„Umbra lui Funar“ la Primăria Cluj: cum a fost falsificată o fotografie de început de secol XX pentru un poster folosit la Zilele Clujului

Grupul de iniţiativă Musai-Muszáj a trimis un comunicat de presă în care protestează împotriva poster-ului „discriminatoriu şi falsificator al istoriei”, amplasat de Primăria Cluj-Napoca în Piaţa Unirii cu ocazia Zilelor Clujului.



„În acest an Primăria Cluj-Napoca a amplasat pe latura vestică a pieţii Unirii un poster gigant înfăţişând reproducerea unei fotografii datate de la începutul secolului XX, reprezentând Palatele Status din municipiu.

Regretabil, posterul falsifică istoria. Faţă de fotografia originală, de pe posterul Primăriei au fost înlăturate toate inscripţiile maghiare (numai acestea) negând astfel identitate istorică multiculturală a oraşului. Practica Primăriei clujene este deopotrivă jignitoare pentru comunităţile române şi maghiare: instituţia consideră indezirabilă limba, cultura şi prezenţa istorică a comunităţii maghiare şi presupune intoleranţă din partea comunităţii române”, se arată în comunicatul Asociaţiei.

Primăria, ameninţată cu sesizare la CNCD

„Este obligaţia morală şi legală a organizatorilor evenimentului să se asigure ca toate comunităţile oraşului să perceapă Zilele Clujului ca fiind ale lor. În ciuda apelurilor din trecut făcute de Musai-Muszáj, comunicarea privind Zilelor Clujului (afişe, caiet de program, pliante, pagină web, brand, inscripţii) este în continuare monolingvă. Este profund regretabil că, prin practica falisficării istoriei, Primăria Cluj-Napoca păşeşte pe o treaptă "superioară" a maghiarofobiei, tocmai în centenarul Marii Uniri. Solicităm Primăriei Cluj-Napoca să înlăture posterul discriminatoriu şi falsificator al istoriei din Piaţa Unirii până vineri 18 mai, ora 15. În caz contrar grupul Musai-Muszáj va denunţa Primăria Cluj-Napoca la Consiliul Naţional Pentru Combaterea Discriminării”, se mai arată în comunicat.

Reacţia Primăriei

Primăria Cluj-Napoca nu a transmis o reacţie oficială la acuzaţiile Asociaţiei Musai-Muszáj, dar a îndepărtat posterul discriminator.



„Salutăm decizia instituţiei, dar subliniem că acest caz nu este nici singular, nici accidental. În fapt, îndepărtarea inscripţiilor în limba maghiară are o tradiţie la Cluj-Napoca. Si în acest caz conţinutul posterului în cauză a fost aprobat de Primăria Cluj-Napoca. Semnalăm faptul că în acest moment există şi alte postere similare expuse în spaţiul public - fotografii istorice ale Clujului, de pe care inscripţiile maghiare au fost îndepărtate. Solicităm şi înlăturarea acestor postere, având în vedere că şi acestea, in egală măsură, sunt discriminatorii şi falsifică istoria. Totodată, considerăm justă cerinţa ca materialele de comunicare ale Zilelor Clujului (afişe, caiete de program, etc.) să fie multilingve”, arată reprezentanţii Asociaţiei.

