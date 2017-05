Consiliul Concurenţei verifică firmele de taximetrie din Iaşi. Ce suspiciuni ridică operatorii din capitala Moldovei

Verificările de la Iaşi au început în decembrie 2015, iar astfel de analize pot dura chiar şi doi ani şi jumătate. „Investigaţia vizează Camera Taximetriştilor şi toate companiile care activează. Este o investigaţie foarte complexă, urmăm procedurile Comisiei Europene şi acolo sunt destul de greoaie pentru că nu poţi să te joci cu imaginea unei firme cu asemenea acuzaţii, trebuie fundamentate“, a declarat, pentru Ziarul de Iaşi, purtătorul de cuvânt al Consiliului Concurenţei, Mihaela Gegea. Ancheta a pornit din oficiu.



Pentru înţelegerile de preţ dintre operatori, Consiliul Concurenţei a aplicat în ultimii ani numeroase amenzi. Valoarea totală a acestora a ajuns la 3,9 milioane de lei şi a vizat zeci de firme din Bucureşti, Ilfov, Constanţa, Baia Mare, Târgu Mureş sau Timişoara. Potrivit Consiliului, firmele amendate au ajuns la „înţelelegere tacită/ practică concertată având ca obiect fixarea tarifului de transport de persoane în regim de taxi“.



Şeful Camerei Taximetriştilor din Iaşi, Mircea Manolache, neagă orice înţelegere între companiile din Iaşi. „Nu avem înţelegeri între noi. În celelalte oraşe s-au dat amenzi pentru că existau înţelegeri. Atât timp cât la Iaşi nu există înţelegeri nici scrise, nici tacite, nici măcar verbale, nu avem de ce să primim amenzi“, a spus Manolache, citat de Ziarul de Iaşi. Preţul practicat în Iaşi este de 1,99 lei.



Potrivit datelor de la Primăria Iaşi, în municipiu există 418 de persoane juridice care au eliberate în jur de 1.250 de autorizaţii. La începutul lunii trecute, Manolache anunţa o unire a dispeceratelor firmelor din cadrul Camerei Taximetriştilor. „Ieri (6 aprilie, n.r.), am semnat contractul de asociere cu toate dispeceratele din Iaşi. Este vorba de Euro Taxi, Lux Taxi, Parma, Delta şi For You, iar în scurt timp ni se vor alătura şi cei de la RVR. Fiecare va avea drepturi egale într-o societate care se numeşte SC Taxi Iaşi Online şi care-şi propune eficientizarea activităţii de taximetrie din oraş şi, evident, îmbunătăţirea serviciului oferit ieşenilor”, declara preşedintele Camerei Taximetriştilor Iaşi, citat de Evenimentul Regional al Moldovei. Această decizie vine şi pe fondul unei ofensive a americanilor de la Uber, care sunt prezenţi deja în Bucureşti, Cluj-Napoca, Braşov şi Timişoara.



