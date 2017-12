Povestea românului ajuns campion mondial la navomodelism la 28 de ani. „Nu mă grăbesc, vreau să iasă ceva deosebit“

Drumul lui Costinel Bîlcă (38 de ani) spre titlul de campion mondial în domeniul navomodelismului a început de la vârsta de 6 ani, când îl urmărea pe tatăl său făcând nave miniaturale pe care le vindea în port. „Tata era marinar şi făcea machete acasă şi pe vapor pe care le vindea apoi prin port. Practic, am furat meserie de la el. Mă gonea de la masa lui de lucru ca să nu mă tai sau să mă accidentez, spunându-mi

că sunt prea mic şi nu pot să fac ce face el“.



Dar curiozitatea copilului a învins. A început să construiască macheta unui iaht. Erau câteva pe vremea aceea în Portul Tomis, iar el le studia formele. Ca materie primă folosea celuloza pe care o utilizau muncitorii la construcţia blocurilor în Constanţa. Văzând pasiunea lui, părinţii au decis să-l înscrie la Clubul Elevilor din Constanţa, unde era o secţie de navomodelism, locul unde Costinel începe să lucreze cu lemnul şi învaţă să-şi facă un plan al machetei.



În anul 2005, era militar angajat la Academia Navală „Mircea cel Bătrân“, având gradul de caporal, iar unul dintre posturile de pază pe care le executa era lângă atelierul de navomodele. „Mă tot uitam pe geam în atelier să vad ce fac şi ce au acolo. Am adus câteva lucrări de acasă, am fost apreciat de profesori, iar după aceea am început să lucrez şi la atelierul academiei. Făceam macheta Navei Şcoală Mircea pe care le foloseau la protocol“, îşi aminteşte Costinel.

Costinel Bîlcă lucrează la un birou în apartamentul său

BERLIN, NAVA NOROCOASĂ



Cel care i-a descoperit talentul deosebit de a construi nave în miniatură a fost profesorul Corneliu Costiniuc de la Academia Navală. Acesta i-a propus să facă o machetă cu care să participe la un concurs naţional de navomodelism în anul 2006.



„Am participat la Campionatul Naţional din partea Clubului Farul Constanţa cu nava Berlin, navă germană de construcţie olandeză, construită în anul 1674. Nava Berlin a aparţinut Companiei Indiilor de Est şi era folosită pentru escortarea navelor comerciale în Oceanul Pacific. Toate navele care aparţineau acestei companii erau deosebite prin elementele lor. Am luat medalia de bronz deoarece nava nu era terminată la momentul competiţiei“, adaugă Costinel.

Macheta „Berlin”

În anul 2007, va fi medaliat cu aur la Campionatul Naţional şi la cel European de Navomodelism, iar în 2008 câştigă aur la naţionale şi la campionatul mondial din Cehia cu aceeaşi navă, Berlin. Imediat după această performanţă, Federaţia Română de Modelism îi oferă titlul de maestru emerit al sportului. „Berlin este nava care m-a adus de la stadiul de simplu caporal la cel de maestru emerit al sportului la numai 28 de ani. Este macheta mea de suflet de care nu pot să mă despart. Am primit oferte foarte bune pentru ea, dar nu vreau să o vând“, spune Costinel Bîlcă.



PLAN, RĂBDARE ŞI VIZIUNE



Construirea unei machete presupune, ne spune campionul mondial, studierea în detaliu a planului acesteia pe care-l găseşte pe internet sau în diferite albume de specialitate. „Studiezi planul, cauţi istoricul navei cu tot ce presupune el: date tehnice, echipaj, comandanţi, lupte duse. Toate acestea contează pentru mine ca să pot să redau un spirit al ei, să pot construi ceva care să fie mai mult decât o bucată de lemn. Trebuie să ştii totul despre ea“, ne explică Costinel Bîlcă.

După studierea planului urmează alegerea lemnului pe care-l foloseşte pentru fiecare parte a navei. Construieşte totul numai din lemn de pomi fructiferi pe care-l procură primăvara de la oamenii care-şi curăţă grădinile. Orice lemn este bun deoarece fiecare are o anumită nuanţă pe care o poate folosi pentru unele dintre piesele navei.



Costinel construieşte machete de mici dimensiuni deoarece lucrează acasă, în apartamentul din Constanţa, iar spaţiul este foarte mic, un birou amenajat într-o cameră. După activitatea sa în armată, a ales să lucreze într-o companie în Portul Constanţa unde făcea machete ale navelor pe care compania le deţine, iar în prezent este şomer.



Nu a mai participat la competiţii din anul 2008, dar a continuat să facă navomodele pe care le valorifica pentru a-şi suplimenta veniturile. Clienţii săi, în cea mai mare parte sunt din rândul cunoştinţelor care cumpără machetele pentru a le oferi cadou. Anul acesta a început să lucreze din nou la o navă cu care va participa la campionatul naţional de navomodelism din 2018. „Am început să lucrez la macheta navei olandeze «7 Provincii» care pentru istoria navigaţiei olandeze este foarte importantă. Este o navă greu de reconstruit în miniatură, cu ea vreau să ies din nou în competiţii. Sper ca până la anul, în iunie, când este Campionatul Naţional, să pot participa cu ea la secţiunea de nave în lucru. Nu mă grăbesc, vreau să iasă ceva deosebit.“

După atâţia ani de navomodelism a început, din curiozitate, să facă şi nave în sticlă. Spune că nu este greu, că totul se construieşte afară, astfel încât velele şi catargele rabatate să încapă pe gâtul sticlei. Marea din interior este din plastilină pe care o modelezi. Navele în sticlă reprezintă pentru Costinel nivelul minim la care poate lucra el. Mai jos de atât nu va merge, deoarece ar însemna să facă obiecte facile de genul celor care sunt expuse pe tarabe.



În funcţie de dimensiuni şi de cantitatea detaliilor, lucrările pot pleca de la 200 de euro şi să ajungă la mii de euro, pentru cele care sunt modele de competiţie. Şi timpul alocat unor astfel de machete diferă, de la două-trei săptămâni pentru navele în sticlă, până la un an şi două luni, cum a fost cazul navei Berlin, cu care a ajuns campion mondial.



Pentru a fi un navomodelist bun, îţi trebuie multă viziune şi răbdare, să poţi transpune un plan al unei nave într-o machetă din lemn. „Răbdarea ţi-o cultivi, ea vine din pasiune. Dacă-ţi place să faci asta, ai şi răbdare. Trebuie puţin din fiecare: talent la sculptură, viziune, inventivitate, răbdare“, conchide Costinel Bîlcă.

