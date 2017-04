Salariul dublului-inculpat Nichita este ţinut la secret, deşi fostul primar al Iaşiului este plătit din bani publici

Fostul primar al Iaşiului, Gheorghe Nichita, este plătit din bani pubici după ce preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Maricel Popa i-a oferit în această lună unul din posturile de consilier personal. Deşi Nichita va primi lunar salariul din banii ieşenilor, reprezentanţii CJ susţin că informaţiile legate de veniturile membrilor cabinetului lui Popa nu sunt de interes public.

La solicitarea făcută de corespondentul „Adevărul“ privind valoarea salariului repartizat prin organigramă oricărui consilier personal şi nu nominal pentru fiecare membru al cabinetului în parte, reprezentanţii CJ au invocat o excepţie de neconstituţionalitate. „Prin decizia nr 615 din 21 septembrie 2006 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit b), art.12 alin. (1) lit. d şi art.14 alin. (1), coroborate cu art. 2. lit. c) din Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, precum şi ale art.163 alin. (1) din Legea 53/2003 Codul muncii, Curtea Constituţională stipulează că salariul concret al unei persoane nu mai reprezintă interes public, intrând în sfera interesului privat al persoanei. Faţă de cele de mai sus, considerăm că informaţiile solicitate nu reprezintă interes public în sensul Legii nr. 544/2001 şi nu pot fi comunicate“, se arată în răspunsul semnat de Maricel Popa, deşi solicitarea viza „salariul din organigramă repartizat funcţiei de consilier personal“ şi nu „salariul concret“ al fostului primar.



Nichita este angajat cu o normă de 6 ore/ zi, iar pe lângă cei trei consilieri personali care apar şi pe pagina de internet a CJ, Vlad Ciobanu, Liviu Chirica şi Mihai Gabriel Popescu, în cabinetul lui Popa mai lucrează, potrivit răspunsului oficial către „Adevărul“, şi Mădălina Zotta, cu o normă de două ore pe zi.

În momentul angajării lui Nichita, Popa şi-a motivat decizia pe pagina sa de socializare: „Am ales să lucrez cu domnia sa datorită vastei experienţe pe care o are în domeniul administraţiei, fiind recomandat deopotrivă de colaborările repetate pe care le-a avut cu diverşi miniştri, din calitatea de primar al municipiului Iaşi. Nu în ultimul rând, cred că Gheorghe Nichita va face o echipă puternică împreună cu ceilalţi membri ai Cabinetului, lucrând pentru folosul comunităţii ieşene!“.



„Domnul Nichita nu va gestiona fonduri administrative sau administrative, mă va ajuta să iau decizii sau să văd unele probleme care sunt în cadrul unor departamente. Avem foarte multe proiecte împreună cu Primăria, dumnealui a început acele proiecte, le cunoaşte şi venirea sa este de bun augur“, a mai declarat Popa, pe 3 aprilie în prima zi de muncă a lui Nichita la CJ Iaşi.



Nichita a spus că a acceptat propunerea lui Popa pentru că: „fiecare vrea să fie util, să facă ceva în viaţă, să nu stea degeaba“. În momentul în care a făcut public faptul că va fi consilier personal al lui Popa, fostul edil a evitat să răspundă la întrebarea legată de banii pe care îi va încasa pentru activitatea sa.



Gheorghe Nichita a fost suspendat din funcţia de primar în 2015, după ce a fost reţinut de procurorii DNA în dosarul legat de folosirea Poliţiei Locale în interes personal. Nichita este judecat pentru abuz în serviciu, fiind acuzat că folosea angajaţi ai Poliţiei Locale pentru a-şi supraveghea iubita. Într-un alt dosar, Nichita este acuzat de luare de mită, întrucât ar fi pretins şi primit 10% din valoarea contractului de 17 milioanede euro vizând managementul traficului rutier, acesta fiind cel mai mare proiect european derulat de Primăria Iaşi prin Programul Operaţional Regional 2007-2013.



În decembrie 2016, Nichita a candidat pentru un fotoliu de deputat din partea Partidului România Unită, formaţiune care nu a reuşit să treacă pragul electoral. Fostul edil a menţionat că a încercat să-şi deschidă o firmă, dar pentru că are conturile blocate nu a reuşit. „Voi fi consilierul preşedintelui CJ şi sper într-o relaţie de colaborare onestă. Important este să fie un respect reciproc. Am înţeles că nu este uşor să colaborezi cu Popa. Prima mea grijă va fi însă să-mi spun ferm părerea, pentru că asta trebuie să facă un consilier. Dacă mă ascultă, bine. Dacă nu, văd ce mai fac. Nu e obligatoriu să rămân. Am aşteptat oferte de angajare şi de la privat, şi de la administraţia publică locală, pentru că experienţa mea este destul de bogată şi mă gândeam că pot să fiu util şi acum sunt convins că pot să fiu util“, a declarat Nichita într-un interviu pentru un post de radio local acordat la momentul anunţului că va prelua funcţia de consilier personal.



