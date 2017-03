Angajaţii de Centrul de Transfuzie Sanguină care au vândut sânge la negru, reţinuţi. Au fost prinşi în flagrant plasând „marfa“ unui agent sub acoperire

Un ofiţer sub acoperire a cumpărat sânge contra sumei de 200 de lei

Georgineta Mihaela Oprişan, dar şi Cristian Magon, au vândut în luna martie în repetate rânduri sânge unui agent sub acoperire. Asistentul medical din cadrul Centrului de Transfuzie Sanguină Craiova a fost prins în flagrant în timp ce primea mită 200 de lei pentru a furniza două unităţi de sânge necesare unui pacient care urma să fie operat.

Angajaţii de la Centrul de Transfuzie Sanguină au fost reţinuţi pentru 24 de ore, iar astăzi vor fi prezentaţi în faţa instanţei cu propunerea de arestare preventivă. Sunt acuzaţi de fapte de corupţie, însă conducerea insitituţiei a declarat că beneficiază de prezumţia de nevinovăţie.

„Nu avem sânge, iar persoanele care au nevoie nu prea reuşesc să aducă pe cineva care să doneze pentru ei. Atunci, cei care au nevoie de sânge pentru anumite persoane vin aici, în Centrul de Transfuzie, şi dacă există un donator încearcă să îl stimuleze într-un anume fel pentru a dona pentru pacientul lor. Şi, probabil, aici au avut vreun amestec cei care au fost luaţi la audieri. Nu am nici o informaţie dacă au luat sau nu bani pentru ceva. Unul dintre ei este registrator, iar celălalt asistent medical. Nu am auzit vreodată să se fi ocupat cu aşa ceva. Mi s-a spus că există nişte sesizări legate de aceste persoane. Nu am de unde să ştiu dacă s-a vândut sau nu sânge aici, procurorii ştiu“, a precizat Adriana Turculeanu, directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Craiova.

Acuzaţiile de la Centrul de Tranfuzie Sanguină Craiova vin la scurt timp după scandalul de la Spitalul Filantropia, acolo unde au murit doi pacienţi în urma unor transfuzii de sânge.