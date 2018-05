FOTO Curs festiv la Facultatea de Drept: absolvenţii au depus jurământul pentru dreptate

Cursul festiv al absolvenţilor Facultăţii de Drept din Oradea a debutat cu intonarea imnului de stat al României şi imnului „Gaudeamus Igitur", după care au urmat discursurile. Sute de părinţi, rude şi prieteni ai proaspeţilor absolvenţi au venit într-un număr foarte mare la acest unic eveniment din viaţa de student.

Emoţionaţi, îmbrăcaţi în tradiţionalele robe, tinerii au fost felicitaţi pentru anii de muncă şi îndemnaţi să îşi folosească toate cunoştinţele dobândite pe băncile şcolii pentru a deveni buni profesionişti.

Festivitatea a fost condusă de prodecanul Diana Cîrmaciu, decanul Valentin Mirişan a lipsit, din motive medicale.

Avocatul Gavril Olar, profesor ales de absolvenţii de la specializarea Drept drept "decan de suflet", a adunat cele mai multe aplauze, fiind cadrul didactic preferat al tinerilor. Acesta a mărturisit că este onorat de titulatura primită şi, aşa cum se obişnuieşte, a ţinut o scurtă lecţie pentru tineri.

"Am să vorbesc despre ceva ce nu ţine de dreptul comercial, specializarea mea, ci are legătură cu dreptul constituţional şi libertatea de exprimare. Cu câteva decenii în urmă, libertatea de exprimare era o vorbă în vânt. Să-ţi exprimi liber opinia, să spui ce gândeşti necesita în urmă cu vreo 30 de ani un curaj deosebit. Indiferent de părerile era mai bine sau nu înainte, incontenstabil ce am câştigat este dreptul, posibilitatea şi libertatea de a spune nu este bine sau este bine. E un lucru mai important decât ne dăm seama", a spus Olar.

El a mai arătat că a fost surprins de cât de tăcuţi sunt studenţii de azi, şi cât de puţin îşi spun opiniile.

"Unii nu au reuşit probabil nici până la sfârşitul anului şi e păcat. Este o libertate pentru care multă vreme România s-a luptat", a mai spus profesorul.

În final, decanul de suflet al tinerilor le-a amintit absolvenţilor că vor vorbi de faţă cu alţi oameni, ba chiar vor influenţa opinii.

"În viitor, ca jurişti, veţi fi lideri de opinie, veţi fi coordonatori de opinie. Aveţi obligaţia să vă manifestaţi drepturile, evident într-un cadru coerent, argumentat, cu respect", a mai spus profesorul.

„Sunteţi nişte tineri deosebiţi, o generaţie specială, cu foarte multă personalitate ca şi colectiv, cât şi priviţi individual. Este un aspect bun, pentru că denotă încredere în sine, putere şi asumarea propriilor acţiuni, dar poate avea şi un revers această multă personalitate, dacă nu este folosită constructiv. Vă poate lipsi de empatie şi compasiune. Ca absolvenţi de Drept şi viitori practicieni, trebuie să fiţi compleţi şi umani. Caracterul se formează în timp, şi uneori cu suferinţă. Parafrazându-l pe preşedintele Curţii Supreme a SUA, John Robert, putem spune că trebuie să fii tratat cu nedreptate ca să cunoşti valoarea dreptăţii, trebuie să suferi dezamăgirea unei trădări ca să înveţi importanţa loialităţii.

Trebuie să cunoşti, din când în când, singurătatea, pentru a nu considera prietenii un bun garant. Trebuie să ai ghinion, din când în când, pentru a înţelege rolul pe care norocul şi şansa îl joacă în viaţa ta şi să înţelegi că succesul tău nu este complet meritat, aşa cum eşecul altora nu este, la fel, complet meritat. Atunci când veţi pierde, aşa cum se va întâmpla din când în când, iar adversarul vostru se va bucura, să nu vă supăraţi, pentru că doar aşa veţi înţelege sportivitatea, iar la eşec sau reuşită un gând bun al vostru va merge şi către adversar. Iar când veţi fi ignoraţi, veţi înţelege importanţa ascultării celorlalţi.

Este foarte important să analizaţi problemele din toate unghiurile, să nu aveţi idei preconcepute şi cu aceeaşi cuviinţă să-l trataţi şi pe cel bogat, ca şi pe cel sărac, şi pe omul cu funcţie, ca şi pe cel obişnuit. Sunteţi tineri, oneşti, curaţi sufleteşte şi puternici. Vă doresc ca viaţa să fie blândă şi bună cu voi şi să răsplătiţi, prin reuşitele voastre, toate eforturile părinţilor voştri, să vi-i faceţi mândri, să le arătaţi recunoştinţă pentru că sunteţi sensul vieţii lor, pentru că orice reuşită aţi avea, ei se vor bucura însutit şi orice durere ar veni, ei o vor resimţi înmiit”, le-a spus tinerilor îndrumătoarea de an Mihaela Teacă.

La finalul cursului îndrumătorii de an au strigat catalogul pentru ultima dată, iar fiecare absolvent a primit o diplomă simbolică de finalizare a studiilor. După tradiţionala aruncare în aer a tocilor, absolvenţii au primit felicitările apropiaţilor şi nenumărate buchete de flori, întrega zonă devenind ad-hoc un uriaş studio foto în care au fost imortalizate momente de fericire. Viitorii avocaţi şi jurişti aşteaptă acum ultimul şi cel mai important examen, cel de licenţă.