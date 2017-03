Deputatul Cătălin Rădulescu, reclamat la parchet după ce a spus, într-un interviu pentru „Adevărul“, că are o mitralieră pe care n-o să i-o ia nimeni „în viaţa vieţilor“

Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Piteşti, procuror Dinu Dumbravă, a declarat că trei persoane au depus sesizări pe e-mail împotriva deputatului Cătălin Rădulescu, după afirmaţiile făcute într-un interviu acordat jurnaliştilor „Adevărul“.

În cele trei solicitări se cere să se verifice în ce bază legală deţine deputatul Cătălin Rădulescu o armă de asalt. Cele trei plângeri au fost trimise la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cea care are competenţă în acest caz, deoarece deputatul Rădulescu este membru al Parlamentului.

Într-un comunicat remis de către Biroul de presă al Poliţiei Argeş se precizează că ”Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Argeş s-a autosesizat şi desfăşoară activităţi de verificare cu privire la respectarea prevederilor Legii nr. 295/2004, privind regimul armelor şi al muniţiilor”.

„Pentru ce se mai duc oamenii în Piaţa Victoriei acum şi de ce noi nu ieşim împotriva lor cu tunurile cu apă dacă nu mai au motiv? Nu putem să transformăm un loc în maidan. (…) Nu poţi în fiecare zi un loc să-l transformi într-un maidan. Să stea ca proştii în fiecare seară acolo? N-au de lucru, n-au copii, n-au familii? Nu au ieşit pentru nicio ordonanţă. Au fost scoşi în stradă şi manipulaţi groaznic de cine a avut interes să îi manipuleze. (…) Mulţi ies în stradă la orice e dat pe Facebook şi au fost aduşi de la multinaţionale”, a declarat printre altele deputatul Cătălin Rădulescu pentru Adevărul.

Tot deputatul Rădulescu a precizat că deţine încă de la Revoluţie o mitralieră şi că „nu o să mi-o ia nimeni în viaţa vieţilor şi o ţin, că poate vreodată, dacă mai vine cineva cu vreo idee din asta să transforme statul ăsta pentru care am luptat noi, sunt pregătit să ies cu arma să trag imediat”.

Întrebat de reporterii Adevărul dacă iese cu mitraliera în Piaţa Victoriei, Rădulescu a răspuns: „Pot să ies unde vreau eu. Dacă mă apucă pe mine o nebunie, pot să ies unde vreau eu. E dreptul meu şi riscul meu şi hotărârea mea în momentul ăla: eu hotărăsc ceva cu viaţa mea, aşa cum fiecare dintre voi hotărâţi”, a spus Rădulescu.

Deputatul Cătălin Rădulescu a fost condamnat, în decembrie 2016, la un an şi şase luni de închisoare cu suspendare pentru dare de mită şi efectuare de operaţiuni financiare ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia.

Pe de altă parte, parlamentarul de Argeş s-a plâns că ar fi fost ameninţat cu moartea. „După interviul de la «Adevărul» am primit 150 de ameninţări cu moartea. Opinia fiecărui om este opinia lui, eu nu m-am dus să-i înjur pe niciunul, nu i-am amneinţat cu moartea, am primit 150 de ameninţări cu moartea pe Facebook, pentru care dimineaţă mi-am contactat avocaţii, 150 de persoane care mi-au dat numele lor. În Codul penal este puşcărie de la 3 la 5 ani ameninţarea cu moartea, am făcut plângere penală, o să fie audiate aceste 150 de persoane”, a afirmat Cătălin Rădulescu, citat de news.ro.