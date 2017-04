Adolescenta din Iaşi care a dat scrima pe informatică: „Mulţi au fost uimiţi că eu am scris codul în întregime“

După şase ani în care a practicat scrimă de performanţă, Daria Stărică a făcut trecerea spre un alt sport al minţii- informatica. A început să îndrăgească acest domeniu încercând să recupereze orele pierdute de la şcoală din cauza competiţiilor sportive. „Am început să fac informatică în clasa a IX-a. Am lipsit mult de la ore pentru că am făcut sport de performanţă şi am început să fac pregătire ca să pot recupera materia. Aşa a început să-mi placă foarte mult. Mi se pare că mi se potriveşte bine acest domeniu“, povesteşte tânăra.

Este elevă în clasa a XI-a la Liceul „Mihai Eminescu“ din Iaşi, la o clasă de matematică-informatică, bilingv engleză-franceză. În fiecare zi se antrenează cu cel puţin două probleme, iar atunci când este implicată în proiecte alocă pregătirii chiar şi 5-6 ore zilnic.



Cea mai recentă recunoaştere a muncii ei a venit în cadrul Opening Opportunities, cel mai mare program educaţional de mentorat în computer science, derulat de Asociaţia Techsoup în parteneriat cu Microsoft România. Echipa în care Daria a scris codul a câştigat Premiul pentru cea mai bună implementare tehnică: The Night before Exemption, un joc single-player retro, inspirat de genul „point and click” şi desenat pixel cu pixel. „Eu m-am ocupat de partea de codare, colegii mei s-au ocupat de grafică, testare, pregătirea prezentării. Înainte de proiect ştiam să folosesc doar C++, am învăţat singură să codez în AGS pentru acest proiect”, a spus tânăra.

A învăţat programul cu ajutorul tutorialelor de pe internet: „am învăţat singură să codez în acel program. Am căutat tutoriale de pe internet şi mare parte am învăţat doar jucându-mă. Mi-a luat 2-3 zile ca să îmi dau seama cum funcţionează, dar pe parcurs am tot adăugat la cod până când am fost mulţumită. Mulţi au fost uimiţi că eu am scris codul în întregime pentru proiect“.



Daria crede că sportul pe care ea l-a practicat timp de şase ani se aseamănă foarte mult cu informatica: „În ambele totul trebuie să fie perfect. Cred că scrima şi informatica se aseamănă prin volumul de muncă şi precizia pe care trebuie să o ai“. A fost legitimată la CSS Unirea Iaşi, iar în perioada practicării scrimei a adunat numeroase medalii la competiţii în ţară şi străinătate. Cele mai importante rezultate au fost cele de la International Competition „Bourgas Cup“, în 2015, unde a obţinut locul întâi pe echipe şi medalia de argint individual la acelaşi concurs. Tot medalia de argint a obţiut la GLL Camden International din Londra la proba pe echipe. „După ce a început să-mi placă informatica şi să fiu implicată în proiecte, am decis să nu mai merg la antrenamente“, spune tânăra care a ajuns să facă scrimă după ce tatăl ei a înscris-o la un club din Iaşi.



Daria îşi doreşte acum să studieze în continuare în Iaşi: „Aş vrea să fac Facultatea de Informatică de aici, pentru că este una bună, iar apoi voi vedea pe ce domeniu mă axez, încă nu am decis. Aş vrea să rămân în Iaşi şi pentru că sunt acasă, alături de familie“.



Echipa de la Opening Opportunities din care a făcut parte şi Daria a fost una mixtă, cu elevi din Bucureşti şi Iaşi. „Opening Opportunities aduce împreună în echipe mixte (40% din elevi participanţi la program sunt fete pasionate de tehnologie şi IT) nu doar elevi de la licee diferite, dar şi din oraşe diferite, care lucrează timp de 6 luni la proiecte tehnice coordonându-se pe Skype împreună cu mentorul lor, voluntar Microsoft. Echipele sunt construite oglindind rolurile, dar şi ritmul unui start-up IT, care trebuie să inoveze şi să pregătească într-un timp scurt un produs de tehnologie gata de utilizare“, au transmis organizatorii programului.