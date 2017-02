Umilinţă pentru un pacient cu transplant de inimă. Comisia de handicap nu i-a „identificat“ cordul transplantat

Singurul ieşean care a primit anul trecut, prin transplant, o inimă sănătoasă nu beneficiază încă de drepturile care i se cuvin.

Constantin Pîntea, din comuna Tansa, judeţul Iaşi, nu primeşte nici după şase luni de la intervenţie pensia de handicap adecvată şi nici dreptul la însoţitor.



Bolnavul, care în prezent se află internat în Clinica de Cardiologie de la Spitalul „Sfântul Spiridon” din cauza unei complicaţii, aşteaptă de mai bine de două luni o soluţie din partea Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, de la Bucureşti.

Constantin Pîntea şi-a depus dosarul la Comisia de handicap a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în toamna anului trecut. În luna noiembrie, comisia de specialitate de la DGASPC a emis un certificat de neîncadrare în grad de handicap din cauza unor neînţelegeri din dosarul medical.





„Biletul de externare din data de 5 august 2016 indică absenţa complicaţiilor postoperatorii imediate, iar examenul clinic şi investigaţiile paraclinice efectuate în clinica de cardiologie de la Spitalul «Sfântul Spiridon» în luna septembrie 2016, de asemenea, nu relevă prezenţa complicaţiilor post-transplant cardiac“, se arată într-un comunicat de presă al DGASPC.





Potrivit reprezentanţilor Asociaţiei Transplantaţilor din România, printr-o normă din 2014, toţi pacienţii transplantaţi au dreptul, în primul an de la intervenţia chirurgicală, în încadrarea în grad de handicap accentuat, conform Instrucţiunii Metodologice nr. 6/31.06.2014, a Comisiei Superioare de Evaluare.



„În acest moment sunt internat în clinica de cardiologie de la Spitalul «Sfântul Spiridon» pentru tratamentul unei complicaţii. Nu am primit nici un răspuns de la Comisia Superioară de Evaluare, însă reprezentanţii Asociaţiei Translantaţilor din România mi-au explicat clar că am dreptul la gradul I de handicap. Tot nu înţeleg cum este posibil să fiu singurul pacient cu transplant de inimă căruia nu i se acordă aceste drepturi”, a spus ieşeanul.



Constantin Pîntea a fost transplantat pe 30 iunie de către profesorul Horaţiu Suciu, şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Institutului de Urgenţă de Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu-Mureş.

În momentul identificării cordului compatibil, ieşeanul în vârstă de 60 de ani se afla internat la Spitalul „Sfântul Spiridon“, acolo unde a fost monitorizat în permanenţă din ianuarie în iunie 2016. Pîntea a început să aibă probleme cardiace încă din 2003, în urmă cu 13 ani, pe când avea 47 de ani.

