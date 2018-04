VIDEO Culisele FedCup de la Cluj: „Ai un corp foarte frumos”. Ce i-a propus un fan Simonei Halep la conferinţa de presă

„Am avut deosebita plăcere să constat că încurajările mele cu <<Forţa Simo!>> şi <<Super-Simo!>> ţi-au fost de folos. Mai mult decât o întrebare aş vrea să facem un schimb de promisiuni. La Roma eu te voi încuraja cel puţin la fel, iar tu să ne promiţi că ne vei onora cu prezenţa” – Aşa a început conferinţa de presă a Simonei Halep după victoria care a adus România în Grupa Mondială la Fed Cup.

Un fan de-al campioanei a intrat peste jurnalişti, a „confiscat” microfonul şi a deschis conferinţa, penibil, cerându-i Simonei să facă „un schimb de promisiuni” (minutul 0,35). Asta după ce, acelaşi personaj a reuşit, sâmbătă, la primul meci al Simonei, să se facă remarcat print-un gest foarte potrivit la un meci de fotbal, dar care este un semn de ghiolbanism la tenis: în momentul de linişte după ce miile de spectatori au scandat pentru numărul 1 mondial, moment în care Simona se pregătea să servească, acesta striga gutural şi enervant: <<Forţa Simo!>>, <<Super Simo!>>, <<Haide, Simo!>>.





Conferinţa de presă a Simonei Halep „confiscată” de un fan, care a vrut să facă schimb de promisiuni cu numărul 1 WTA

Elegantă, Simona a declarat, sâmbătă, la conferinţa de presă că nu a fost deranjată de intervenţiile bărbatului, dimpotrivă, i-au prins bine. Pe de altă parte, ce putea să declare? Nu este rolul numărului 1 mondial să facă educaţie publicului din România. Dar asta nu înseamnă că publicul, cel puţin cel care a fost în prima zi a competiţiei la Sala Polivalentă, nu are nevoie de educaţie.

Atmosferă fotbalistică la tenis

Publicul clujean a început bine ziua de sâmbătă: a participat la realizarea unui moment coregrafic excelent. Un drapel uriaş a fost realizat de cei circa 7.000 de fani ai tenisului din Sala Polivalentă. Entuziasmul spectatorilor a fost lăudat de toată lumea, de la Simona Halep şi până la Cristian Tudor Popescu. În fiecare pauză, din tribune se revărsa o doză uriaşă de energie asupra jucătoarei noastre. Toate bune şi frumoase până când prima adversară a campioanei, Viktorija Golubic a contestat decizia unuia dintre arbitri. Oamenii au început să fluiere, să vocifereze şi s-o huiduiască pe elveţiană de parcă Sala Polivalentă s-ar fi transformat într-un uriaş stadion de fotbal. Şi asta s-a întâmplat, exasperant, până la finalul partidei. Asta deşi la începutul meciului, prezentatorul sălii a atenţionat spectatorii asupra „regulii publicului partizan”, conform căreia „gălăgia făcută de public poate afecte jocul şi poate avea drept efect penalizarea echipei”.

Din fericire nu s-a întâmplat acest lucru, iar Simona Halep a muncit serios la câştigarea primei partide, în care a avut „emoţii de trei ori mai mari decât la Melbourne” şi a suferit o „contractură” în ghemul al doilea.





Jucătoarea Viktorija Golubic a fost huiduită repetat la Cluj

Boc nu-şi mai spală cămaşa niciodată

FedCup a venit şi cu momente emoţionante, amuzante şi chiar penibile. Luat de val primarul Emil Boc a declarat, la finalul partidei de duminică, pentru news.ro, după ce a fost îmbrăţişat de Simona Halep: „cămaşa de pe mine nu o mai spăl şi nu o mai schimb niciodată. Tremur de emoţie şi de bucurie şi sigur niciun primar din lume nu va mai avea această onoare“.

Dacă pe Boc putem să-l bănuim de declaraţii politicianiste, o fană a Simonei a izbucnit în plâns în faţa ei şi i-a mulţumit că joacă pentru România. „Nu prea pot să-mi explic aceste momente, nu înţeleg de ce o persoană are asemenea sentimente când mă vede, dar e un lucru deosebit care-mi merge direct la suflet”, a răspuns numărul 1 WTA la conferinţa de presă.

De remarcat este şi gafa organizatorilor, care au vândut bilete pe locurile rezervate presei.

„Ai un corp foarte frumos”

La conferinţa de presă nu au lipsit întrebările hazlii din partea presei. „Nu citesc în stele”, a răspuns Halep când a fost întrebată dacă va câştiga turneul de la Roland Garros.

„Ai un corp foarte frumos, ai un abdomen perfect. Ţi s-a propus vreodată să faci un pictorial mai, mai...?”,a fost întrebată campioana de către o jurnalistă. „Nu, nu mi s-a propus şi nu aş vrea”, a răspuns Halep serioasă (minutul 8.12 la clipul din conferinţa de presă-nr).

Într-o atmosferă destinsă, Simona a mărturisit că locul 1 mondial nu mai pune presiune pe ea: „Am început să mă bucur de acest lucru şi s-o iau ca pe o împlinire, nu mai am presiune şi nu mă mai gândesc aşa de mult că trebuie să rămân pe acest loc. L-am atins, am văzut cum e, acum îmi doresc altceva. În continuare voi munci şi pentru locul 1 şi pentru un Grand Slam”. De asemenea, Halep a susţinut că dacă va fi sănătoasă va participa la Olimpiada de la Tokyo alături de echipa României.

Publicul aplaudă după ce jucătoarea din Elveţia- Patty Schnyder-a contestat decizia arbitruluiPatty Schnyder



Public de nerecunoscut

Cel mai impresionant lucru în ceea ce priveşte cel de-al doilea meci al Simonei Halep a fost publicul. O accidentare de ultimă oră a Timeei Bacsinszky a determinat echipa Elveţiei s-o arunce în luptă pe jucătoarea de 39 de ani, Patty Schnyder (149 WTA), care nu a avut nicio şansă în faţa Simonei. Campioana a depăşit emoţiile şi a defilat în faţa adversarei. „Pensionara” din Elveţia a recunoscut că joacă în altă ligă. Cea mai spectaculoasă schimbare a venit, însă din tribune. Dacă la meciul de sâmbătă, jucătoarea elveţiană Viktorija Golubic era huiduită copios când contesta decizia arbitrilor sau când trăgea de timp, duminică publicul a întâmpinat contestaţiile cu aplauze. Nu ştiu ce s-a întâmplat, dar schimbarea a fost uimitoare. Publicul a fost de nota 10 pentru un meci de tenis şi nu pentru unul de fotbal precum în ziua precedentă. A fost redus la tăcere până şi bărbatul care striga „Forţa Simo”. Astfel ziua de duminică a fost una completă: spectacolul a fost de calitate pe teren, dar şi în tribune.

