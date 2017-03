Marş anti-avort la Cluj. „În România, azi poţi beneficia de chiuretaj chiar dacă nu eşti însărcinată“

Ediţia din acest an a marşului anti-avort de la Cluj începe de la ora 15.30 din Piaţa Unirii.

Organizatorii „Marşului pentru viaţă“ au explicat, într-o conferinţă, la Cluj, de ce s-au implicat în această iniţiativă care creşte de la an la an.

Doctorul David Ille, preşedintele Fundaţiei ProVita Cluj, declară că „schimbarea de macaz din 1990 s-a produs în modul cel mai iraţional posibil“:

„În România, astăzi poţi beneficia de chiuretaj uterin chiar dacă nu eşti însărcinată, doar pentru că te prezinţi la ginecolog şi îi spui că eşti însărcinată. Guvernele care s-au perindat de-a lungul timpului nu au avut politici demografice care să încurajeze natalitatea şi să menţină populaţia. Abordarea revanşardă a avortului a avut rădăcini adânci şi în statisticile României, începând cu anii 90. La sfârşitul anului 1990, România înregistra fabuloasa cifră de 992.256 avorturi, la o populaţie de 23 milioane. Sporul natural al României rămâne negativ din 90, el scade de la plus 348.635 în 1967, la -69522 în 2014.

Populaţia României a scăzut în ultimii 24 de ani de la 23 milioane în 90, la 19,9 milioane în 2014. Indicele fertilităţii conjugale, adică al copiilor născuţi de femeile fertile e de 1,4, mult sub limita de menţinere a populaţiei, care ar trebui să fie 2,2-2,5. Această realitate propulsa România în anii 90 pe primul loc în Europa şi pe locul 2 în Lume la numărul avorturilor raportate la populaţie. Era ca şi cum românii au înţeles că libertatea lor era libertatea de a-şi ucide pruncii nenăscuţi fără să înţeleagă că asta însemna şi ruinarea viitorului. Trendul proavort este acelaşi astăzi deşi se constată o scădere a numărului de avorturi, până la 77.806 în 2014. Am fi tentaţi să credem că s-a schimbat mentalitatea, dar în realitate s-a produs ceva mai dramatic: structura populaţiei pe grupe de vârstă a fost cea care s-a schimbat, aşa cum avertiza, din 2007, profesorul Vasile Cheţău, de la Centrul de cercetări demografice al Academiei Române. Am ajuns în stadiul în care populaţia feminină fertilă actuală e aşa de mică încât dacă ar avorta toţi copiii concepuţi, tot nu am ajunge la numărul de avorturi din 90“.