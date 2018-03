Cine este Florin Totan, dirijorul descris ca „André Rieu de România“. Muzicianul a început o cruciadă împotriva inculturii: „Ne prăbuşim în gregar, în grobian“

Florin Totan (63 de ani) a avut şansa să se nască într-o familie de muzicieni.







„Destinul meu muzical a fost pecetluit de tatăl meu, compozitorul, profesorul şi dirijorul Ioan Totan

la vârstă de 14 ani, când a ales pentru mine şi m-a obligat să încep studiul contrabasului la Liceul de Muzică nr. 1, actualul Liceu "Dinu Lipatti", cu un mare profesor, Ioan Tetel, care mi-a devenit al doilea tată, spiritual şi profesional. Intrarea mea în lumea muzicii iese din tipar, deoarece toţi colegii mei începeau studiul unui instrument la 5, 6 ani iar eu începeam la 14 ani, iar după trei ani, în urma unui "fanatism" al studiului, câştigam locul întâi pe ţară la categoria contrabas. Alături de tatăl meu, un rol important în traiectoria mea artistică şi în devenirea mea muzicală, l-a avut fratele meu mai mare, profesorul Dan Totan, care m-a susţinut şi încurajat permanent", spune artistul.





A studiat arta dirijorală în Bucureşti, la Academia de Muzică, perfecţionându-se ulterior prin cursuri de măiestrie cu Sergiu Celibidache la München şi Mainz, F. Ferrara la Siena şi R. Schumacher la Berlin şi Paris. Este câştigătorul concursurilor internaţionale de gen din Austria şi Germania. A întreprins turnee în Franţa, Italia, Anglia, Germania, Spania, Portugalia, Israel, Austria, Belgia, Elveţia, Finlanda, Mexic, Egipt, Ecuador, Turcia, SUA, conducând renumite orchestre. A participat la festivalurile internaţionale din Paris, Avignon, Bergamo ş.a.





Proiectul său, „Bucuriile muzicii”, (sau „Dincolo de muzică” s-a născut acum nouă ani şi se bucură de un succes uriaş, pentru că dirijorul desfiinţează bariera dintre orchestră şi public, socializând şi comunicând cu publicul. De asemenea, prin noul stil abordat prezintă informaţii relevante despre viaţa şi opera compozitorilor a căror operă este prezentată.





„Conceptul meu unic şi naţional (pentru că-l duc în toată ţara, la oraşe şi chiar la sate), <<Bucuriile muzicii>>, cu subtitlul <<Dincolo de muzică>>, adică despre transcendenţa absolută a muzicii s-a înfiripat cu ocazia primulului Festival <<Simfonii de vară>>, organizat de Primăria sector 3 în părculeţul Colţea de la Universitate. În activitatea mea profesională am dirijat foarte multe concerte educative pentru elevi şi studenţi, în ţară şi în Bucureşti, în care vorbeam doar despre muzică, compozitori, lucrări, stiluri muzicale, epoci creatoare etc, iar la aceste concerte la Colţea m-am gândit să lărgesc sfera explicaţiilor, referindu-mă la contextul social, politic şi cultural în care compozitorul a scris o lucrare, să pigmentez discursul meu cu multe informaţîi de cultură generală (din filosofie, literatură, istorie, pictură, arhitectură, gastronomie), cu alte cuvinte, o abordare multidisciplinară, şi am denumit demersul acesta Conceptul Colţea, din care s-a născut apoi <<Bucuriile muzicii>>", spune Florin Totan.





Concept singular în România, „Bucuriile muzicii” se pliază atât pentru săli de concerte, cât şi parcuri, malluri, sau în aer liber.

.

"În urmă succeselor repurtate Colţea/Universitate, am fost invitat să susţin acest format de concert în satul Moara Vlăsiei, la Otopeni, Snagov, Bragadiru, pentru Primăria din Baia Mare (cu marele violonist Eugen Sîrbu şi renumita cîntăreaţă Nelly Miricioiu), Primăria Tîrgovişte, la Sala sporturilor Bacău, Primăria din Călăraşi, la mai multe filarmonici din ţară, la Teatrul de pe Lipscani Bucureşti şi la Ateneul Român", mai spune artistul.





Florin Totan doreşte, prin aceste gen de spectacol, întoarcerea spre cultură, muzică şi lectură a tinerei generaţii, în detrimentul facebook-ului şi a altor căi de comunicare şi socializare.





"Am fost peste tot impresionat de succesul acestui demers: la Colţea/Universitate, oamenii vin cu două ore înainte să-şi găsească un loc, la Iaşi, marele muzician Prelipcean, directorul general al Filarmonicii Moldova era entuziasmat de "carisma, oratoria şi cultura mea", a primit zeci de telefoane de felicitări pentru aducerea mea acolo şi am primit trei concerte în 2016. La Constanţa am deschis actuala stagiune în septembrie, iar publicul m-a cerut cu insistenţă şi am primit alte trei concerte (de Crăciun), la Râmnicu Vâlcea se creează o emulaţie şi sala este plină ori de câte ori vin cu formatul acesta, la Piteşti, după succesul din octombrie publicul m-a cerut din nou, iar domnul director Jean Dumitraşcu m-a invitat de ziua mea, 15 februarie, cu un concert <<Rossini şi bucuria de a trăi>>. Bucurie şi entuziasm de nedescris a fost la sfârşitul concertului când sala şi orchestra mi-au cântat <<mulţi ani trăiască>>, şi la insistenţele spectatorilor, domnul director m-a invitat pentru a treia a oară pe 21 iunie, cu un alt titlu interesant, <<Feerie şi poezie în baletele ceaikovschiene>>. Fapt unic în România, peste tot în ţară unde merg cu acest format, publicul mă cere cu insistenţă pentru mai multe concerte şi sunt singurul artist din ţară invitat cu trei sau patru concerte într-o stagiune la câteva orchestre", mai spune Florin Totan.













„Te iau de mână şi te duc dincolo, într-o altă lume, a spiritului înalt şi pur”





Am încercat să aflăm de ce acest format unic în România are un succes atât de mare. Iar explicaţia ne- dat-o chiar artistul.





"Pentru că e vorba de muzică, cultură şi de imperativul categoric de întoarcere la lectura mîntuitoare în dauna Facebook-ului, WhatsApp-ului şi mobilului mult pătimitor. Pentru că desfiinţez bariera dintre spectatori şi scenă, socializând şi comunicând direct cu publicul. Pentru că aduc o nouă abordare şi prezentare a concertului, în locul programului de sală sec, telegrafic şi cu informaţii nerelevante pentru destinul şi devenirea unui compozitor. Eu le vorbesc oamenilor despre fiinţarea şi lumea compozitorilor adică lumea interioară, cu trăiri, sentimente, emoţii, calităţi şi defecte şi lumea exterioară, în care am trăit şi compus şi care mi-a influenţat creaţia.





Cu alte cuvinte, înfăptuiesc în concert o evoalare a sufletului compozitorului şi pentru că <<muzica vorbeşte despre fiinţă>>, cum spunea Schopenhauer, eu operez în concert o deschidere spre esenţa fiinţării, scot opera de artă, simfonia, uvertura, din taină, din ascunderea ei şi-i dezvălui toate adevărurile profunde şi perene, toată transcendenţa ei. Am citit o carte seducătoare pe care o recomand tuturor, <<Despre seducţie>>, de Gabriel Liiceanu, şi am realizat că şi dirijorul e un seducător, pentru că <<te ia de mână şi te duce de o parte>>, zice Liiceanu. Eu spun că în concertele mele, te iau de mână şi te duc dincolo, într-o altă lume, a spiritului înalt şi pur, a spiritului absolut, cum spunea Hegel", explică Florin Totan.







Concertele sale au fost catalogate, nu se puţine ori, de-a dreptul seducătoare. „De ce mă iubesc spectatorii şi mă cer cu vehemenţă? Pentru că îi seduc într-o altă realitate, îi supun prin iubire şi cultură şi le sporesc fiinţa. Nimeni nu mai citeşte nimic azi şi ei ştiu că de la concertele mele pleacă mai îmbogăţiţi cultural şi spiritual. Eu, în concertele mele, fac recurs la cultură, în general, şi la lectură, în special, la bun simt, şi bun gust, şi civilizaţie, şi resppect. De asta e nevoie acum în România, că ne prăbuşim în gregar, în grobian şi în pseudo cultură, iar eu am pornit mica mea cruciadă (ofensivă) împotriva inculturii. Ce altceva este mitul peşterii (Gabriel Liiceanu dixit), dacă nu înfruntarea dintre regimul solar al cunoaşterii şi cel speologic al ignoranţei. Dar ca să pot duce mai departe <<lupta>> mea, am nevoie de sponsori, directori de orchestre şi centre culturale, de primari şi oameni din televiziuni şi radiouri, etc, de români cărora să le pese", spune artistul.





„Formatul acesta este iertarea păcatelor mele şi mântuirea mea definitivă”





Cam asta e esenţa mesajului său, asta transmite peste tot în ţară, iar publicul l-a numit Andre Rieu de România.





„Şi oamenii sunt fericiţi, iar la Bucureşti, Constanţa, Piteşti, Satu Mare, Râmnicu Vâlcea m-au numit <<one man show>>, pentru că multe concerte sunt susţinute de mine în calitate de dirijor şi comentator şi fără nici un solist, sau <<Andre Rieu de România>>, cu care am în comun doar bucuria şi entuziasmul produs în public prin intermediul muzicii. Părintele Arsenie Boca spunea odată: <<În fiecare om, Dumnezeu pune o intenţie a lui>>. Produsul acesta cultural este intenţia pe care Dumnezeu a sădit-o în mine pentru ultima parte a vieţuirii şi trecerii mele pe acest pământ. Formatul acesta este iertarea păcatelor mele şi mântuirea mea definitivă. Şi apropo, multe din concertele mele le închei cu aceste cuvinte: "Mântuiţi-vă prin cei doi <<C>> esenţiali din devenirea voastră de fiinţe în lume: <<C>> de la credinţă şi <<C>> de la Cultură, şi dacă unim cei doi <<C>> formăm o inima, adică iubirea uneşte şi transcende prin credinţă şi cultură", spune Florin Totan.





Mărturiseşte că dragostea sa pentru cultură şi artă nu e întâmplător legată de dragostea divină.





„Dacă m-aţi întreba cu ce personaj important din istoria umanităţii m-aş asemăna, v-aş răspunde fără să stau pe gînduri: îl iubesc pe Don Quijote pentru eroismul, umanismul şi vizionarismul său fermecător. Înălţarea mea de om în lume o am în sens duhovnicesc din infinita mea dragoste de Dumnezeu (am ajuns la adorarea Lui,care este cea mai înaltă expresie de iubire şi recunoştinţă faţă de El), dar şi din neostenită dragoste de cultură în general şi muzică în special”, spune artistul.





„Mă curăţesc, mă primenesc şi mă eliberez de toate relele civilizaţiei citadine”





În afara celor sfinte şi culturale, are şi hobby-uri mai pământeşti. „În lipsa civilizaţiei Greciei Antice, cea mai înaltă formă de civilizaţie din istorie, cum spunea Nietsche, mă mulţumesc cu civilizaţia rurală românească, cu frumosul şi dreptul ca bradul <<om românesc>> (Vulcănescu), cu lumea minunată a satului, cu datinile, obiceiurile şi folclorul nostru excepţional, cu munţii şi lacurile montane, unde-mi găsesc pacea şi fericirea. Aici, în lacurile mirifice din Vâlcea, la 1400 metri, singur în barcă mea la pescuit de păstrăvi, practic rugăciunea permanentă şi am învăţat să iubesc singurătatea. Doar aici îmi găsesc pacea şi libertatea, aici mi se pare că mă curăţesc, mă primenesc şi mă eliberez de toate relele civilizaţiei citadine”, mai spune Florin Totan.





Talentul şi dragostea sa pentru cultură şi frumos sunt moştenirea de familie pe care a dat-o mai departe.





„Împlinirea mea în viaţa aceasta o reprezintă fiul meu, Alexandru, violoncelist în această minunăţie de ansamblu, Orchestra Română de Tineret, şi, cum spuneam, să duc în toată ţara acest format cultural, care se adresează tuturor, dar mai ales oamenilor nefrecventatori de Ateneu şi de Festival George Enescu, celor mulţi, neelitiştilor, că şi ei au dreptul la cultură şi informare. Pentru final, mă întorc la Nietsche care a zis: Dacă ai un < >, ai < > să trăieşti", încheie artistul.