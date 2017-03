Decanul Facultăţii de Teologie Romano-Catolică din Bucureşti despre presupusa vizită în România a Papei Francisc: „Realitatea este că nu va veni“

După anunţul făcut vineri de primarul Gabriela Firea pe pagina de Facebook, oficialii Facultăţii de Teologie Romano-Catolică din Bucureşti au făcut câteva precizări la solicitarea „Adevărul“.



Decanul Facultăţii, preot prof. dr. Wilhelm Dancă, susţine că în acest moment, declaraţia primarului „nu are nicio bază“. „Realitatea e că nu va veni. Toate sunt nişte vise, nişte aşteptări. Se vorbeşte despre asta, dar nu e nicio bază. În Biserica Catolică, în momentul în care s-ar apropia o vizită a Suveranului Pontif noi suntem avertizaţi cel puţin cu jumătate de an înainte şi ne pregătim pentru asta“, a declarat preot prof. dr. Wilhelm Dancă, care a adăugat că agenda vizitelor este schiţată cu cel puţin un an înainte.

Totodată, potrivit decanului, vizitele Suveranului Pontif vizează ţări cu probleme sociale, morale sau economice majore, acolo unde prezenţa Papei „ar putea da un impuls“.



„La cererile pentru o vizită în România, care ştiu că s-au trimis până acum, nu există niciun răspuns. Eu, personal, nu am încredere în anunţurile astea făcute de persoanele laice, din afara Bisericii Catolice. Până nu vine un anunţ din partea Conferinţei Episcopale Catolice, ei sunt primii care ştiu, nu cred“, a transmis preot prof. dr. Wilhelm Dancă.