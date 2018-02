Fosta clădire în care a funcţionat Casa Căsătoriilor din Focşani s-a vândut. Cine este noul proprietar şi care este povestea imobilului

După opt ani în care s-a aflat la vânzare, fosta clădire în care a funcţionat Casa Căsătoriilor din Focşani, din zona parcului Teatru, şi-a găsit proprietar.

Acesta este fostul consilier local PSD, notarul Cătălin Vrabie, care a şi primit aviz de urbanism de la Primăriei Focşani, pe data de 23 ianuarie. De altfel, acesta a împrejmuit clădirea, în vederea eventualelor lucrări de construcţii.

Nu ştim preţul de tranzacţie, dar utima dată proprietarii cereau253.000 de euro. În anul 2010, proprietarii au scos imobilul la vânzare pentru suma de 450.000 de euro.

Foştii edili de atunci au intenţionat să cumpere clădirea, dar preţul li s-a părut prea mare. Imobilul, care nu este monument istoric, are o poveste frumoasă, pe care ne-a relatat-o istoricul Florin Dîrdală, de la Arhivele Naţionale-Filiala Vrancea.

"Nu are o arhitectură deosebită şi nici nu este prea îngrijita, dar cu toate acestea reprezintă o mărturie a Focşaniului dealtădată. Cunoscută multor focşăneni drept Casa Casătoriilor, acest edificiu a fost construit in anul 1930 de către N. Dobrescu, un focşănean iscusit în afaceri. Despre el putem afla câteva date dintr-un memoriu redactat în perioada interbelica. <<S-a născut la 7 februarie 1898 în comuna Meteleu din Judeţul Buzău din parinţi de naţionalitate şi origine etnică română. A urmat cursul Şcolii primare în comuna Pogoanele judet Buzau, apoi cursul inferior al Şcolii Comerciale din Bucuresti. A satisfăcut legea recrutării făcând serviciul militar în Regimentul 23 Artilerie. La 1 August 1922 a intrat în serviciul Băncii Milcov din Focsani, în calitate de contabil unde a funcţionat până în 1934. În acest timp a activat si pe teren comercial, având reprezentanţă exclusivă pentru vânzarea cauciucurilor de automobil Michelin-Dunlop şi a vânzărilor de uleiuri pentru automobile. La 7 martie 1934 s-a angajat în serviciul laboratorului Billa din Focşani ca reprezentant şi conducător comercial, ocupându-se de aprovizionarea cu materii prime şi în special cu plasarea în ţară a produselor laboratorului. În această activitate şi-a însuşit cunoştinţele în ramura variată a comerţului, făcând ca laboratorul să dea randamentul de producţie al unei mari fabrici. Prin deplasările făcute în ţara si-a făcut legături care i-au permis să poată activa cu folos pentru viaţa economică a oraşului, creând legături comerciale trainice>> Acest personaj s-a adresat în anul 1930 primarului oraşului solicitând aprobare pentru a ridica o frumoasă locuinţă la intersecţia străzii Maior C. Sava cu nou înfiinţata arteră Nicolae Iorga. Această stradă Nicolae Iorga, care exista şi azi cu aceeaşi denumire şi aceeaşi localizare a fost trasată de către Serviciul tehnic al oraşului Focşani pe la anul 1922 şi botezata cu numele marelui istoric si mediocrului om politic care a fost Nicolae Iorga, după ce acesta a venit în oraşul nostru, în anul 1931 şi a inaugurat atât Borna de Hotar din Piaţa Unirii cât şi clădirea principala a actualului Colegiu Alexandru Ioan Cuza. De bucurie pentru onoarea ce marele istoric a produs-o în rândul focşănenilor, autoritatea locală a botezat o stradă din oraş cu acest nume ilustru, denumire care a rezistat până în zilele noastre. Revenind la casa lui N. Dobrescu, aceasta a fost naţionalizată în 1950, transformată în Casa Căsătoriilor atât pentru formalităţi, birouri cât şi pentru festivitatea solemnului eveniment al uniunii familial. După anul 2001 a fost retrocedată moştenitorului de drept care a încercat ani la rând sa vânda bunul respectiv", potrivit lui Florin Dărdală.

Cu toate că imobilul nu este si nu a fost clasificat ca monument istoric, să sperăm ca noul proprietar nu va avea în vedere decât reabilitarea acestui edificiu pentru înfrumuseţarea urbei si reconstituirea unei parti a istoriei locale.