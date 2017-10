Oraşul unde transportul în comun este gratuit dacă citeşti. Campania ţine două zile

„Ai carte, ai parte... de transport public gratuit!” este o campanie a administraţiei clujene, ajunsă anul acesta la o nouă ediţie.

Motivele pentru care campania se desfăşoară în weekendul acesta sunt evenimentele ce au loc la Cluj şi la care administraţia clujeană este partener: Festivalul Internaţional de Carte Transilvania (FICT), InClujiunii şi Festivalul Naţional de Literatură.

„În acest context, Primări Cluj-Napoca alături de Compania de Transport Public realizează o acţiune complementară celor trei evenimente, urmărind prin campania „Ai carte, ai parte... de transport public gratuit!“ să încurajeze lectura şi totodată, să vină în întâmpinarea noilor cetăţeni ai Clujului, studenţii“, precizează reprezentanţii Primăriei Cluj-Napoca.

Despre evenimente

FICT 2017 se află la a 5-a ediţie şi se desfăşoară în perioada 3-8 octombrie în Piaţa Uniriii. ”InClujiunii” este un eveniment organizat de Centrul Cultural Clujean în perioada 5-8 octombrie şi dedicat studenţilor de anul I, are loc pe strada Mihail Kogălniceanu, în curtea interioară a Universităţii Babeş-Bolyai şi în campusul Haşdeu. Festivalul Naţional de Literatură este organizat în perioada 8-10 octombrie şi reuneşte în fiecare toamnă în inima Transilvaniei reprezentanţi ai celor 20 de filiale ale Uniunii Scriitorilor.

Programul FICT AICI.

Programul de azi şi mâine al proiectului ”InClujunii”:

7 octombrie - Strada Mihail Kogălniceanu (în faţa Rectoratului UBB)

10:00 - 23:00 – Standuri: Street Food Festival

13:00 - 15:00 - Tururi ghidate - Festivalul In/Out Transylvania Photo Festival

15:00 - 18:00 - Tururi ghidate - Cluj Guided Tours, plecare: Târgul InClujiunii (Curtea Rectoratului UBB)

16:00 - 18:00 – Treasure Hunt - OSUBB

18:15 - 19:00 - Concert Straight from the Bottle

19:15 - 20:30 - Concert Robin and The Backstabbers

20:30 - 22:00 - Concert Moonlight Breakfast

8 octombrie - Strada Mihail Kogălniceanu (în faţa Rectoratului UBB)

10:00 - 23:00 – Standuri: Street Food Festival

13:00 - 15:00 - Tururi ghidate - Festivalul In/Out Transylvania Photo Festival

15:00 - 18:00 - Tururi ghidate - Cluj Guided Tours, Plecare: Cetăţuie (la cruce)

18:15 - 19:00 - Concert Quantum Drive

19:15 - 20:30 - Concert Alexandrina

20:30 - 22:00 - Concert Viţa de Vie

