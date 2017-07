Primarul Iaşiului, Mihai Chirica, chemat la DNA în dosarul „Skoda“: „Car după mine un pachet de schelete“

Mihai Chirica a transmis că există patru dosare instrumentate de DNA, care vizează activitatea Primăriei Iaşi.

Unul dintre ele este cel prin care se cercetează achiziţia maşinilor Skoda, din 2013, de pe vremea când era viceprimar: „Nu sunt subiecte pe care să le ţii sub preş. Lasă rost de interpretări şi multe dintre ele sunt subiective, ca şi cel legat de prezenţa mea la DNA. Lucrurile trebuie să le aflăm pe calea procedurală şi prin derularea firească a oricărui act de justiţie, aşa cum vrea România de astăzi. Eu trebuie să trec corect şi demn prin toată această chestiune. Nu pot să bag sub preş nimic din ceea ce s-a întâmplat în perioada 2014-2015. Nu am voie să fac acest lucru. Am totuşi o mare răspundere faţă de oraş şi de imaginea acestuia. Car după mine un pachet de schelete, îl duc în spate, dar trebuie să-l duc în mod corect pentru aflarea adevărului. Nimeni nu trebuie să fie mai presus de lege, nici măcar eu. Trebuie să duc cu demnitate toate aceste lucruri. De aceea am ţinut nici să nu protejez, nici să nu incriminez pe cineva“.



În ceea ce priveşte calitatea sa în dosarul „Skoda“, Chirica a transmis că a dat declaraţii în scris cu privire la modul de achiziţionare a maşinilor şi că până acum nu a fost informat cu privire la urmărirea sa penală în acest caz. „Nu o să fug nicăieri, dacă voi fi chemat la DNA mă voi duce“, a spus Chirica.



În dosar este vorba despre achiziţia mai multor maşini Skoda, în condiţiile în care primăria nu avea dreptul, în 2013, să facă acest lucru. Achiziţia s-a făcut mascat, în numele Poliţiei Locale, instituţie ce nu a folosit nici măcar o zi aceste maşini, ci şefii din primăria municipiului Iaşi. Actele privind achiziţia au fost semnate de către Mihai Chirica, fostul primar Gheorghe Nichita delegându-şi atribuţiile.

Gheorghe Nichita a fost suspendat din funcţia de primar în 2015, după ce a fost reţinut de procurorii DNA în dosarul legat de folosirea Poliţiei Locale în interes personal. Nichita este judecat pentru abuz în serviciu, fiind acuzat că folosea angajaţi ai Poliţiei Locale pentru a-şi supraveghea iubita. Într-un alt dosar, Nichita este acuzat de luare de mită, întrucât ar fi pretins şi primit 10% din valoarea contractului de 17 milioanede euro vizând managementul traficului rutier, acesta fiind cel mai mare proiect european derulat de Primăria Iaşi prin Programul Operaţional Regional 2007-2013.



