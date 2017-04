FOTO Constantin Balaci, părintele cinecluburilor. Un regizor rus i-a schimbat destinul şi a dat uniforma militară pe aparatul de filmat

A îmbrăţişat din tinereţe pasiunea pentru aparate de filmat iar pentru acest lucru a renunţat chiar la o carieră militară de succes pe care o începuse ca tânăr ofiţer.

În teribilii ani '50 era elev la Şcoala Militară de Ofiţeri din Sibiu când, aflat într-o misiune în oraşul Sfântul Gheorghe, a fost informat că celebrul studio de filme sovietic Mosfilm turnează un film despre Al Doilea Război Mondial în România şi pe teritoriul Ucrainei.

Protagonişti au fost introduşi elevi de la şcolile militare de infanterie din Sf. Gheorghe şi Sibiu, care în film făceau parte din unităţi rivale nemţeşti şi româneşti. Cum regizoarea producţiei avea nevoie de un translator cu care să comunice, Constantin Balaci s-a dovedit atunci omul potrivit la locul potrivit.

“Ştiam limba rusă foarte bine. În timpul războiului, familia mea a găzduit la Focşani un maior rus. Era un om foarte cumsecade, în contrast cu camarazii lui, care făceau multe greutăţi localnicilor. Pe noi ne-a apărat şi am învăţat foarte uşor limba rusă. Făceam şi la şcoală ore de rusă şi eram cel mai bun din clasă. Toate aceste lucruri mi-au prins bine atunci. Dintre cei selectaţi de regizoare pentru postul de translator eu am fost alesul. A contat şi faptul că aveam o voce bună”, îşi aminteşte Constantin Balaci.

Practic, acel moment a însemnat pentru viitorul ofiţer şi primul contact cu fascinanta lume a cinematografiei, de care s-a îndrăgostit iremediabil. Timp de o lună, cât au durat filmările, acesta a început să devină curios de aparatura cu care lucrau operatorii, iar în înţelegere cu ei a experimentat cum să mânuiască o cameră de luat vederi.

A ales viaţa civilă

Deşi a finalizat şcoala de ofiţeri de la Sibiu şi a fost repartizat cu slujba tocmai la Caransebeş, unde situaţia economică era net superioară zonei Moldova, de unde venea, dorul de casă l-a făcut pe Constantin Balaci să revină la Focşani, renunţând la o carieră militară care i-ar fi adus, poate, mai multe satisfacţii materiale.

Spune că experienţa cu Mosfilm, din timpul filmărilor, i-a priit atunci când a revenit în viaţa civilă. Avea doar 21 de ani şi prima slujbă a fost să rupă bilete la Cinematograful “Flacăra” din Focşani.

“Nu rupeam numai bilete, ci dădeam şi cu mătura şi mai schimbam şi rolele la film, pentru că intrase deja în mine microbul acesta al aparatelor. Din cauza asta m-am şi dus la un concurs la postul de radioficare. Pe vremea acea, emisiunile la radio erau în direct, iar eu am luat concursul şi în fiecare zi aveam emisiune de o oră sau două live”, ne spune Constantin Balaci.

Anii au trecut şi acest lucru a însemnat acumularea de noi experienţe.

Bărbatul a ajuns angajat al Gospodăriei Agricole de Stat de la Goleşti, unde a primit sarcina înfiinţării unei staţii radio, dar se ocupa şi cu distracţia clasei muncitoare. Ulterior a obţinut transferul la fabrica de confecţii din Focşani, cu acelaşi rol, de a se ocupa de staţia de radioficare a întreprinderii.

“Mi s-au dat trei birouri, toate goale. Am făcut cerere la direcţiunea fabricii, pentru aparatură. Mi-au spus că au încercat şi ei şi timp de trei luni nu au obţinut nici un rezultat. Aveam un unchi, ilegalist, mâna dreaptă a lui Gheorghe Gheorghiu Dej şi am apelat la el să mă ajute cu aparatura. Atunci l-am cunoscut pe Gheorghiu Dej pentru prima dată, din mâna lui am primit bileţelul cu care să merg la fabrica Electronica, care mi-a rezolvat problema într-o zi. Cei de la Focşani au rămas mască când le-am cerut un camion ca să aduc echipamentele”, îşi aminteşte Constantin Balaci despre micul “trafic de influenţă” pe care l-a realizat în interesul fabricii unde era angajat..

Trei decenii, corespondent al TVR

Peste ani, Constantin Balaci a devenit corespondentul Televiziunii Române în Vrancea. Era în 1959 şi intrase deja în posesia primului aparat de filmat. Din această calitate, a trimis sute de reportaje din Vrancea, imagini care astăzi, probabil, se mai află doar în arhivele TVR. A fost corespondent timp de trei decenii, dar a avut şi foarte mult timp la dispoziţie în care a încercat să inspire pasiunea pentru tehnica video şi altor tineri. Aşa s-a născut la Focşani primul cineclub “Zboina Film”.

“Prin prisma meseriei, mi-am făcut foarte multe relaţii în Televiziunea Română. Într-un an în care postul naţional şi-a înnoit tehnica, am avut şansa să aduc la Focşani aproape tot ce se înlocuise prin studiourile Buftea. Pe vremea aceea se deschideau uşi cu bidoanele de vin cărate de la Vrancea. Dar am primit aparatură cu care am făcut treabă. Am fost singurul angajat al Consiliului Judeţean al Sindicatelor din România care a avut funcţie de instructor metodist pentru activitatea cinecluburilor, în timp ce colegii mei din ţară se ocupau de propagandă. Am făcut şi un cerc metodic al activităţii cinecluburilor”, spune profesionistul.

Îşi aminteşte că acolo toţi pasionaţii acestui domeniu au putut lucra pe o masă de montaj de 16 mm şi au avut ocazia de "a-şi face mâna" cu un sistem de developare profesionist, total diferit de ce aveau acasă.



Recunoaşte că Poliţia şi Securitatea deţineau aparatură mai performantă, la care a avut acces oferind în schimb colaborarea sa la realizarea unor filme educative.

Constantin Balaci păstrează o adevărată comoară video, cu imagini de arhivă din judeţul în care a trăit o viaţă, materiale la care lucrează în prezent pentru a le face cunoscute şi vrâncenilor.

În timpul evenimentelor revoluţionare din decembrie 1989 spune că nu a părăsit clădirea Casei de Cultură, unde îşi avea sediul, timp de o săptămână, de frică să nu pătrundă din afară elemente anarhiste, aşa cum s-a întâmplat cu alte sedii, care să-i distrugă valoroasele aparate.

Ceea ce nu au reuşit atunci aşa zişii revoluţionari au izbutit noii stăpâni ai regimului democratic. Într-o noapte a fost zvârlit în stradă cu toată tehnica, pe care a reuşit să o depoziteze într-o încăpere insalubră din oraş.

A deschis primul post de radio privat din Vrancea

A mai recuperat din ea în anul 1993, când a deschis la Focşani primul post de radio, pe care l-a numit Radio Tineret Focşani, de care cei din generaţia a doua îşi aduc aminte cu multă plăcere. Constantin Balaci a mai cochetat cu televiziunea, realizând pentru postul local Diplomatic 54 de emisiuni retrospective despre filmul amator. Şi-a propus să le readucă în prim plan, în momentul de faţă acestea constituind principala sa activitate în biroul de montaj unde, de data aceasta, se foloseşte de ajutorul computerului.

Recent, Constantin Balaci a fost protagonist al unui documentar de lungmetraj, "Camera Obscură", un film eveniment despre cinecluburile din anii comunismului, care rulează deja în ţară.

“Din zestrea acestor Centre de Creaţie şi Cinematografie din ţară, numite cinecluburi, nu ne-au rămas decât amintirile. Filmul conţine mărturiile a 37 de survivor cineaşti amatori cuprinse într-un documentar de lungmetraj”, povesteşte cineastul focşănean.