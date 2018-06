Preşedintele TIFF, către un om de afaceri condamnat pentru dare de mită: „Ne-aţi pedepsit că am îndrăznit să nu vă mai dăm 8.000 de euro”

Tudor Giurgiu, preşeşdintele TIFF a explicat pe pagina sa de Facebook:

„Din 2011, TIFF & fotograful Şerban Mestecăneanu au început un proiect special - fotografierea unor invitaţi speciali ai Festivalului în spaţiile abandonate, dar foarte atractive vizual ale Hotelului Continental din Cluj. Am făcut asta cu gândul de a aduna un portofoliu deopotrivă semnificativ şi inedit în vederea organizării unei expoziţii-surpriza pe când clădirea va fi repusă în funcţiune, indiferent de destinaţia finală. Am luat un Ok iniţial de la SC Expert Insolvenţă, lichidator al SC Ardeleana, care deţinea imobilul. Din 2014 am luat acelaşi Ok de continuare a proiectului din partea noilor proprietari, domnul Ioan Bene/Napocamin SRL. Zeci de invitaţi, nume mari din cinematografie, au acceptat să facă parte din acest proiect special şi să intre în jocul propus de noi. Anul acesta, nu s-a mai putut. Evident, e dreptul oricărui proprietar de a zice <<nu mai vreau, hai valea de aici>>. Totuşi, Şerban a fotografiat în hotel o zi şi jumătate la începutul festivalului, dar apoi a fost poftit afară, împreuna cu unul din actorii israelieni de top, Lior Ashkenazi, vedeta din „Foxtrot”, rămas perplex după incident.”





Interiorul Hotelului Continental, deşi degradat este spectaculos din punct de vedere vizual. Regizorul Lucian Pintilie a fost unul dintre invitaţii TIFF care au fost fotografiaţi în hotel. FOTO: Şerban Mestecăneanu

Cine este Ioan Bene

Proprietarul hotelului Continental, omul de afaceri Ioan Bene, a fost condamnat la 3 ani şi 8 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de dare de mită (7 acte materiale) şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Potrivit procurorilor anticorupţie, omul de afaceri i-a plătit fostului preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, Horea Uioreanu 278.000 de lei. După ce s-a pronunţat hotărârea, Bene a fugit în Italia, iar autorităţile din România au emis un mandat european de arestare pe numele său. Bene s-a predat Poliţiei din Italia şi a cerut să execute pedeapsa în peninsulă. Autorităţile italiene au refuzat extrădarea.

Firma clujeană, Napocamin SRL, deţinută de Bene, a cumpărat, în august 2013, Hotelul Continental, cu suma de 5 milioane de euro şi a început lucrări de renovare. Firma deţine, de asemenea, şi localul „Aroma”, unde se organizau anii trecuţi petrecerile de la finalul TIFF-ului.

De ce a fost dată afară vedeta din Foxtrot

Giurgiu explică şi care a fost motivul pentru care s-a întâmplat acest incident:



„Evident, nu e o întâmplare că acest refuz a venit fix după ce colegii mei de la dept. de organizare evenimente au decis să nu mai facă un cocktail la restaurantul <<Aroma>>, patronat de acelaşi domn Bene prin Napocamin, între angajaţii firmei numărându-se şi d-nul ex-primar Sorin Apostu. Anul trecut TIFF a plătit către Aroma 8.069 Euro (TVA inclus), anul asta zero lei. Am mers în altă parte, nu pentru ca n-am fost mulţumiţi ci pentru că bugetele au scăzut şi nu ne-am mai permis închirierea acestui loc. Domnule Bene, dragă Sorin, înţeleg că ne-aţi pedepsit că am îndrăznit să nu vă mai dăm opt mii de euro şi aţi aplicat filosofia <<Ochi pentru ochi, Dinte pentru dinte>>, care probabil vă ghidează în businessul dvs. Doar că vă spun sincer că greşiţi! V-aţi găsit să vă răzbunaţi copilăreşte pe un proiect care nu merita o astfel de încheiere.”

„N-o să vă propunem trocuri şi n-o să vă promitem că o să facem iar chefuri la Aroma”

La final Giurgiu îi cere omului de afaceri şi fostului primar al Clujului, Sorin Apostu – condamnat şi el pentru fapte de corupţie care după ce a fost pus în libertate a fost angajat la firma lui Bene – să reflecteze timp de un an până la următoarea ediţie a TIFF.

„Ştiu că nu vă pasa de micile noastre frivolităţi artistice şi de pasiunea cu care le facem. Nu vă pot convinge de cât de fascinant va fi acest posibil viitor album foto de colecţie. Vă provoc însă la un an de reflecţie. N-o să vă propunem trocuri şi n-o să vă promitem că o să facem iar chefuri la “Aroma”. O să vă spunem doar “mulţumesc”. Iar dacă veţi vinde hotelul sau îl veţi renova şi în interior, va vom spune tot “mulţumesc”. Vă vom invita la vernisajul expoziţiei foto în calitate de Mecena ai unui proiect de care n-aţi ştiut şi în care n-aţi crezut dar care chiar îi tare fain.”, a concluzionat Giurgiu.