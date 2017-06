Falii în PSD Iaşi: organizaţia judeţeană îl susţine pe Dragnea, Chirica vorbeşte despre demisia „liderului suprem“

Mihai Chirica a publicat joi la amiază o scrisoare deschisă adresată conducerii PSD. Acesta i-a invitat pe liderii PSD să se gândească la tinerii care în acest moment susţin examenele de maturitate şi decid dacă vor mai locui în România sau în afara ei.



„Ştiu că mulţi dintre dumneavoastră sunteţi conştienţi că hotărârile actualei conduceri a partidului vor distruge nu doar partidul nostru, ci şi viitorul României. De aceea insist să cântăriţi votul pe care îl puneţi în Comitetul Executiv Naţional al PSD, să susţineţi conducerea arbitrară a partidului nu este o soluţie, pentru că toţi ne dorim o Românie stabilă, puternică şi europeană“, le-a transmis Chirica celor din PSD.



Acesta a declarat după citirea scrisorii că nu are o relaţie personală cu Sorin Grindeanu, dar nu poate fi indiferent la atacurile „monstruoase“ de a distruge stabilitatea ţării. „Soluţia corectă este ca Liviu Dragnea să-şi dea demisia dintr-un partid pe care l-a umilit mult prea mult timp. Dragnea distruge un vis frumos al acestei ţări. Nu voi fi de acord cu Liviu Drganea indiferent ce se va întâmpla de aici încolo, aşa cum nu am fost de acord cu Ordonanţa 13. Guvernul a făcut greşeli, dar nu este momentul de a arunca ţara în haos“, a mai adăugat Chirica, după ce a povestit cum a decurs „execuţia“ lui în CExN, atunci când a pierdut funcţia de conducere a PSD Iaşi. „De o săptămână asistăm la un asasinat politic. Din această poveste urâtă, Dragnea nu poate ieşi învingător“, a mai declarat primarul Iaşiului, care i-a nominalizat pe Gabriela Firea, pe Darius Vâlcov şi pe Olguţa Vasilescu pe lista „asasinilor politici“.



În timp ce Chirica citea scrisoarea deschisă adresată membrilor PSD, şefii Organizaţiei judeţene a PSD Iaşi transmiteau un comunicat prin care susţineau conducerea partidului. „România nu are nevoie acum de blocaj politic şi administrativ. Niciunul dintre noi nu are dreptul să se cramponeze de o anumită funcţie sau de o anumită postură pentru a crea dezechilibru politic şi administrativ. În actualul context susţinem conducerea PSD. Facem un apel la echilibru şi responsabilitate!“, se arată în comunicatul semnat de Maricel Popa, liderul interimar al PSD Iaşi.



În acelaşi document se mai arată: „Fiecare dintre membrii viitorului guvern trebuie să conştientizeze programul de guvernare ca pe o foaie de parcurs, cu termene clare. Nu este timp de pierdut. PSD şi-a asumat în faţa românilor anul trecut întreaga răspundere pentru realizarea programului. Nu trebuie să îi fie frică nimanui de evaluările partidului care i-a numit în funcţie. Cine face treabă rezistă, cine nu, lasă locul altcuiva!“.