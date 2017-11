Şi fără mitralieră, şi fără limuzină: deputatului AKM i-a fost furat bolidul de 140.000 de euro chiar de lângă sediul SRI

Parlamentarul social-democrat spune că şi-a lăsat maşina aseară, după ce a venit de la Parlament, lângă blocul în care locuieşte chiar în apropierea Parlamentului şi exact lângă sediul Serviciului Român de Informaţii din Capitală. Cătălin Rădulescu susţine că ieri a strâns în Parlament semnături pentru modificările aduse la legea justiţiei şi toate amendamentele pe care le avea în maşină. Reprezentanţii societăţii de unde a cumpărat bolidul susţin că o astfel de maşină nu poate fi furată. Poliţiştii au făcut astăzi toată ziua cercetări.

”Dimineaţă, la ora 10.00, am vrut să vin la Comisia de Anchetă şi când am ieşit din bloc nu am mai găsit maşina. Clar am fost urmărit de cineva. În al doilea rand, să furi o maşină de lângă Parlament şi SRI mi se pare o chestie neimaginabilă”, a declarat pentru Realitatea TV Rădulescu.

”Maşina este destul de sofisticată, are un sistem de autoblocare. Puteai sa intri, dar nu mai puteai să ieşi. Eu am anunţat ministrul de Interne, Carmen Dan, care era în şedinţă de Guvern, i-am trimis mesaj preşedintelui Dragnea ca să-i spun ca mi s-a furat maşina de aici”, a mai spus parlamentarul PSD.

"Vă confirmăm că persoana în cauză a reclamat dispariţia autoturismului parcat în faţa locuinţei. Imediat la faţa locului s-au deplasat echipaje din cadrul Secţiei 14 Poliţie, precum şi din cadrul structurii de specialitate. Au fost demarate investigaţiile. Cercetările sunt efectuate de Serviciul Furturi Auto sub supravegherea PSJ 4 sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt, pentru identificarea făptuitorilor şi recuperarea autoturismului", a declarat pentru Adevărul Diana Sarca, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei.



În urmă cu opt luni, deputatul Cătălin Rădulescu a rămas fără un pistol-mitralieră şi fără o puşcă de vânătoare pe care le deţinea acasă.

Poliţia Argeş s-au autosesizat şi a făcut verificări cu privire la respectarea prevederilor Legii nr. 295/2004, privind regimul armelor şi al muniţiilor după declaraţiile făcute de către Rădulescu în cadrul unui interviu pentru „Adevărul“. Deputatul Cătălin Rădulescu a declarat, printre altele, că a păstrat acasă o mitralieră AKM de la Revoluţie şi că este pregătit să o folosească din nou şi a cerut ca tunurile cu apă să fie folosite împotriva manifestanţilor din Piaţa Victoriei.

În urma controlului poliţiştilor, a fost sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie referitor la săvârşirea infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Concret, arma de colecţie pe care Rădulescu o deţinea nu avea un dispozitiv de siguranţă, aşa cum prevede legea. Deputatul a primit şi o amendă de 2.500 lei.

Investigaţia poliţiştilor a infirmat însă afirmaţia făcută de Rădulescu în cadrul interviului, în care spunea că are acasă o mitralieră AKM din decembrie 1989. Concret, Cătălin Rădulescu deţinea un pistol-mitralieră UM de colecţie (fabricat în România, la Cugir) pe care l-a cumpărat în 1999 şi o puşcă de vânătoare Browning cu alice de calibrul 12 milimetri. Rădulescu avea permise diferite pentru cele două arme letale, ambele fiind eliberate în 2013 şi valabile până în iulie 2018.

Deputatul PSD de Argeş Cătălin Rădulescu a spus, într-un interviu pentru „Adevărul“, că protestatarii din Piaţa Victoriei ar trebui înfruntaţi cu tunuri de apă: "De ce mai stau ca proştii acolo? N-au treabă, n-au serviciu, n-au copii?”. Mai mult, el spune că şi-a păstrat mitraliera AKM cu care a luptat la Revoluţie şi este pregătit să o folosească din nou: "Nu o să mi-o ia nimeni în viaţa vieţilor şi o ţin, că poate vreodată, dacă mai vine cineva cu vreo idee din asta să transforme statul ăsta pentru care am luptat noi, sunt pregătit să ies cu arma să trag, imediat."

Deputatul Cătălin Rădulescu a fost condamnat, în decembrie 2016, la un an şi şase luni de închisoare cu suspendare pentru dare de mită şi efectuare de operaţiuni financiare ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia.