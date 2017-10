Tudorel Toader, făcut Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova. Despre modificarea legilor Justiţiei: „Nu judecaţi proiectul în faza în care se află astăzi“

Ministrul Justiţiei a vorbit la Craiova despre proiectul de modificare a legilor Justiţiei. Tudorel Toader susţine că acesta n-a ajuns la forma finală, motiv pentru care n-ar fi solicitat până acum avizul Comisiei de la Veneţia.







„Le-aş spune să aştepte forma finală, să nu judece formele intermediare. Ieri am auzit o voce la Radioul Public, n-am recunoscut-o, cred că era un jurist, care întreba de ce nu am solicitat avizul Comisiei de la Veneţia, din august, mai demult, pentru că între timp ajunge şi acesta? Este un singur motiv, că nu ceri avizul decât atunci când ai forma finală a proiectului de lege, nu ceri avizul, dacă o soluţie legislativă poate să mai primească modificări. Dacă se modifică de cinci ori, ceri de cinci ori avizul? Atunci, ce le-aş spune studenţilor? Studenţii facultăţilor de drept sunt foarte bine pregătiţi, ei duc până la urmă această putere judecătorească, se regăsesc sau se vor regăsi în celelalte două puteri şi am deplină încredere în capacitatea lor, în puterea şi dorinţa lor de a se specializa. Prin urmare, nu judecaţi proiectul de lege, în faza în care se află astăzi, aşteptaţi forma finală, care va putea suferi modificări, precum am spus pe data de 23 august, când am enunţat posibile direcţii de modificare, când am vorbit despre posibilitatea de a consacra Inspecţia Judiciară ca o instituţie autonomă, nici sub umbrela MJ-ului, nici sub cea a CSM-ului, aşa cum este şi în alte ţări”, a declarat la Craiova Tudorel Toader, Ministrul Justiţiei.

Ministrul Justiţiei a primit la Craiova titlul de Doctor Honoris Causa şi a susţinut disertaţia „Echilibrul puterilor în arhitectura statului de drept“.