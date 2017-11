Preoteasa care a făcut sex cu un minor şi-a aflat pedeapsa. Sentinţa care îi compromite cariera de profesoară

Profesoara Crinela Marc (40 de ani), soţia preotului Iulian Marc, şi-a aflat sentinţa în procesul în care a fost acuzată de întreţinere de relaţii sexuale cu un minor. Pentru că şi-a recunoscut învinuirile, procesul s-a derulat în procedură simplificată la Judecătoria Piatra Neamţ, iar pe 30 octombrie a avut loc al doilea şi ultimul termen.

După o amânare (iniţial, pronunţarea sentinţei trebuia să aibă loc pe 14 noiembrie), magistraţii au decis astăzi, 28 noiembrie, să o condamne pe Crinela Marc la o pedeapsă de un an şi jumătate, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe o perioadă de 3 ani.

Judecătorii au mai hotărât ca femeia să nu mai aibă dreptul de a exercita profesia de cadru didactic timp de 5 ani după executarea pedepsei principale, şi nici nu va mai avea dreptul de a fi curator sau tutore. În plus, Crinela Marc va trebui să presteze 60 de zile de muncă neremunerată la Primăria municipiului Piatra Neamţ sau la Primăria oraşului Roznov.

Prin aceeaşi sentinţă, inculpata a fost obligată să plătească daune de 50.000 de lei soţilor Săndulache, părinţii elevului cu care profesoara a întreţinut relaţii sexuale în perioada cât acesta era minor. În plus, Crinela Marc mai trebuie să suporte 2.000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare pentru ea şi tot 2.000 de lei, cheltuieli judiciare pentru părinţii elevului.

Sentinţa pronunţată la prima instanţă nu este definitivă, putând fi atacată cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare la instanţa superioară, Tribunalul Neamţ.

În forma pronunţată astăzi, sentinţa este în concordanţă cu solicitarea apărătorului Crinelei Marc care ceruse o pedeapsă cu suspendare supravegheată deoarece inculpata îşi recunoscuse vinovăţia, respectiv că a întreţinut relaţii sexuale cu elevul ei.

Dosar la Parchet pentru înlesnirea sinuciderii

Conform actului de inculpare, din decembrie 2015 femeia a început să întreţină relaţii sexuale cu Marius Săndulache, la acea vreme elev în clasa a IX-a la Seminarul Teologic Ortodox Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena din Piatra Neamţ. Anchetatorii au descoperit că relaţia se consuma în special la domiciliul femeii din Piatra Neamţ, în perioada în care soţul era plecat la parohia de la Lacul Roşu.

Pe 17 noiembrie 2016, Marius Săndulache s-a sinucis, aruncându-se în râul Bistriţa, părinţii elevului acuzând-o pe profesoară că este vinovată.

Astfel, pe lângă dosarul judecat acum, la Parchetul Neamţ se află un alt dosar privind infracţiunea de înlesnire a sinuciderii. Avocata Crinelei Marc spune însă că la acest moment profesoara nu are calitatea de suspect în acest dosar, urmărirea penală fiind doar in rem, pentru faptă.

„La Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ mai este un dosar în lucru în care dumneaei la momentul de faţă nu are calitatea de suspect, pentru că nu s-a început urmărirea penală in personam. Este începută doar urmărirea penală in rem pentru săvârşirea infracţiunii de determinare, ori înlesnire a sinuciderii. Dar este prematur să discutăm despre acest dosar atâta timp cât nici măcar nu s-a început urmărirea penală împotriva acesteia“, declara pe 30 octombrie avocatul Monica Anton, apărătorul Crinelei Marc.

La momentul sinciderii elevului Marius Săndulache, profesoara Crinela Marc era însărcinată, iar anul acesta a născut o fetiţă. Părinţii elevului Săndulache cred că copilul este rezultatul relaţiei dintre băiatul lor şi profesoară şi vor să ceară un test de paternitate.