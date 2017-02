Greva cetăţenilor, protestul pornit de la Cluj care a ajuns în toată ţara. Cum se opun românii de la distanţă politicilor actualului guvern

Clujenii au dat tonul la două noi forme de protest, care s-au manifestat zilele acestea: greva cetăţenilor şi nesupunerea civică. Oamenii sunt îndemnaţi să continue protestele faţă de măsurile Guvernului Grindeanu şi la serviciu şi chiar în trafic.

„Am hotărât să lansăm această grevă cetăţenească prin care practic profităm de orice moment în care putem intra în contact cu cei din jurul nostru în care putem să le explicăm de ce suntem indignaţi. E o modalitate de implicare care nu e un demers al angajatului împotriva angajatorului, dimpotrivă angajatul împreună cu angajatorul trebuie să-şi facă datoria de cetăţean şi să-şi manifeste opoziţia faţă de planurile Guvernului de a distruge legile împotriva corupţiei”, a explicat la începutul săptămânii clujeanul Tudor Brandatan, director executiv la de-click.ro, platforma de petiţii care a demarat campania „Greva cetăţenească”. Luni a fost prima zi de „grevă cetăţenească”, iar astăzi, vineri, este ultima zi.





De ce grevă cetăţeneascăâ



„România se reinventează odată cu protestele. Energia acestor zile ne schimbă ca societate. Protestul nostru e omniprezent şi nu se opreşte în stradă. Îl purtăm cu noi pretutindeni, clipă de clipă. Îl luăm cu noi inclusiv la muncă unde facem ‘greva cetăţenilor’. În aceste momente totul are un nou sens şi un nou conţinut. Inclusiv cuvântul “grevă”. Ieşim în afara cutiei, ne solidarizăm cu angajatorul, discutăm cu colegii, suntem toţi în egală măsură loviţi de efectele măsurilor pentru favorizarea corupţiei luate de guvern. Folosim aceste minute pentru a ne manifesta solidar, într-o pauză de lucru, împotriva corupţilor. Şi cel mai important, nu cedăm.



Ordonanţa retrasă poate îmbrăca numeroase alte haine. Guvernul susţine în continuare aceleaşi măsuri care ne-au adus în stradă şi continuă să ne insulte. Rămânem în stradă, şi continuăm această grevă simbolică (care poate lua orice formă îţi doreşti: grevă de avertisment, grevă japoneză, poveste în pauză de cafea/ prânz sau pur şi simplu purtarea unei banderole pe care stă scris “rezist”)”, se arată pe siteul dedicat campaniei.

În ce constă greva cetăţenească





„Orice ai lucra, oriunde ai fi, opreşte-te din muncă la ora 12.00 şi afişează mesajul tău de nesupunere civică şi protest împotriva abuzurilor puterii. România se opreşte în loc. Cetăţenii liberi ai acestei ţări, revoltaţi de abuzurile Guvernului, se organizează şi se pregătesc de grevă. Aceasta formă de protest este cerută deja de mii de cetăţeni ca reacţie la imoralitatea actualului executiv”, s-a arătat luni pe siteul campaniei.



Greva cetăţenească presupune ca în fiecare zi, la serviciu, angajaţii să dedice o anumită perioadă de timp (începând de la 5 minute şi până la mai multe ore) pentru a transmite mesajul lor împotriva corupţiei. Pe siteul dedicat campaniei sunt date mai m,ulte exemple: Ne pozăm cu colegii şi şefii şi publicăm pe reţelele de socializare, postăm orice text cu hash-tagurile #rezist şi #GrevaCetatenilor, printăm acest afiş cu calendarul grevei şi îl lipesc la avizierul blocului sau într-un loc foarte vizibil; Printăm un fluturaş alb-negru sau color şi îl împărţim prietenilor în timpul protestelor;



Grevă în funcţie de profesie

Pe siteul campaniei sunt sugerate anumite tipuri de grevă în funcţie de profesia protestatarilor: „Dacă esti şofer de camion, de taxi/uber, sau pur şi simplu eşti în trafic: opreşte-te! Afişează mesajul, claxonează, semnalizează în orice mod (sonor, luminos, vizual) că eşti în grevă.



Dacă eşti profesor / educator: opreşte-te, afişează mesajul grevei şi profită de perioada grevei pentru a le vorbi elevilor / studenţilor despre motivele care te-au determinat să faci asta, ce înseamnă o grevă, la ce duce abuzul de putere, de ce ei, ca cetăţeni activi ai României de mâine, să nu ajungă niciodată instrumentele unui sistem corupt!





Dacă eşti jurnalist: publică despre grevă şi în fiecare zi la ora 12 pune peniţa deoparte. Dacă lucrezi la radio sau televiziune, pune un ”jingle” cu grevă sau pur şi simplu lasă imaginea din studio să ruleze cu mesajul “Grevă”.





Dacă lucrezi la supermarket: poartă toată ziua banderola de grevă, iar la 12 fix opreşte-te din ce faci, discută cu colegii, discută cu clienţii, fă-i să înţeleagă de ce un mic disconfort pentru ei poate avea determina o schimbare fundamentală, un declic pe care îl aşteptăm cu toţii de prea mult timp.

Dacă ai o mică afacere (frizerie, cofetărie, cafenea sau print-shop) afişează mesajul #Rezist i #grevacetatenilor în geam şi vorbeşte-le clienţilor despre grevă.”

Care a fost impactul grevei





Pe pagina de Facebook a campaniei au apărut fotografii care poartă baderole albe, pe care scrie „rezist”, cu angajaţi care au oprit munca şi au intrat pe siteul campaniei sau au pozat cu foi A 4 cu mesajul „rezist”, dar şi câteva filmuleţe în care oamenii îşi spuneau părerea despre protestele din stradă şi despre activitatea Guvernului. Probabil cel mai mare succes l-a avut îndemnul de a însoţi postările de pe Facebook cu hashtagurile Rezist şi revacetatenilor.



Întrebat despre impactul campaniei, Tudor Brandatan, a susţinut pentru „Adevărul”: „Scopul nostru principal a fost să sugerăm celor 200.000 de membri ai platformei de-click.ro, care sunt răspândiţi în toată România şi chiar şi în străinătate, mai multe posibilităţi de a se face vizibili, de a-şi transmite mesajul în comunităţile lor. Am constatat că impactul campaniei a trecut de comunitatea noastră. Nu putem contoriza impactul, deoarece acesta a trecut şi în offline şi, până la urmă, nu aceasta a fost scopul nostru. La o petiţie poţi constata foarte uşor impactul, dar în acest caz e foarte dificil”.

Ce urmează

Dacă luni s-a început cu 5 minute de grevă, timpul alocat a crescut treptat până la ultima zi a grevei – vineri 10 februarie – când s-a recomandat ca aceasta să fie ţinută toată ziua. Întrebat ce urmează după această ultimă zi, Brandatan a explicat: „Iniţaitiva campaniei a fost luată săptămâna trecută, când nu era clară situaţia Ordonanţei 13, La cum se punea problema atunci urma să intre în vigoare astăzi. Apoi a apărut Ordonanţa 14 şi lucrurile s-au schimbat. Noi am trimis online un chestionar membrilor noştri şi le-am cerut părerea despre ce cred că ar trebui să facem în continuare. Cei mai mulţi susţin că ar trebui să contiuăm ca o formă de avertisment pentru oamenii politici care vor să facă modificările dorile la legile penale. Încă nu am deciz exact forma în care vom continua, dar cert este că nu ne vom opri aici”.



Brandatan a explicat că se are în vedere acelaşi lucru care s-a dorit în momentul demarării campaniei: „Încercăm să găsim modalităţi simple, uşoare, pentru ca oamenii să poată să-şi facă cunoscut mesajul”.

Cine „finanţează” proiectul





Brandatan a susţinut că platforma de-click.ro a luat naştere ca urmare a aplicării unui proiect de finanţare către Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile. „Campania greva cetăţenească nu a fost finanţată de către nimeni. Platforma de-click.ro funcţionează pe bază de donaţii de la membri şi pe bază unor proiecte de finanţare pe care le depunem pe diferite direcţii”, a susţinut Brandatan.



Legat de speculaţiile care au apărut în presa clujeană, conform căreia campania ar fi fost finanţată de multinaţionale, Brandatat a susţinut că s-a primit ajutor de la Asociaţia Efectul Fluture (pe numele căreia a fost cumpărat domeniul web care găzduieşte siteul campaniei). „Asociaţia Efectul Fluture a derulat mai multe programe, printre care şi, acum câţiva ani, proiectul „Grădina Urbană comunitară”, realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, program finanţat de Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, sponsorizat de Raiffeisen Bank, administrat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile. Campania noastră nu are nimic de a face cu multinaţionalele”, a mai spus directorul executiv.

Carte de vizită de-clic.ro



de-clic.ro este, conform siteului propriu, „prima platformă de petiţii, apeluri la acţiune şi activism online creată exclusiv pentru România. de-clic.ro este spaţiul unde cetăţenii se pot întâlni pentru a dezbate probleme de interes comun, cum ar fi protejarea mediului, drepturile omului sau multi-culturalism. Aici, cele mai stringente probleme ale societăţii româneşti îşi caută rezolvarea prin presiunea colectivă exercitată de comunitate”. Tudor Brandatan, directorul executiv al de-click.ro, lucrează la Mining Watch „o reţea de organizaţii care se alătură comunităţilor locale în eforturile lor de a opri proiectele miniere distructive, la scară industrială. Mining Watch monitorizează avizele emise de autorităţi în beneficiul companiilor miniere şi semnalează neregulile către factorii de decizie din România şi, când este relevant, la nivelul UE.”

