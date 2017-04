Top 10 metode pentru a reduce amprenta de carbon, poluarea pe care o producem cu toţii fără să ştim

De la hrana, hainele şi produsele cosmetice pe care le folosim până la călătoria cu avionul sau cu maşina personală, toate generatoare de poluare. Fiecare om are o amprentă climatică personală, care este efectul pe care îl are asupra climei. Amprenta climatică se calculează prin totalul emisiilor de gaze cu efect de seră pe care cineva le poate produce şi se măsoară în CO2.



Potrivit Asociaţiei Environ, „amprenta de carbon se calculează prin adunarea emisiilor de CO2 rezultate în urma activităţilor zilnie pe o perioadă de un an: consumul de electricitate şi de apă, mijloace de transport, alimentaţie, îmbrăcăminte, călătorii, generarea de deşeuri. Toate activităţile umane implică emisii de dioxid de carbon, având un impact direct asupra schimbărilor climatice“.



Statisticile Eurostat arată că fiecare european emite în decursul unui an aproximativ 10 tone de CO2, iar un copac reuşeşte să absoarbă în acelaşi timp doar o tonă de CO2. „Amprenta de carbon maximă admisă pentru o dezvoltare durabilă este de 2 tone/an/persoană“, se arată în ghidul Asociaţiei Environ realizat în parteneriat cu Ambasada Republicii Federale Germania.

Spre exemplu un regim alimentar vegan are o amprentă de 2,9kg CO2/zi, în timp ce un regim alimentar bazat pe carne are 7,2kg CO2/zi. Un zbor Bucureşti-Londra are o amprentă climaticp de 350 kg CO2, în timp ce 250 de kilometri parcurşi cu un autobuz – 30 kg CO2, iar un kilometru de bicicleta nu implică nicio emisie de CO2.



Amprenta de carbon poate fi măsurată AICI



Acelaşi ghid oferă şi 10 sfaturi utile pentru a reduce amprenta de carbon:

1. Nu cumpăra mai mult decât ai nevoie!

2. Dezactivează funcţia stand-by, multe aparate electronice pot consuma curent chiar dacă nu sunt pornite.

3. Diminuează luminozitatea televizorului!

4. Izolează locuinţa!

5. Cumpără aparatură electrocasnică eficientă energetic (cele cu etichetă A şi A+)

6. Optează pentru o maşină cu un consum redus de combustibil.

7. Foloseşte pe cât posibil mijloacele de transport în comun.

8. Alege ca destinaţii de vacanţă locuri mai apropiate de casă!

9. Foloseşte cât mai multă lumină naturală.

10. Setează termostatul cu un grad mai puţin ca de obicei!

