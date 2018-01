Povestea halucinantă a proxenetului care a inspirat scenariul filmului „Loverboy”. A fost nabab cu o avere de cinci milioane de euro, dar acum zace în puşcărie

Dacă despre Mariana Baboş (cunoscută mai ales sub numele de scenă de „Mariana Curdefier) s-au scris nenumărate materiale în ultimii ani, în ceea ce-l priveşte pe Ascanio (34 ani), fiul acesteia, există foarte puţine informaţii, cu toate că a fost liderul unei reţele de trafic de carne vie care a cuprins mai toate ţările din Europa.

De altfel, adolescenţa zbuciumată a proxenetului a inspirat scenariul filmul românesc „Loverboy” (un mare succes la vremea apariţiei), în care sunt descrise o parte dintre metodele folosite de Ascanio pentru a-şi ademeni victimele şi a le transforma în sclave ale reţelei lui internaţionale de prostituţie.

Reţea cu peste 200 de prostituate

Potrivit procurorilor DIICOT, care au reuşit într-un final să adune suficiente probe pentru a-l aresta pe Ascanio Baboş şi pe soţia acestuia Cătălina Loredana Baboş, afacerea cu femei a familiei Baboş a reuşit să adune circa cinci milioane de euro, dintre care doar în jur de un milion de euro a putut fi confiscat. Restul s-a tocat pe viaţa de lux a clanului sau a dispărut fără urmă.

Conform unui rechizitoriu DIICOT din 2010, prin care erau trimişi în judecată cei doi (dar şi Mariana Baboş, precum şi complicii Aurelia Blănaru, Anica Lovin, Marius Stângă şi Dorin Dumitran), reţeaua lor număra peste 200 de fete, care produceau bani pentru ei în special în Spania, Italia, Germania, Franţa, Marea Britanie şi Olanda.

În anul 2008, când a fost începută urmărirea penală, procurorii au pus sechestru asigurator pe mai multe bunuri ale clanului, care ulterior au fost confiscate. Este vorba de 750.000 de euro bani gheaţă, cinci apartamente, două maşini de lux, peste două kilograme de bijuterii din aur. Evaluarea totală a bunurilor şi banilor ajunge la circa 1,5 milioane de euro.

Inculpaţii au negat permanent acuzaţiile

Interesant este că pe perioada anchetei şi a procesului inculpaţii au negat vehement că ar fi practicat proxenetismul, afirmând că ei mergeau în străinătate pentru a munci, iar relaţiile cu victimele erau de fapt doar de prietenie.

Procurorii au strâns însă probe solide care arată cum funcţiona afacerea. Mariana Baboş avea rolul de a racola tinere, de a le caza pe acestea în locuinţa sa, dar şi de a le facilita obţinerea paşapoartelor. Fiul său, Ascanio îi revenea atât sarcina de a racola tinere (pe metoda escrocului sentimental) şi de a le transporta în Spania, unde le caza în imobile închiriate Cătălina-Loredana Baboş şi Ionica Blănaru.

Acestea din urmă aveau rolul de a le primi pe tinere în Spania, de a le caza, de a le „introduce” la club şi de a le supraveghea în timp ce practicau prostituţia, colectând de la acestea sumele obţinute. Anica Lovin avea, în general, în cadrul grupului atât rolul de a racola tinere, de a le caza pe acestea în locuinţa sa până la plecarea acestora spre Spania. Marius Stângă avea rolul de a transporta tinerele spre Spania, însoţindu-le pe acestea până la destinaţie, activitatea acestuia desfăşurându-se însă anterior anului 2003.

„De remarcat este că inculpata Baboş Mariana acţiona asupra tinerelor convingându-le să meargă în străinătate şi asigurându-le că «nimeriseră pe mâini bune» şi că-şi «puteau face viitorul alături de fiul său» – inculpatul Baboş Ascanio, chiar în condiţiile în care acesta era căsătorit cu inculpata Baboş Cătălina Loredana. Inculpata îşi justifica acţiunile faţă de victime prin aceea că «ea dorea doar să le ajute»”, au consemnat procurorii DIICOT.

Un alt aspect ce nu trebuie scăpat din vedere este acela că Ascanio Baboş obişnuia să le fotografieze pe victimele traficului în ipostaze sexuale explicite, stocând imaginile şi filmele, având astfel posibilitatea să le şantajeze pe tinerele care ar fi dorit să fugă de sub influenţa sa. În Spania, gruparea infracţională şi-a stabilit aria de activitate în localitatea Alicante, victimele fiind determinate să se prostitueze în anumite cluburi, în care membrii grupului infracţional puteau controla uşor activitatea tinerelor, în special ca urmare a prieteniilor pe care le legau cu patronii acestora.

Prostituţie în cluburile „La Salsa” şi „Maximo”

Astfel, s-a stabilit că membrii grupului infracţional plasau cu preponderenţă tinerele pentru a practica prostituţia în cluburile „La Salsa” şi „Maximo”, dar au existat şi situaţii când pentru a evita depistarea acestora de către raziile autorităţilor spaniole aceştia mutau tinerele în alte cluburi.

„În perioada anilor 2002-2008 membrii grupării au acţionat asupra unui număr de câteva zeci de victime, dintre care în cursul urmăririi penale s-a reuşit audierea unui număr de 18 victime ale traficului de fiinţe umane, activitatea infracţională desfăşurată asupra acestora fiind întreruptă, practic, de reţinerea inculpaţilor în data de 18 august 2008”, mai arată procurorii DIICOT:

Metoda „loverboy”

Una din convorbirrile telefonice interceptate de SRI şi băgate în dosarul de anchetă a fost păstrată pentru a prezenta „modul insidios” în care Ascanio Baboş se purta cu tinerele exploatate, determinându-le să creadă că doar cea căreia i se adresa „prezintă importanţă” şi că avea intenţia de „a-şi face viitorul împreună”. Discuţia este din data de 17 septembrie 2008, când Ascanio a luat legătura cu una din prostituatele din Spania.

Ascanio Baboş: Da,da!Mai faci ce faci si vii o saptamana-doua acasă,

baba mea!

Doamnă: Da!

Ascanio Baboş: Mai stam si noi doi!

Doamnă: Ihi!

Ascanio Baboş: Sa plece astea si sa mai stam si noi doi!

Doamnă: Numai noi doi. Nu iti mai trebuie nimeni,nu?

Ascanio Baboş: Numai noi doi! Aoleu! Tura asta daca mai vine cineva

ma duc direct la spitalul de nebuni!

Doamnă: Hi,hi,hi!

Ascanio Baboş: Bag p... de te mint! Nu mai pot!

Doamnă: M-a intrebat si mama, mi-a dat aseară mesaj! Ca sa nu ma sune,ca o expediam imediat!

Ascanio Baboş: Da,da!

Doamnă: Ma intreba ce faci? Daca ai venit? I-am zis cam pe luni, asa!

Ascanio Baboş: Da,da!

Doamnă: I-am zis ca da ai venit, mai ai o ora, ca s-a dus cineva dupa tine la aeroport!

Ascanio Baboş: Da!

Doamnă: Ca de abia aşteaptă sa...

Ascanio Baboş: Ha,ha,ha!

Doamnă: Eu te aştept dar tu nu vii!

Ascanio Baboş: Ei vreo doua zile! Poti sa spui si tu ca a intervenit ceva in tara! A plecat el inainte si săptămâna care vine mi-a luat si mie bilet, vin si eu.. .oricum.. .sa ramana...

Doamnă: Da! Ei nu prea.. .oricum cand esti tu si iti aude vocea... in rest s-a obişnuit cu tine...

Ascanio Baboş: Da,da!

Doamnă: Nu ma pune la incercare ca o expediez imediat!

Ascanio Baboş: Ha,ha,ha!Da, babuta mea!

Doamnă: Cand o fi mai târziu ii spun eu!

Ascanio Baboş: IhiîApai, ce dracu sa mai faci?

Doamnă: Mi-e dor de tine! De cand nu te-am mai auzit!

Ascanio Baboş: Da! He,he!Si eu ma gândeam la tine, de asta te-am si sunat!Oare ce o mai fi facand nebuna asta?Sa ii mai aud vocea!

Doamnă: Ooo, baba.. .am găsit o cartela de Italia parca...

Ascanio Baboş: Da!

Doamnă: Mesaje de cand, din aia veche,stii... din 2006...

Ascanio Baboş: Bai esti nebuna!

Doamnă: Mesaje...ce ma mai minteai tu pe mine!Am citit acum, uite-l, ma!

Ascanio Baboş: Ce ziceam, fa nebuno?

Doamnă: Ma mai minteai la inceput...

Ascanio Baboş: Dar cu ce te minţeam, fa babo, fa!

Doamnă: Lasa ca am sa ti le arat sau am sa ti le scot!

Ascanio Baboş: Ia chiar te rog sa mi le citeşti!

Doamnă: Am sa ti le citesc!Am sa ti le arat cand o fi!Ce radeam singurica!Am făcut curat prin sertare si...am dat de ele...cu noi la inceput... din prima zi sau a doua...

Ascanio Baboş: Aha!Da!

Doamnă: Ha,ha,ha! Amintiri!Nu-mi venea sa cred!

Ascanio Baboş: Ha, ha, ha! Escroc sentimental! !

Doamnă: Da!

Ascanio Baboş: Hai ca nu te minţeam, fa baba!

Doamnă: Ce?

Ascanio Baboş: Sa mor eu daca te minţeam!

Doamnă: Da, de unde stii tu ce e in mesaj?

Ascanio Baboş: Pai, in general asa sa stii ca nu prea te-am mintit! Cu ceea ce am discutat asa de cand suntem impreuna. Sa stii ca nu prea am minţit in legătura cu relaţia noastră!

Doamnă: Da?

Ascanio Baboş: Nu, pe bune!Ca nu s-a ivit sa iasa! Ca nu s-a putut, ca nu sunt bani sau nu asta, ai inteles-o, si s-a lungit, asta a fost cu totul altceva! Dar asa... Mare parte au fost vorbe adevărate!Poftim?

Doamnă: Vezi daca esti sincer?

Ascanio Baboş: Sunt, babuta mea! Sunt!

În cele din urmă Ascanio Baboş a fost condamnat la 15 ani de închisoare şi confiscarea averii. Având în vedere prevederile legale din România, precum şi perioada de arest preventiv, el ar putea fi eliberat condiţionat chiar în acest an.

