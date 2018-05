Bogdan Lungu, gălăţeanul care s-a prezentat cu o navetă de bere la PSD, după pariul pierdut cu Liviu Dragnea, a plecat din ţară

Bogdan Lungu a postat vineri o poză cu el şi cu steagul României în faţa Empire State Building, în New York, lângă care a adăugat ”Aşa cum am spus... am plecat! Mândru că sunt Român”. Ulterior, întrebat dacă a plecat de tot, gălăţenul a răspuns într-un comentariu ”aproape”.

Totul a pornit în urmă cu o săptămână şi ceva, liderul PSD a fost provocat de internaut să demonstreze că el îşi scrie postările de pe Facebook, miza fiind o navetă cu bere. Bogdan Lungu, cunoscut membru al mişcării #rezist, a postat zeci de mesaje pe pagina oficială a lui Liviu Dragnea, în care gălăţeanul îl critica pe acesta în termeni duri. „Am postat zeci de mesaje critice la adresa lui Dragnea pe contului lui de Facebook. Am zis că mai mult decât să mă blocheze nu are ce să îmi facă. Dar i-am spus adevărul, că duce ţara de râpă, că guvernează execrabil”, a mărturisit Bogdan Lungu.

După ce o perioadă criticile nu au primit niciun răspuns, pe 1 mai 2018 a apărut şi o reacţie a lui Liviu Dragnea, care a fost însă privită cu neîncredere de gălăţean, acesta bănuind că mesajele sunt postate de un membru al staffului liderului PSD. „Dacă ăsta care cârâie pe aici e mustăciosul, eu dau o navetă de bere. Bă Livache, bro, fă un selfie şi fă-mi în ciudă”, a scris el. La scurt timp a venit şi reacţia politicianului: un selfie cu el la volan, în drum spre Litoral, cu mesajul „Cum rămâne cu naveta?”. Apoi, Dragnea a plusat că va aduce şi nişte mici, ca să meargă cu berea. Dincolo de faptul că fotografia a stârnit numeroase controverse (dat fiind că Liviu Dragnea apărea conducând o maşină de lux care nu figurează în proprietatea sa şi avea şi ITP-ul expirat), reacţia gălăţeanului a fost clară: a transmis că va merge la sediul PSD din Bucureşti pentru a-şi onora pariul.

După o oră petrecută cu liderul PSD, timp în care a refuzat să mănânce mici, pentru că ”nu acceptă pomenile electorale”, gălăţeanul a spus că „Liviu Dragnea nu m-a convins cu nimic. I-am spus că o să-mi iau familia şi o să plec din această ţară”, a scris publicaţia Recorder.