De ce ratăm banii europeni. În patru ani nu s-a semnat niciun nou contract în cea mai săracă regiune a ţării

La nivelul Regiunii de Nord-Est, cea mai săracă din ţară şi a cincea cea mai subdezvoltată la nivelul Uniunii Europene, nu s-a semnat niciun proiect pe Programul Operaţional Regional 2014-2020, deşi suntem în al patrulea an din program. „Asta nu are legătura direct cu performanţa administraţiilor, ci cu întreaga situaţie. Negocierea regulamentelor a început foarte târziu. Timpul pierdut va fi greu de recuperat, dar asta este din cauza contextului, însă suntem nevoiţi să recuperăm perioada pierdută. Este deja al patrulea an din noul exerciţiu financiar. Prima tranşă de bani trebuie atrasă până la finalul lui 2018, iar întregul exerciţiu se va încheia în 2023“, a transmis Carsten Rasmussen, şeful Unităţii pentru România în cadrul Direcţiei Generală Politică Regională şi Urbană (Regio). Acesta a condus o delegaţie europeană la întâlnirea cu oficiali din administraţia publică din marile oraşe ale regiunii.



Printre punctele de discuţie cu reprezentanţii Primăriei Iaşi se numără întârzierile la fondurile alaocate pe axa 4 a POR 2014-2020, cea care vizează fonduri pentru dezvoltare urbană. Această linie de finanţare nu este deschisă din cauza lipsei ghidului de finanţare, dar şi a strategiilor de dezvoltare care nu sunt finalizate de municipalităţi. „Această vizită vine să descătuşeze acele proiecte care până în momentul de faţă nu au reuşit să obţină fonduri europene la nivelul întregii Românii. Suntem convinşi că dacă această echipă de la Comisia Europeană, cei care ne reprezintă acolo şi noi, autorităţile locale, vom pune umărul cu toţii, vom reuşi să recuperăm din întârzierea destul de mare pe care o avem în atragerea fondurilor europene”, a declarat primarul Mihai Chirica.



Practic, Primăria Iaşi vrea să modernizeze infrastructurade transport prin intervenţii la şinele de tramvai. Fondurile nerambursabile doar pentru Iaşi sunt de 58,3 milioane de euro. Pentru Bacău sunt 40,8 milioane de euro, la Botoşani, Neamţ şi Vaslui sunt în jur de 30 de milioane de euro, iar la Vaslui sunt 27,2 milioane de euro. „Pericolul real de dezangajare vine în momentul în care noi nu vom face decontările în cursul anului 2018 pentru sumele alocare în 2014“, a explicat Vasile Asandei, director general al ADR Nord-Est,forul care gestionează POR 2014-2020.



Printre proiectele cu cele mai mari întârzieri şi probleme din fostul exerciţiu financiar european 2007-2013 se află cele de mediu, în special cele pe managementul deşeurilor, iar „campion“ este proiectul de la Bacău. „Trebuie să venim cu soluţii inovative pentru a ieşi din impas“, a subliniat reprezentantul Comisiei Europene. Pe de altă parte, au fost şi proiecte reuşite precum cel derulat de SC ApaVital SA, compania de apă din judeţul Iaşi, care a obţinut bani europeni pentru extinderea şi înfiinţarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare. „A trebuit să-mi schimb părerea despre multe lucruri în urma acestei vizite în Regiunea de Nord-Est. Am văzut motivaţie şi dorinţă de a implementa proiecte ample la toate municipalităţile. Am văzut proiect foarte bune, dar şi câteva mai puţin bune. În principal, oamenii au idei şi iniţiative pentru noile proiecte pe care urmează să le depună. Există viaţă în afara Bucureştiului, am descoperit şi eu asta, ceea ce a fost foarte motivaţional. Mă voi întoarce la Burxelles cu o părere diferită. Am fost surprins să văd cât de bine sunt pregătite mental primăriile. Asta ne şi dorim să fim bombardaţi cu proiecte. Unele idei nu vor fi materializate, dar altele vor fi“, a punctat şeful Unităţii pentru România în cadrul Direcţiei Generală Politică Regională şi Urbană.



Delegaţia a fost însoţită în periplul prin Regiunea de Nord-Est de Vasile Asandei, director general al ADR Nord-Est: „Sper că am reuşit să-i convingem că muncim serios şi că suntem foarte atenţi şi responsabili cu banii europeni“. Regiunea de Nord-Est ămâne cea mai săracă zonă a ţării.

Citeşte şi:

Industria care produce anual în Iaşi câte o „fabrică fără fum“. Care sunt punctele forte şi pericolele din acest domeniu

Aeroportul din România care a ajuns de la 73.000 de pasageri anual la 76.000 de clienţi într-o singură lună. Este a doua cea mai importantă creştere din Europa