Amintirea unei întâlniri cu Regele Mihai. „I-am spus hotărât să se întoarcă pe tronul României“

În urmă cu 20 ani, pe data de 6 mai 1997, în ziua de Înălţare, judeţul Vrancea a primit vizita Majestăţii Sale Regele Mihai şi a Reginei Ana.

Printre focşănenii care au avut privilegiul să-l întâmpine pe monarh s-a numărat regretatul Florin Rădulescu, pe atunci preşedinte al Convenţiei Democratice din Vrancea, dar şi Lilian Ilie, actualul preşedinte al Partidului Naţional Ţărănesc Creştin şi Democrat.

Florin Rădulescu avea doar 35 de ani, dar acea experienţă unică îi va rămâne veşnic întipărită în minte şi suflet. Acesta a păstrat fotografia în care apare alături de majestăţile sale.

„În acel an, majestăţile lor erau în vizită prin ţară, la Iaşi, la Bîrlad şi au ţinut să onoreze invitaţia maicii stareţe de la Mănăstirea Sihastru din Homocea, la împlinirea a 50 de ani de la ctitorirea mănăstirii. A fost ultima mănăstire ctitorită de Regele Mihai înainte de a fi alungat de pe tron şi din acest motiv regele a venit la sărbătoarea de la Sihastru. Eu şi cu prefectul de atunci, Petrică Râpeanu, am avut sarcina să întâmpinăm majestăţile la intrarea în judeţ”, spunea Florin Rădulescu cu puţin timp înainte de a muri, în anul 2014.

I-a cerut Regelui să se întoarcă pe tron

Foarte bun cunoscător al limbii franceze, fostul lider CDR Vrancea spune că s-a întreţinut în limba lui Voltaire cu Regina Ana.

„Nu am avut timp să discutăm chestiuni de fond, ci au fost discuţii protocolare. În schimb, mai târziu, la masă, am vorbit cu Regele Mihai şi am fost foarte direct cu domnia sa. I-am spus hotărât să se întoarcă pe tronul României şi mi-a răspuns la fel de direct că atunci când poporul va dori acest lucru se va supune voinţei oamenilor”, sunt amintirile lui Florin Rădulescu despre acea vizită istorică.

La rândul său, Lilian Ilie (foto), preşedintele PNŢCD Vrancea, la fel susţinător al monarhiei, s-a numărat printre vrâncenii care l-au întâmpinat în ziua de 6 mai 1997, pe Regele Mihai şi pe soţia sa Ana, la mănăstirea Sihastru.





„A fost un moment deosebit pentru mine, pentru că era prima dată când îl vedeam pe viu pe regele Mihai. Eram student în 1990 şi am participat la toate demonstraţiile de susţinere a Majestăţii Sale. De altfel, PNŢCD este singurul partid monarhist din România şi ne dorim ca toate asociaţiile monarhiste din ţară să vină alături de noi. Sondajele indică faptul că o parte din populaţia ţării susţine revenirea la monarhie, iar ponderea este formată din tineri. Din păcate, în decursul timpului multe din asociaţiile monarhiste au fost manipulate în scop electoral de partidele care s-au aflat la guvernare”, spune Lilian Ilie.