat-coral, armonie şi contrapunct.

Din 1987 s-a stabilit în Berna (Elveţia), unde a locuit până în 1994. Şi-a continuat perfecţionarea muzicală la Konservatorium fur Musik din Berna , la dirijat coral şi dirijat orchestra, pe care l-a absolvit în 1992. A studiat dirijat-orchestra la Academia “Hans Swarowsky” din Milano.

A fost director şi dirijor principal Orchestrei Simfonice Municipale din Bahia Blanca (Argentina) , între anii 1995 – 2003 şi al Orchestrei Simfonice Municipale din Măr del Plata (Argentina).

A fost invitat să dirijeze orchestra simfonice argentiniene, latino-americane, precum şi orchestre importante din Europa, Asia şi SUA.

În 2000 a înregistrat CD-ul "TRAVESÍA, LA GUITARRA TESTIGO DE CINCO SIGLOS", un oratoriu pentru voce, orchestră de cameră, chitară şi percuţie pe muzică de José Luis Merlín şi texte de José Tcherkaski alături de actriţa CIPE LINCOVSKY. Această lucrare a fost declarată de interes cultural naţional de către Ministerul Culturii al Preşedinţiei Naţiunii şi a obţinut un premiu ACE pentru muzică că "Cea mai bună opera integrală".