Capacitate 2017. Elevi care au ratat Evaluarea Naţională la Constanţa

Absolvenţii de clasa a VIII-a înscrişi la Evaluarea Naţională 2017 au trecut miercuri, 22 iunie, prin proba scrisă la Matematică. Adevărul Live prezintă rezolvarea subiectelor, precum şi baremul de punctaj al subiectelor de la Capacitate.

În cele 126 de unităţi de învăţământ-centre de examen din judeţul Constanţa s-a desfăşurat cea de-a doua probă a Evaluării Naţionale, proba scrisă la Matematică. Un număr de 75 absolvenţi de clasa a VIII-a dintre cei 5.211 înscrişi au absentat la această probă.

Rezultatele acestui examen naţional se vor afişa în data de 26 iunie, urmând ca, în aceeaşi zi, în intevalul orar 16.00- 20.00, să fie depuse contestaţiile.

În perioada 27- 29 iunie se va derula etapa de rezolvare a contestaţiilor şi rezultatele finale vor fi afişate în data de 30 iunie, în fiecare centru de examen.

Subiectele la proba de Matematică de la examenul de Evaluare Naţională 2017 sunt considerate de nivel mediu, după elevii care au susţinut această testare.

Primul subiect a fost tip grilă, de algebră şi geometrie, unde elevii trebuia să completeze enunţurile necunoscute, consemnate cu puncte-puncte, de la final. Una dintre cerinţe era: „Aria pătratului de 6 centimetri este... “.

Al doilea subiect cerea construirea unei figuri geometrice, un cub, urmat de rezolvarea unor exerciţii de algebră: funcţii, sisteme, ecuaţii E(x).

Al treilea subiect era compus din două figuri geometrice date, un dreptunghi şi un cilindru, la care trebuia rezolvate 3 subpuncte: să calculeze sinusul unui unghi, să arate că o latură este mai mică decât 16 etc.

„Subiectele au fost accesibile, echilibrate şi au respectat programa şcolară. Toate tipuriile de exerciţii ar fi trebui să fi fost rezolvate la clasă cu profesorii. Se putea lua nota 7 chiar şi de către elevii mediocri“, consideră prof. Denisa Tănăsesescu, dascăl de Matematică la Colegiul Naţional I. L Caragiale din Capitală.

„Subiectul I mi s-a părut uşor, cred că se putea rezolva şi oral. La subiectul al II-lea, problemele de Algebră au fost mai uşoare în comparaţie cu anul trecut, chiar banale. Cred că departajarea între nota 9 şi nota 10 se va face la subiectul al III- lea la problemele de geometrie. Cât despre ultima cerinţă, nu consider că a fost dificilă pentru elevii peste medie. De obicei, aceştia se încurcă mai degrabă la geometria plană, nu la geometria în spaţiu“, a afirmat prof. Tănăsescu.

La ora 13.00, la Adevărul Live Manuela Mişcoci, profesor de Matematică la Colegiul Naţional „Spiru Haret“ din Bucureşti, a rezolvat subiectele primite astăzi de elevi.

„Subiectele mi s-au părut de nivel mediu“

Eduard-Mihai Roşca, elev constănţean care susţine examenul de Evaluare Naţională 2017, a catalogat subiectele de la Matematică ca fiind de nivel mediu.

„Sincer, nu aveau un grad de dificultate ridicat, aş spune mai degrabă că erau de nivel mediu. Mizez pe o notă bună la Matematică, eu personal am avut emoţii mai mari la Română. Am ieşit din examen la ora 10.40. Aştept să văd rezolvarea, am urmărit Adevărul Live după proba de la Română şi mi-a fost de ajutor să îmi punctez lucrarea“, a declarat Eduard (foto).

Eduard-Mihai Roşca este elev al Colegiului Naţional de Arte „Regina Maria“ din Constanţa, iar prima lui opţiune la admiterea în liceu este secţia de Arhitectură.

În judeţul Constanţa sunt înscrişi la examenul de Capacitate 2017 5.211 elevi.

Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a 2017, la care s-au înscris 5.211 elevi, a debutat luni, 19 iunie.

Examenul se desfăşoară în 126 de unităţi de învăţământ - centre de examen din judeţul nostru, după următorul calendar:

 19 iunie - Limba şi literatura română, probă scrisă

 21 iunie - Matematica, probă scrisă

 22 iunie - Limba şi literatura maternă, probă scrisă

 26 iunie - Afişarea rezultatelor (până la ora 16)

 26 iunie - Depunerea contestaţiilor (orele 16 – 20)

 27-29 iunie - Rezolvarea contestaţiilor

 30 iunie - Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

La proba scrisă la Limba şi literatura română au fost prezenţi 5.149 de absolvenţi.

Probele scrise încep la ora 9.00, iar accesul elevilor în săli este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei respective, până la ora 8.30. Durata fiecărei probe scrise este de 120 de minute din momentul primirii subiectelor de fiecare elev.

Admiterea în învăţământul liceal se va face pe baza calcului mediei ponderate între media generală la evaluarea naţională susţinută de elevii clasei a VIII-a (80%) şi media generală de absolvire a claselor V-VIII (20%).

„Evaluarea Naţională este pentru absolvenţii clasei a VIII-a prima etapă decizională în pregătirea unui parcurs vocaţional asumat responsabil. Dorim ca elevii noştri şi părinţii acestora să privească această evaluare ca un test de maturitate, prin care să le fie confirmate aşteptările şi încrederea în propria formare“, a declarat prof. Alina Diana Codreanu, inspectorul şcolar general adjunct, preşedintele Comisiei Judeţene pentru organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale.

