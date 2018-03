O pensionară din Cluj a refuzat abonamentul gratuit pentru transporutl în comun. Care este motivul

O vârstnică din Cluj-Napoca refuză să primească cardul gratuit de transport în comun.

Motivele le precizează fiica sa într-o sesizare pe aplicaţia My Cluj a administraţiei locale:

„Bună ziua. În calitate de pensionar, mama mea beneficiază de transport în comun gratuit. Începând cu acest an, abonamentele gratuite s-au eliberat sub forma de carduri. Din motive personale şi religioase, mama mea nu acceptă să utilizeze niciun fel de card. Am făcut solicitare către cei de la RATUC să îi elibereze în abonament pe suport hârtie ca şi până acum, dar răspunsul lor a fost negativ. Având în vedere că este în drept pe care îl are, dar de care nu poate beneficia din acest motiv, vă rog suportul Dvs. pt. rezolvarea acestei probleme. Mulţumesc anticipat!“.

Sesizarea, făcut miercuri, 7 martie, în jurul prânzului, a fost trimisă spre Compania de Transport Public din Cluj.

Mai puteţi citi:

Oraşul care investeşte peste 100 de milioane de euro în troleibuze, autobuze şi tramvaie moderne. Cei mai mulţi bani provin din fonduri nerambursabile UE