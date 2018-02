Calvarul mamei care-şi caută după 26 de ani copilul pe care nu l-a văzut niciodată: „Mi-au spus că e mort, dar la morgă nu l-am găsit înregistrat“

Pe 23 mai 1992, după o sarcină ajunsă în săptămâna 40, Paula Enache (acum în vârstă de 45 de ani) a adus pe lume, prin cezariană, la Spitalul Judeţean Argeş, un băieţel de 3 kilograme. Micuţul a primit Scor Apgar 9, din maximum de 10, care înseamnă stare fizică perfectă.

„Nu mi-a fost adus copilul nici măcar o dată”

Rudele femeii, care aşteptau în faţa sălii de operaţii, sunt singurele care au văzut copilul, scos în braţe de o asistentă, Ionela G., o cunoştinţă de famile.

„Mama şi cumnata mea au văzut-o pe coridor pe asistentă cu băieţelul meu. Le-a spus că-l duce la spălat, moment în care mama l-a sărutat pe obraz şi cumnata mea i-a atins o mânuţă. Apoi asistenta a plecat cu copilul. De atunci nimeni nu l-a mai văzut. Nici măcar eu, pentru că imediat după ce am născut, am fost mutată la reanimare şi, sub pretextul că trebuie să mă restabilesc complet după operaţie, nu mi-a fost adus copilul nici măcar o dată”, povesteşte, pentru Adevărul, Paula Enache, mama copilului.

La două zile de la naştere, aceeaşi asistentă îl aştepta pe tatăl copilului în parcarea spitalului ca să-i dea vestea că bebeluşul a murit şi să-i recomande s-o externeze ugent pe mămică, pentru a evita o depresie severă, de aşteptat în astfel de situaţii. „Am cerut nişte explicaţii privind cauza morţii şi ne-a spus că a intrat în blocaj renal, cauza decesului. Atunci, n-am suspectat nimic. Eram extrem de bulversaţi şi, în aceeaşi zi, pe 25 mai, am părăsit spitalul. Nu ni s-a eliberat nici certificat de naştere, nici certificat de deces şi nici nu am mai văzut din acel moment copilul, viu sau mort”, mai povesteşte femeia.

Mamei i s-a spus că spitalul se va ocupa de copil, iar familia a luat-o de urgenţă acasă. A avut nevoie de ani întregi să-şi revină după acel moment. Nu şi-a imaginat niciodată că cineva ar fi minţit-o în legătură cu moartea fiului ei. Mai târziu a născut o fetiţă, acum, în vârstă de 20 de ani, iar în urmă cu doi ani, a văzut la televizor povestea unor părinţi al căror copil a fost dat spre adopţie, ilegal, după ce li s-a spus că a murit. Atunci şi-a pus, cu adevărat, primele întrebări legate de soarta copilului, s-a gândit că fiul ei e unul din miile de cazuri de adopţii dubioase din anii ’90 şi a început investigaţiile pe cont propriu.

„Au vrut să creeze aparenţa că naşterea a avut loc înainte de termen”

A obţinut, pe căi neoficiale, documentele internării sale, pe care a constatat o serie de modificări, despre care crede că au fost făcute pentru muşamalizarea dispariţei copilului.



„Mi-au spus că e mort, dar la morgă nu e înregistrat, iar într-una din fişe s-au făcut modificări asupra duratei evoluţiei sarcinii, fiind trecut numărul 30 peste cel de 40 de săptămâni, aşa cum era în realitate, totul cu schimbarea mai multor date, în sensul în care copilul devine mai mic şi se transformă în făt, în conformitate cu evoluţia sarcinii la 30 de săptămâni, <<regresând>>, în acte, la greutatea de 970 g. Cel mai probabil pentru a fi transformat în avorton. Doar că din prima fişă rezultă că eram însărcinată în 40 de săptămâni. Au vrut să creeze aparenţa că naşterea a avut loc înainte de termen, lucru care putea justifica obiectiv moartea”, mai spune mama.

„Solicităm punerea în mişcare a acţiunii penale"

Suspiciunile femeii se îndreaptă către asistenta Ionela G, dar bănuieşte şi o complicitate a altor angajaţi ai spitalului. „Asistenta respectivă nu îşi desfăşura activitatea în secţia de ginecologie, fiind o prietenă de familie. Mă tot vizitase acasă până am născut, motiv pentru care nu am avut suspiciuni asupra celor pe care ni le-a spus. Probabil ea l-a dat ilegal spre adopţie”, mai spune Paula Enache.





Săptămâna aceasta, femeia s-a adresat, prin avocatul său, Serviciului teritorial Piteşti al DIICOT pentru investigarea dispariţiei copilului său. A făcut plângere penală împotriva asistentei pe care o bănuieşte de răpire, deşi ia în calcul şi alte variante.

„În egală măsură, poate fi vorba de infracţiunea de ucidere din culpă sau de omor. Totodată, am solicitat DIICOT să dispună introducerea în cauză, ca parte responsabilă civilmente, a Spitalului Judeţean de Urgenţă Argeş. De asemenea, această plângere poate viza şi alte persoane care, cel mai probabil, au avut o contribuţie la comiterea infracţiunii pentru care solicităm punerea în mişcare a acţiunii penale”, a declarat, pentru „Adevărul“, avocatul Florentin Sorescu (foto jos).





Iată ce se mai artă în documentul depus la DIICOT- Piteşti: „Scopul acestei plângeri este acela de a se face verificări pentru a vedea dacă copilul meu chiar a murit sau, din contră, trăieşte şi a fost dat spre adopţie, organele de urmărire penală fiind abilitate să verifice adopţiile efectuate în acea perioadă sau alte date din care ar putea rezulta că al meu copil apare ca fiind născut de o altă mamă. În consecinţă, rog să admiteţi plângerea astfel cum a fost formulată, iar dacă veţi constata că fapta a cărei sancţionare v-o cerem este prescrisă, să soluţionaţi cauza pe latură civilă, în sensul de a face toate investigaţiile necesare pentru a afla dacă al meu copil trăieşte şi către cine a fost dat spre adopţie. (...) În măsura în care se va contura că într-adevăr a fost comisă o faptă penală, înţeleg să mă constitui şi parte civilă, în sensul solicitării unor despăgubiri reprezentând daune morale, pe care urmează să le precizez ulterior".

Poziţia spitalului

Oficialii spitalului Judeţean spun că femeia nu a făcut un demers oficial către spital pentru solicitarea vreunei informaţii în acest sens şi, deocamdată nu pot dispune o anchetă în acest caz.

„Din moment ce nu există o solicitare scrisă din partea acestei doamne, şi nici din partea vreunui organ de anchetă, spitalul nu se apucă să caute documente de acum 26 de ani”, a declarat, contactat în legătură cu acest caz, medicul Marius Pascu, purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean Argeş.