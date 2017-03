Ce riscuri prezintă consumul ceaiului de păpădie. Planta poate avea inclusiv efecte similare morfinei

Mai mult, datorită proprietăţilor sale diuretice, păpădia ajută organismul să elimine produşii toxici rezultaţi în urma metabolismului şi să reducă surplusul de apă din corp. Poate fi benefică pentru hipertensivi, dar şi pentru cei care suferă de gută şi reumatism. Totuşi, ceaiurile din această plantă n-ar trebui consumate doar în baza acestor informaţii generale:



Când sunt contraindicate ceaiul şi alte preparate din păpădie

Planta poate avea chiar şi efecte efecte similare cu cele ale drogurilor. “Prin conţinutului de colină (precursor al acetilcolinei, un neurotransmiţător) are acţiune calmantă, sedativă, îmbunătăţind influxul nervos şi activitatea neuronală. Păpădia are şi acţiune anestezică, cercetările dovedind existenţa în păpădie a unei substanţe fenantrenice, cu acţiune asemănătoare morfinei”, explică specialistul în fitoterapie.

Totuşi, nu din aceste efecte vin contraindicaţiile, ci din riscurile pe care le implică administrarea ceaiurilor şi a altor produse care conţin extracte din păpădie la persoanele alergice şi la cele care suferă de boli ale stomacului.

"Administrarea preparatelor din păpădie este interzisă persoanelor care suferă de ulcer, gastrită sau esofagită de reflux erozivă, pentru că stimulează secretia de acid gastric. De asemenea, sucul care se află în tulpini poate provoca celor sensibili alergii, motiv pentru care, în astfel de situaţii, se recomandă evitarea acestor preparate”, atrage atenţia Elena Badea.

Deşi mulţi ar putea crede că datorită capacităţii sale de a dizolva calculii biliari, păpădia ar fi utilă şi în toate problemele biliare, lucrurile nu stau deloc aşa. Specialiştii spun că este contraindicată, mai ales dacă este vorba de un blocaj sever al căilor biliare.

"Datorită conţinutului său de uleiuri volatile, flavonoide, principii amare (taraxacină), clorofilă, rezine, taninuri, colină, acid cafeic, vitamine C, B, A, D, minerale, păpădia este recunoscută pentru multiplele sale acţiuni terapeutice - depurativă, detoxifiantă, remineralizanta, stomahica (stimulează apetitul) şi de eliminare a surplusului de grăsimi din organism, iar principiile active fluidifiante şi antinflamatoare o fac eficientă în tratarea unor inflamaţii ale ganglionilor limfatici, ale sânilor şi glandelor mamare. În plus, are efect drenor hepatic, împiedică formarea pietrelor la nivelul vezicii biliare şi ajută la dizolvarea calculilor biliari şi renali, datorită conţinutului de fibre vegetale, grăbeşte tranzitul intestinal ajutând la evacuarea reziduurilor alimentare şi la reglarea digestiei”, explică, pentru Adevărul, specialistul în fitoterapie, Elena Badea.