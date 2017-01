Micul Dinu Lipatti din Focşani, pianistul genial de 12 ani căruia experţii îi anunţă o carieră fabuloasă. „Visul meu este să cânt la Carnegie Hall, la New York“

Matei Lăbunţ (12 ani) era, până acum trei ani, doar unul dintre elevii buni ai Şcolii „Anghel Saligny“ din Focşani. În 2014, însă, părinţii l-au dus la cursuri particulare de pian, cu profesorul Doina Collavini, iar de aici a început o poveste de succes.

A fost, aşa cum se spune, o dragoste la prima vedere între Matei şi pian, astfel că evoluţia sa a fost una extrem de rapidă. „După numai patru-cinci luni, mă plictiseam cu repertoriul cu care lucrează de obicei un începător şi îi ceream profesoarei piese din ce în ce mai grele. După un an şi jumătate de instrument, deja participam la primul concurs din viaţa mea, unde am obţinut premiul I. De atunci şi până azi, am luat numai locul I şi premii de excelenţă“, se mândreşte Matei.

„PLÂNGEAU GRECII ÎN SALĂ“

Anul 2016 a însemnat pentru micul pianist şi cel mai prolific pentru experienţa personală. În vară, a însoţit în Grecia corul de copii al şcolii „Anghel Saligny“ din Focşani, pe care l-a acompaniat la pian, dar a susţinut şi un mic recital.

Prestaţia sa a fost atât de emoţionantă, încât primarul oraşului Kifisia (o suburbie bogată a Atenei) i-a dăruit cartea oraşului, în semn de apreciere, iar directorul Conservatorului de acolo l-a invitat special să susţină un recital de o oră în 2017, privilegiu de care se bucură în general doar absolvenţii de Conservator.

„În Kifisia se mănâncă muzică clasică pe pâine. Era o sală imensă, unde a funcţionat primul Parlament al Greciei, cu piane de doi metri, foarte bine acordate. Matei a cântat «Preludiu» din suita de George Enescu şi Balada lui Ciprian Porumbescu, transpusă de el în premieră pentru pian. Vă spun fără lipsă de modestie că plângea lumea în sală. Era muzica unor compozitori români şi grecii plângeau“, ne mărturiseşte Adrian Lăbunţ, tatăl pianistului.

Soţia sa îl completează: „După ce a terminat reprezentaţia, grecii l-au îmbrăţişat, au făcut poze cu el, iar un cuplu în vârstă s-a apropiat de el, iar femeia i-a pupat degetele. La Nauplion, vechea capitală a Primei Republici Elene, în sală se afla şi o doamnă care a plâns în hohote, era o româncă, iar o fetiţă şi-a desfăcut tricolorul de la brâu şi i l-a dăruit“, ne detaliază Maria Lăbunţ.

„VISUL MEU ESTE SĂ CÂNT LA CARNEGIE HALL“

De altfel, familia băiatului îl susţine şi îl însoţeşte la toate concursurile şi se declară în stare de orice sacrificiu pentru a-i îndeplini lui Matei visul de a ajunge pe cele mai mari scene ale lumii. I-au cumpărat şi o pianină clasică, pe care Matei şi-a dorit-o foarte mult.

„Vreau să ajung un mare pianist şi să fac carieră. Visul meu este să cânt la Carnegie Hall, la New York, cea mai importantă sală de concerte din lume, acolo unde susţin recitaluri marii pianişti. La un concurs, o profesoară de pian mi-a spus că am degetele lui Dinu Lipatti şi stilul lui Vladimir Horowitz, iar acest lucru m-a bucurat, pentru că Horowitz este idolul meu“, ne spune Matei.

Repertoriul micului pianist este variat şi conţine lucrări din compozitori celebri precum Mozart, Chopin, Glinka, Liszt, Rahmaninov. De altfel, puştiul a abordat încă de la începutul pregătirii sale la pian piese dificile, pentru pian şi orchestră. Cu puţin timp în urmă, a participat la primul Master Class organizat la Bucureşti de Centrul Român de Muzică cu pianistul Florian Mitrea, profesor de pian la Royal Academy of Music, din Londra (foto jos).



Pentru Matei, un lucru este clar. În 2017 se va transfera la Colegiul de Muzică „George Enescu“ din Bucureşti, acolo unde are cu adevărat ocazia de a studia pianul pentru ceea ce-şi doreşte în viaţă, având în vedere că în momentul de faţă studiază instrumentul doar în particular, pentru că şcoala de muzică din Focşani nu oferă o pregătire la standarde înalte la ora actuală. Din luna martie 2016, Matei îşi completează studiile în paralel şi cu profesoara Corina Creţu Mocanu, de la Colegiul „George Enescu“ din Bucureşti.

„COPILUL ACESTA MĂ INHIBĂ UNEORI“

Şi la şcoală Matei este un elev bun, iar la sfârşitul anului şcolar 2015-2016, a fost declarat „elevul anului“, la propunerea elevilor din clasă. De altfel, băiatul este o mică vedetă în şcoală şi se bucură de aprecierile tuturor.

„Matei este un copil deosebit, cu o sensibilitate aparte, un talent dat de Dumnezeu. El aude altfel, parcă, şi transpune în muzică totul. La clasă, este un elev liniştit, dar în concursuri, se transformă, devine totuna cu pianul. Străinătatea a auzit de el. Anul trecut, de ziua sa, i-au urat la mulţi ani mari muzicieni ai lumii. Are deja stilul Lăbunţ, pentru că ascultă mari pianişti şi-i transpune în interpretare proprie“, îl laudă Florentina Olteanu, directoarea Şcolii „Anghel Saligny“.

Şi dirijoarea corului de copii „Ding Dong“ din Focşani, Ana Maria Rusu, se mândreşte de colaborarea cu Matei şi spune despre el: „Copilul acesta e atât de ieşit din comun, încât uneori mă inhibă, ceea ce este rar la mine şi nici nu ştiu cum să vorbesc cu el. E abia în clasa a VI-a, respiră muzica, emană sensibilitate prin toţi porii şi m-am gândit să-i distribui postările de Facebook nu pentru a-l face celebru, ci pentru că simt că un al doilea ca el nu voi mai avea prilejul să cunosc“.

Are deja un palmares impresionant

Premiul I la Concursul de pian „Noelia Prisecaru“ Focşani, ediţia a 7-a, iunie 2015;

Premiul I, Premiul de excelenţă şi Diploma de excelenţă pentru interpretare la Concursul Naţional de Interpretare „MuzArt“ Vaslui, noiembrie 2015;

Premiul 1 de excelenţă la Concursul de interpretare „Cei mai mici pianişti“, Bucureşti, aprilie 2016;

Premiul 1 special şi premiul „In Memoriam Doina Luiza Anca Paron Floristean“, la Concursul Naţional de Interpretare „Talente împlinite“, Bucureşti, mai 2016;

Marele Premiu al categoriei de vârstă şi Diploma de excelenţă la Festivalul „Prietenii Muzicii“, Bucureşti, iunie 2016;

Premiul I şi premiul special al juriului pentru expresivitatea interpretării la Concursul „Noelia Prisecaru“, Focşani, iunie 2016.