Zece angajaţi din cadrul Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri, audiaţi de DNA pentru întreţinerea şi deszăpezirea drumurilor din Oltenia

Angajaţii au dat explicaţii în faţa procurorilor DNA în legătură cu un contract încheiat de Direcţie în cursul anului 2008 cu SC Tehnologica Radion. „Au fost nişte suspiciuni care nu s-au confirmat, iar acum s-au reluat discuţiile. Am crezut că s-a încheiat de atunci. Am fost chemaţi ca martori să reînoim declaraţiile. Eu am confirmat ce am declarat la acea vreme. Ei susţin că acel contract a fost ambiguu şi a fost un exces de zel din partea noastră că SC Tehnologica Radion a fost penalizată exagerat de mult. A fost un contract pe patru ani, a fost pilot, iar în final nu s-a mai implementat, s-a renunţat la el. Au fost şi contestaţii din partea firmei, au considerat că i-am penalizat prea mult. Cred că vor merge la audieri vreo zece persoane, în decursul mai multor zile. Astăzi am fost decât doi, iar mâine or să vină alţi colegi de la Secţia Craiova“, a precizat Gheorghe Lungu, şef sector în cadrul DRDP Craiova.

Procurorii DNA au dispus în anul 2014 trimiterea a mai multor angajaţi ai DRDP Craiova, dar şi a omului de afaceri Nelu Iordache şi a lui Dorel Mircea, ultimul fiind director în cadrul Romstrade SRL.