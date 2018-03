AUDIO Mesaje în eter la moartea lui Andrei Gheorghe: „Primul star radio al României post revoluţionare. Andrei, naţiunea te salută“

„#Andrei.

Eram aceeaşi specie.Un rebel.Un timid tâmpit căruia i se cam rupea, păsându-i. Glumeam, fumam şi beam amândoi adesea. Ardea. Cu cea mai mare plăcere. M-a invăţat o altfel de abordare a ceea ce suntem de fapt. Poate una mai rusească, ceva mai mortală..Mi-am dorit intotdeauna să merg cu el in Rusia. Numai cu el aş fi cunoscut ţara in care s-a născut. N-am ajuns..

Nu eram intotdeauna pe aceeaşi lungime de undă, dar niciodată nu ne reproşam nimic, ceea ce era rar pentru noi doi.

Era genul cu care plecai la drum aiurea. De dragul lui şi-al vieţii.

Cu el de mână am sărit in aerul radioului de noapte. Mi-a fost ca un frate mai mare. De fapt, a fost inrudit cu Toţi oamenii de radio din România.

M-a incurajat şi m-a făcut să mi se rupă şi mie de gnomii şi orcile pe care le infruntam zilnic...Quite a guy!

Las aici o emisiune in care-l puteţi auzi cât de bun…este. Cea mai bună emisiune de radio pe care am făcut-o impreună #ever. The midnight killed him. Dumnezeu să-l odihnească! Rip, Bro“ - Liviu Mihaiu, fondator Radio Guerrila.

„Andrei, cînd o sa trecem şi noi acolo unde ai plecat tu, facem un radio. RADIOUL. ALA. CUM NE-AI ÎNVĂŢAT TU. Andrei, te iubim. Mult. Şi-o să ne fie dor de tine pînă ne vedem. Şi-ţi mulţumim din suflet că sîntem Oameni de Radio datorită ţie, că ne-ai învăţat cea mai frumoasă meserie din lume. Că ne-ai învăţat. Că ne-ai certat pe fiecare dintre noi, ca ne-ai învăţat. Că simţim. De ce ai plecat, numai tu ştii, ca de obicei. Că doar nu o să dai tu explicaţii cuiva. Poate nu ţi-am spus niciodată, dar Radio Guerrilla eşti si tu, mult. Mult. Mult. Mult de tot. Foarte mult, şi-ţi mulţumim din suflet pentru asta. Ce rău îmi pare ca nu ţi-am mulţumit pentru asta niciodată. Niciodată pentru că ai dispărut. De astăzi înainte, o parte din Mansarda Radio Guerrilla va purta numele tău, “Studioul Andrei Gheorghe”. For evă. Ştim că o să te enerveze asta, dar n-am putut să ne abţinem. Eşti printre noi, eşti în noi. Te iubim. Îţi mulţimim pentru ceea ce suntem. E parte din tine, este Piramida ta. Ne e dor de tine si o sa ne vedem la un moment dat, să facem RADIOUL. Respect & Love. Vorbim“ - Radio Guerrilla

„Andrei, vestea m-a lovit ca un baros! Puternic! În inimă direct! Câte mai aveam să îţi spun! Câte mai aveai să mă înveţi! Ne cunoşteam de o viaţă şi ne-ar fi trebuit 3 vieţi să ardem tot ce zăcea în noi! Mulţumesc pentru emisiunile tale! Drum lin, profesore!“ – Ramon Cotizo, Digi FM

„Ce păcat că Andrei nu vede toate zidurile cu vorbe frumoase la adresa lui. Păcat pentru că nu era obişnuit cu asta, era mai mult obişnuit cu împunsături, cu înjurături, cu arătat cu degetul. Şi eu l-am înjurat, şi pe mine m-a scos din minţi aroganţa aia imperială.

Dar peste toate astea, Andrei Gheorghe este primul star radio din România post revoluţionară.

Andrei, naţiunea te salută.

P.S. şi lasaţi-o pe aia cu radioul din ceruri, se cacă pe el de râs“ – Mihai Dinu, eclecticfm.

„Îmi voi aminti cu drag de felul în care ştia să evidenţieze potenţialul oamenilor cu care lucra, în perioada Radio Sky şi TV Neptun! Îi datorez enorm! Mulţumesc, Andrei...“ - Monixa Coroiu, Radio Sky

„ Despre Andrei Gheorghe pot spune că a fost nonconformist. Nu a făcut Facultatea de Jurnalism, dar a fost mai profesionist decât mulţi dintre cei care fac parte din această breaslă. L-am cunoscut în 1993 când m-am dus la Radio Sky cu un proiect de emisiune. L-a citit plictisit şi mi-a zis că vrea ceva puternic, cu ouă, de genul ”Du-te-n pi@da mă-tii, popor român”. I-am spus că nu am ouă, iar el mi-a zis că nu vrea emisiuni pentru călugăriţe. A fost o lecţie bună. Andrei a plecat dintre noi, cu tot cu talent, cu umor, cu poveştile lui. Le va spune şi altora şi va mai anima atmosfera pe-acolo, pe sus. Drum lin, Andrei Gheorghe!“ - Auris Luca, Radio Sky

Andrei, un parcurs neobişnuit

Andrei Gheorghe a cunoscut afirmarea în radio încă de la Constanţa, odată cu celebra emisiune „Midnight Killer“ începută la Radio Sky şi salutul său devenit emblematic „Salutare, naţiune!“.

El a debutat în carieră la Radio Constanţa, în 1991, unde a stat până în 1993, când a intrat în echipa Radio Sky. A devenit vedetă când a ajuns în trustul Pro, deschizând drumul cu postul de radio Pro FM. Din drumul său profesional au mai făcut parte Total FM, Radio 21, TV Neptun, Realitatea TV, Antena, Pro TV.

Cu o cultură vastă şi un spirit caustic, omul de radio impresiona prin parcursul său neobişnuit. Făcuse liceul la seral, la Liceul Mircea cel Bătrân din Constanţa, apoi intrase la Facultatea de Filologie de la Universitatea Bucureşti, unde a studiat Rusă-Engleză la Limbi Străine.

Rusa era, de altfel, limba sa maternă, pentru că Andrei se născuse la 14 ianuarie 1962, la Lipeţk, Rusia, dintr-o mamă rusoaică, Liudmila, şi tată român, Nicolae, pilot de aviaţie. Când Andrei avea vârsta de 6 ani, familia s-a mutat la Constanţa, unde mama lui trăieşte şi acum. Andrei era singurul copil şi are o fiică, Anastasia, din prima căsnicie.

„Totul trece.) În cazul de faţă a trecut şi ultima interdicţie şi după 30 de zile va spun iarăşi, Salutare! M’am întors şi sint acelaşi, cu aceleaşi ocupaţii.) Voi continua sa trollez demnitari, medici, profesori, popi, îngeri, catedrale, antisemiţi, homofobi, legionari, negaţionişti şi alte asemenea făpturi imbecile. Cu drag, ag“, a scris Andrei în ultima sa postare de pe Facebook.

Andrei Gheorghe avea 56 ani şi a murit luni, 19 martie 2018. El a fost găsit mort, căzut în baie, în locuinţa sa.

„Moartea e clară. N-ai cum s-o eviţi. Calitatea vieţii e importantă“, spunea Andrei, acum câţiva ani, într-un interviu televizat.





