Eurovision 2017. Pe ce loc e clasată melodia României la 25 de case de pariuri. Compozitorul piesei: „Avem nevoie de rugăciunile voastre“

BET365, Betfair, Betstars, Netbet, Betwin sunt doar câteva dintre cele 25 de case de pariuri care permit pasionaţilor de muzică să-şi încerce norocul la Eurovision 2017, care are loc anul acesta în capitala Ucrainei. Siteul care face o medie a rezultatelor tuturor caselor de pariuri, „Odds Checker“, oferă o imagine de ansamblu interesantă privind clasamentul final. „Anul trecut favorit la casele de pariuri a fost artistul din Rusia, pe locul II s-a clasat Australia şi pe III – Ucraina, în timp ce clasamentul Eurovision a fost inversat: I Ucraina. II Australia şi III Rusia. În 2015 top 5 a fost identic cu cel al caselor de pariuri, cu Suedia, Rusia, Italia, Belgia, Australia în top 5. În 2014, favorita la case a fost Suedia, iar Austria pe II, în realitate a câştigat Austria cu Conchita, iar Suedia a terminat pe III”, susţine jurnalistul Sebastian Secan, fost membru al juriului Eurovision România. Pariuri se pot pune atât pe rezultatele din cele două semifinale, cât şi pe clasamentul final de sâmbătă.

România în top 10

Astăzi, joi, 11 mai, în condiţiile în care mai sunt câteva ore bune până la începerea celei de-a doua semifinale (ora 22.00 în România), melodia care ne reprezintă, „Yodel It”, se clasează în Top 10 la atât la semifinală, cât şi la finală. Poziţia exactă în clasamentul caselor de pariuri poate varia de la oră la oră. La semifinala din seara aceasta, de exemplu, în jurul orei 10.00, România era clasată pe locul II, după Bulgaria, iar la ora 12.00, suntem pe locul IV – după Bulgaria, Olanda şi Danemarca. În ceea ce priveşte clasamentul la finala mare, România s-a clasat la începutul săptămânii pe locul VI, iar astăzi ocupă locul VII la casele de pariuri. În top III sunt Italia, Portugalia şi Bulgaria.



Clasamentul pentru finala Eurovision conform mediei obţinute din rezultatele a 25 de case de pariuri.Joi, 11 mai, ora 12.00 FOTO: captură Clasamentul pentru finala Eurovision conform mediei obţinute din rezultatele a 25 de case de pariuri.Joi, 11 mai, ora 12.00 FOTO: captură





Programul TV al Eurovisionului

Cea de-a doua semifinală, în care vor concura şi reprezentanţii României, Ilinca Băcilă şi Alex Florea, cu melodia "Yodel It!", va avea loc pe 11 mai, iar spectacolul va fi transmis în direct pe TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi TVR+, de la ora 22.00. Finala Eurovision 2017 va avea loc pe 13 mai, iar telespectatorii români o vor putea urmări în direct pe TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi TVR+, începând cu ora 22.00.

Părerea specialistului: „De cele mai multe ori casele de pariuri nu dau greş”

Jurnalistul Sebastian Secan, fost membrul în juriul Eurovision România în 2008, nu are emoţii cu privire la calificarea României în finala de sâmbătă: „Cred ca România se va califica în finală, fara nicio problemă, cel mai probabil de pe primele poziţii. Reţeta de succes la Eurovision, dincolo de o piesă bună sau un artist care să cânte foarte bine, constă în a prezenta pe scenă un element distinctiv, ca la final publicul să poată să spună: <<mi-a plăcut trupa cu butoaiele sau cei cu pianul fosforescent >>. Sunt 19 piese numai în semifinală, un număr foarte mare pentru ca publicul să poată reţine piesa sau produsul. România are acest element distinctiv, prin acest yodel, care te surprinde din prima. O confirmă şi casele de pariuri, care clasează pe locul II la calificarea în finală. De cele mai multe ori casele de pariuri nu dau greş. Au mai fost şi excepţii, s-au mai văzut şi surprize, dar nu cred că va fi cazul, cel puţin pentru semifinală”,

Sebastian Secan, fost membru în juriul Eurovision România 2008

Compozitorul piesei: „avem nevoie de rugăciunile voastre”

Doamne Iisuse Hristoase, fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi păcătoşii şi ne binecuvintează! Amin!”. Mihai Alexandru (dreapta), compozitoru piesei „Yodel It”, a postat următorul mesaj pe Facebook, ataşat la o poză cu el într-o biserica din Kiev: „Vă îmbrăţişez pe toţi, de aici de la Kiev şi vin cu o rugăminte către voi. Avem nevoie de rugăciunile voastre începând de astăzi până pe data de 14, când se va încheia concursul Eurovision. .... La Dumnezeu, nimic nu-i cu neputinţă!Doamne Iisuse Hristoase, fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi păcătoşii şi ne binecuvintează! Amin!”.

Care va fi rezultatul României în finală

„Nu m-aş grabi sa dau un pronostic pentru finală până după prestaţia din seara asta. Aş vrea să văd cum va arăta showul de azi. Cel puţin la repetiţii camerele şi decupajele făcute de televiziunea din Ucraina nu păreau să funcţioneze prea bine. De altfel, eu cred că tocmai din acest motiv că va câstiga o baladă. Piesele ritmate sunt dezavantajate de o manieră de filmare şi decupaj lipsite de dinamică şi spectaculozitate. Cred că e cel mai slab Eurovision din ultimii ani, dacă e să ne raportăm la asta, la productia TV. Bugetul e şi cel mai mic din ultimii ani şi asta se vede”, explică Sebastian Secan.

El precizează că dacă se vor confirma pronosticurile caselor de pariuri „atunci Ilinca şi Alex ar trebui să termine în top 10. Daca showul lor va fi filmat cu o dinamică în plus faţă de ce s-a vazut la repetiţii nu e imposibil un loc chiar mai sus.”

Favoriţii de anul acesta – Italia, Portugalia, Belgia

„Italia porneşte ca favorită anul acesta. Au o piesă foarte bună au şi acea gorilă, ca element distinctiv, apropos de ce spuneam mai devreme. Au şanse mari să câştige Eurovisionul pentru a treia oara”, explică jurnalistul. Secan ar miza totuşi pe Portugalia „care a trimis anul acesta un artist în adevăratul sens al cuvântului. Chiar dacă poate pare mai greu digerabil actul artistic în sine, te face să-i asculţi povestea muzicală şi să-l crezi. In plus, el în sine are o poveste. Se speculează ca e bolnav, a lipsit de la repetiţii, înlocuit fiind de sora lui, a ajuns doar înainte cu câteva zile de semifinală. Şanse mari.”



El crede că şanse mari are şi Belgia: „Piesa foarte modernă, care poate ajunge hit de radio, şi contextul politic o ajută într-o Europă cu mici probleme pe ici pe colo, un Eurovision direct în miezul ei, la Bruxelles nu e exclus pentru 2018.”

