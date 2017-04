Olimpic la trei materii, karatist, muzician şi creator de roboţi. Povestea tânârului român cooptat în organizaţia celor mai inteligenţi oameni de pe planetă

Dragoş Alexandru Homner, elev în clasa a XI-a la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri“ din Galaţi, fascinează prin faptul că reuşeşte cu uşurinţă să aibă rezultate excepţionale în orice domeniu care îi stârneşte interesul. „Dacă nu mă interesează ceva, nu mai continui, pentru că nu mai văd rostul“, ne explică simplu olimpicul. Cert este că până acum, Dragoş nu îşi aminteşte să nu-i fi plăcut ceva şi să nu aibă apoi rezultate remarcabile în acel domeniu.

Încă din clasa I i-a plăcut matematica şi ne dezvăluie că îl atrage la această materie bucuria aceea lăuntrică pe care o simte când rezolvă o problemă. În clasa a V-a, Dragoş devenea olimpic naţional la această materie, obţinând medalia de bronz. În acelaşi an, a mers şi la Olimpiada Naţională de Informatică, de unde a venit acasă cu aceeaşi medalie.

Rezultatele l-au ambiţionat, astfel că anul următor a mers din nou la Olimpiada Naţională de Matematică, unde şi-a adjudecat, din nou, bronzul, iar istoria s-a repetat în clasele a VII-a şi a IX-a. În clasa a X-a şi-a îmbunătăţit performanţa, obţinând argintul.

Calificat la trei olimpiade concomitent

Dragoş a reuşit performanţa de a se califica la trei olimpiade naţionale concomitent în clasele a IX-a şi a X-a, cea de-a treia materie, pe lângă matematică şi informatică, fiind lingvistica, la care ne mărturiseşte că s-a dus din curiozitate. Nu a fost deloc uşor, ţinând cont că lingvistica are mai multe subdomenii, fiecare caracterizând anumite aspecte de structură lingvistică. Şi, ca să vă faceţi o idee despre cât de dificil poate fi, vă amintim doar domeniile lingvisticii.

Este vorba de fonetică (studiul proprietăţilor fizice ale producerii şi perceperii vorbirii), fonologie (studiul sunetelor ca elemente abstracte în mintea vorbitorului, care diferenţiază înţelesul), morfologie (studiul morfemelor sau al structurilor interne ale cuvintelor şi cum pot fi ele modificate), sintaxa (studiul modului în care cuvintele se combină pentru a forma fraze gramaticale), semantica (studiul cuvintelor şi propoziţiilor), pragmatica (studiul modului în care sunt înţelese şi folosite semnele), analiza discursului (studiul limbilor în texte scrise şi vorbite), stilistica şi sociolingvistica şi, nu în ultimul rând, semiotica (studiul semnelor şi proceselor, indicaţiei, asemănărilor, analogiilor, metaforelor, simbolismului, înţelesului şi comunicării).

Are centura neagră la karate

Olimpicul din Galaţi a fost admis acum doi ani şi în Mensa, cu un coeficient de inteligenţă (IQ) de peste 132. Mensa este o societate fondată în Oxford, Marea Britanie, în 1946, cu scopul de a identifica şi pune în legătură oameni cu un coeficient foarte înalt de inteligenţă. Singurul criteriu de admitere în Mensa este obţinerea unui anumit scor în urma unui test de inteligenţă care să ateste IQ-ul. „Acest statut mi-a dat mai multă încredere în mine. Acum, combinat cu munca, totul vine de la sine“, ne spune Dragoş.

Dragoş Homner este pasionat de robotică FOTO Valentin Trufaşu

Pe lângă şcoală, Dragoş are şi multe alte activităţi. Face karate de la vârsta de 6 ani, iar acum are centura neagră. O face pentru mişcare şi pentru a-şi menţine corpul sănătos, însă şi pentru a se apăra, dacă va fi vreodată nevoie. Cum mişcarea dă bine combinată cu arta, Dragoş este în anul III la Şcoala de Arte din Galaţi, unde cântă la orgă şi la chitară. A devenit pasionat de orgă în clasa a V-a, când a mers la Palatul Copiilor, unde a avut ocazia să cânte la acest instrument şi a constatat că îi place şi se descurcă chiar bine.

Vrea să studieze în SUA şi Marea Britanie

După absolvirea liceului, Dragoş intenţionează să meargă în Statele Unite sau în Marea Britanie pentru a studia informatica şi matematica, cu scopul declarat de a deveni antreprenor, însă nu exclude nici posibilitatea de a studia în ţară. „Nu mi-ar plăcea să fiu angajatul cuiva prea mult timp. M-aş plictisi. Vreau să ştiu că sunt banii mei în joc în fiecare zi, pentru că eu pun suflet în ceea ce fac“, ne declară Dragoş.

Este fascinat în prezent de inteligenţa artificială. Când am vorbit cu el, tocmai ieşise de la un curs de robotică, unde crea, evident, un robot. A participat cu el la un concurs de profil organizat în Bucureşti şi vrea ca pe viitor să exploreze mai mult această zonă. Deşi rezultatele obţinute până acum la şcoală le-ar schimba comportamentul altor elevi, olimpicul a rămas cu picioarele pe pământ, iar creditul pentru ceea ce este astăzi îl pune pe seama părinţilor.

„De la ei am luat inteligenţa şi cred că au ştiut să îmi transmită foarte bine ceea ce trebuie să fac în viaţă, astfel încât să nu mai repet greşelile lor. Chiar dacă am fost câteodată încăpăţânat şi nu îi ascultam, am realizat ulterior că ei au avut dreptate pentru că au trecut, probabil, prin acele situaţii“.