Românul care a dus Medgidia în Liga Campionilor. Tricolorul, arborat pe marile stadioane ale Spaniei

Un spectator special ia loc, de fiecare dată, în tribuna meciurilor de Liga Campionilor ce se dispută în Spania. Cu mândrie maximă, microbistul afişează piesa de bază din recuzită: tricolorul roş-galben-albastru al României, pe care scrie cu litere de-o şchioapă numele oraşului său natal, Medgidia. Suporterul este Cătălin Ochiuleţ, românul de 42 ani care nu ratează nicio partidă de pe marile stadioane ale Spaniei.

Fundaşul dreapta de la CSS Medgidia

Cătălin Ochiuleţ nu este un simplu microbist, ci un cunoscător din interior al sportului-rege. A jucat fotbal din copilărie, fiind cooptat de pe băncile şcolii în echipa Clubului Sportiv Şcolar din Medgidia. Primul său antrenor a fost Eugen Vartic, profesorul care cutreiera şcolile din toată zona Medgidiei pentru a găsi copiii cu potenţial sportiv. Vartic îi selecta direct de pe terenul de joacă, îi punea la treabă, îi antrena de le săreau capacele („câte 10 kilometri alergare pe munte, cine poate să uite?“), apoi îi lua în turnee unde ajungeau în finală.

Palmaresul fundaşului dreapta Cătălin Ochiuleţ include o astfel de performanţă. „Sunt din Generaţia de Aur ’74 a Medgidiei. Am făcut performanţă la CSS Medgidia, am fost la două turnee finale pe ţară. Ce copilărie frumoasă am avut... Mie mi se spune Plic, aşa sunt recunoscut în lumea fotbalului de Medgidia“, se mândreşte fosta glorie.

Fair-play de Medgidia

Iar lumea fotbalului din Medgidia are nume cu care se mândreşte: Stelian Carabaş, Tiberiu Curt, Cosmin Mocanu „Moşu“, Sorin Ţeican, Dumitru Funda şi mulţi alţii. Există chiar şi o tradiţie locală ca o dată pe an, coechipierii de la CSS Medgidia, generaţii mai vechi sau mai noi, să se strângă o dată pe an la „repriza a treia”, care se ţine, bineînţeles, tot acasă, la Medgidia. În acele ore de joc nu se dau goluri, nu se încasează nimic, doar se fac pase amicale, iar faulturile nu sunt permise. Fair-play, aşa cum i-a învăţat Vartic antrenorul.

Face zid în deplasare

Însă viaţa l-a purtat pe Cătălin Ochiuleţ pe alte terenuri, în deplasare, astfel că românul ţine acum sus stindardul în Spania, unde lucrează ca zidar. Fostul fotbalist spune că acolo „pedeapsa“ - adică munca - este grea, nu ca în România. Dar ca s-o facă mai frumoasă, Ochiuleţ afişează tricolorul României cu înscrisul „Medgidia“ undeva pe peretele pe care îl lucrează, se pozează cu el şi aşa ziua pare mai uşoară.

Fiesta este rotundă

Dar şi când vine fiesta de la stadion... În zilele de meci, fiecare prezenţă pe stadioanele „Santiago Bernabéu“ sau „Vicente Calderón” este ilustrată din plin. Contul de Facebook al lui Ochiuleţ are poze ale tribunelor, poze ale culorilor galeriei, poze de la încălzirea echipelor şi conţine dedicaţii pentru „toţi fraţii adevăraţi“ care iubesc „el fenómeno del fútbol“.

Ultimele partide la care românul Cătălin Ochiuleţ a fost prezent pe ecranele televizoarelor au fost meciurile Real Madrid - Atlético Madrid (Primera Division, 8 aprilie, stadionul „Santiago Bernabeu“, scor 1-1) şi Atlético Madrid - Leicester City (Liga Campionilor, 12 aprilie, stadionul „Vicente Calderón”, scor 1-0). Meciuri cu fotbal adevărat, temperamental ca sangria, vinul roşu al spaniolilor. Sufletul de fotbalist al lui Cătălin se umple de bucurie, de care se molipsesc toţi amiciii săi. Iar prietenii au o vorbă: unde este Plic, se ştie, acolo este Medgidia.

Suporterul nr. 1

Cătălin Ochiuleţ este însurat cu Nicoleta din Brăila, despre care spune că este femeia vieţii lui. „Mă susţine în viaţa mea şi cu bune, şi cu rele, e greu să iubeşti şi să înţelegi viaţa de zidar de Medgidia“, recunoaşte el. Au un băieţel, Patrik, care împlineşte 7 ani la 2 iunie. „Este omul nr. 1 din viaţa mea, el este puterea mea“, mărturiseşte bărbatul. Cine ştie, dacă puştiul are talent cu carul şi ceva noroc, poate va ajunge să evolueze pe marile stadioane ale lumii, unde tatăl său va arbora din tribune tricolorul României pe care scrie, cu litere de-o şchioapă, „Medgidia“.

„Sărbători fericite să avem! Vă pupă fratele vostru de la Madrid pe toţi“, transmite Cătălin Ochiuleţ tuturor, prin intermediul ziarului „Adevărul“.

