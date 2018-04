Cum se trăieşte raw vegan în vremea cozonacului. Povestea dulciurilor fără zahăr produse de un IT-ist şi de soţia lui

Într-o perioadă în care cuptoarele patiseriilor şi cofetăriilor din Cluj duduie scoţând pe bandă rulantă mii de cozonaci, pască sau diverse sortimente de prăjituri cremoase, în cel mai muncitoresc cartier al oraşului, Mănăştur, într-un mic laborator s-a terminat ultima şarjă de dulciuri pentru sărbători. Spre deosebire de sutele de cofetari care robotesc pentru deserturile de pe mesele de Paşte ale clujenilor, cei de aici nu au la dispoziţie un cuptor, ci doi roboţi de bucătărie, frigidere şi congelatoare. În plus, nu vei găsi aici niciun gram de zahăr sau de produse din animale.



Dacă „vedeta” laboratoarelor de cofetărie şi patiserie în această perioadă este cozonacul, aici cea mai mare trecere a avut-o tortul de mango, vanilie şi ananas, ne spune Arthur Kirkosa (35 de ani), care este IT-ist de meserie dar şi administratorul micii afaceri de familie – „Delicii sănătoase”.



În loc de prăjituri şi pască, cele mai comandate dulciuri de aici sunt tort cu fructe de pădure şi vanilie, tortul de lapte de cocos cu zmeură, tort cu portocale şi ciocolată, rulada cu susan negru, ciocolata de casă cu alune de pădure şi bomboanele cu zmeură. În loc de zahăr, acestea sunt îndulcite cu miere, sirop de agave sau de arţar.



Un laborator de cofetărie cu produse sănătoase? E aproape o contradicţie în termeni. „Nu şi atunci când vorbim despre dulciurile raw vegan. Ele sunt preparate din nuci, seminţe, fructe uscate...din ingrediente naturale. Practic te răsfeţi in timp ce te hrăneşti. Bineînţeles, ca în orice lucru, trebuie să existe şi un echilibru. Recomandarea este să nu facem abuz de cantitatea consumată. Deşi este cam greu să se întâmple acest lucru, deoarece acest tip de dulciuri sunt foarte săţioase”, ne explică soţia lui Arthur, Valentina Sava (30 de ani).

Cum au ajuns vegetarieni

Cum ajung un IT-st clujean şi o absolventă de Geografie din Timişoara să aibă vreo legătură cu torturile raw vegane? „În urmă cu circa 8 ani, am fost la un seminar de alimentaţie, unde ni s-a explicat că există şi această alternativă. Am încercat-o şi treptat am introdus în dietă mai multe legume şi fructe şi mai puţină carne. Treptat am ajuns să mâncăm vegan. Încercăm să mâncă şi raw (alimente preparate termic până la maximum 42 de grade Celsius -nr), dar nu ne cramponăm de asta. Iarna, de exemplu, nu putem face asta. Ideea este să mănânci alimente cu cât mai multe vitamine şi nutrienţi şi cât mai multe produse locale”, explică Arthur. „Corpul are nevoie de carne” este un mit, spune el: „ne e greu să renunţăm la carne pentru că ne place gustul cărnii şi al condimentelor. În plus e şi componenta socială: hai să facem un grătar, hai să mergem la un mic. Dacă vorbim despre proteine, şi legumele au proteine, unele, precum lintea sau năutul chiar mai multe decât carnea”.

„Pentru ceea ce e important cu adevărat îţi faci timp”

Pentru Valentina, soţia lui, hrana sănătoasă a devenit o pasiune: „iar după urmarea unui curs de tehnician nutriţionist, am început sa susţin ateliere de gătit sănătos, atât pentru copii, cât şi pentru adulţi”, povesteşte tânăra.



Astfel, cei doi soţi au ajuns să-ţi schimbe stilul de viaţă. „Am învăţat să ne preparăm noi acasă mâncarea. Avantajul este că nu trebuie să găteşti mult. 90% din mâncare o consumăm imediat după ce o facem. Provocarea cea mai mare în această dietă este procurarea produselor proaspete”, spune Arthur. Mersul la piaţă şi găsirea unor furnizori de legume şi fructe proaspete, iar apoi prepararea acestora acasă poate lua mai mult timp decât aprovizionarea de la supermarket sau mâncatul în oraş, recunoaşte Arthur. Argumentul lui este: „pentru ceea ce e important cu adevărat îţi faci timp”.



„În plus, e mai ieftin să ţii o dietă raw vegană. Mănânci calitativ şi mănânci mai puţin, ai energie mai multă, eşti concentrat mai mult, nu mai dai banii pe spitale şi pe medicamente, eşti net mai bine. Contează şi la cine te raportezi, dacă mă gândesc la alţi colegi din IT, care bagă shaorma şi pizza şi una alta... Chiar am făcut un calcul acum 2-3 ani, noi dădeam undeva la 1.300 lei pe alimente cu tot cu ce luam de la magazine naturiste, de la piaţă, din toate sursele pentru două persoane lunar. Un coleg îmi spunea că în stilul în care mănâncă el dă peste 2.000 de lei şi mănâncă pizza sau iese în oraş... Având stilul ăsta de viaţă şi găteşti mai mult acasă, mănânci mai mult în familie, vin prieteni la tine”, povesteşte IT-istul.

Investiţie de circa 12.000 de euro

Înainte de a deschide laboratorul de cofetărie, cei doi soţi au început, prin 2015, să ţină ateliere de gătit sănătos. „Găteam acasă tot felul de mâncăruri raw vegane şi au apărut inevitabil întrebări de la prieteni, cunoştinţe: <<cum faceţi aia?>>, <<ce reţetă aveţi pentru aia>>, <<de unde pot să cumpăr aşa ceva>>, povesteşte Arthur.



„Deşi în cadrul atelierelor preparam atât deserturi, cât şi feluri principale de mâncare, marea mea pasiune au fost dulciurile. Mereu îmi veneau idei pentru o prăjitura nouă. Apoi, încet - încet a început să înflorească în sufletul meu dorinţa de a avea o cofetărie”, arată Valentina. Astfel, că în decembrie 2016 s-a deschis laboratorul „Delicii sănătoase”. „Cel mai greu lucru şi ceea ce ne-a făcut să tot amânăm demararea proiectului, a fost partea de finanţare”, mărturiseşte Valentina, care se ocupă de reţete şi de producţia propriu-zisă. Investiţia iniţială a fost de 12-13.000 euro, cea mai mare parte a banilor fiind cheltuită pe amenajarea şi utilarea cu echipamente: frigidere, congelatoare, roboţi de bucătărie etc. „Mai avem până la recuperarea investiţiei”, spune, zâmbind, Arthur.

„Avem mult de lucru în educarea publicului”

În ceea ce priveşte clientela: „majoritatea clienţilor noştri sunt părinţi. Pentru că atunci când ai un copil vrei să-i oferi tot ceea ce este mai bun. O alta categorie sunt persoanele care au în general un stil de viaţă mai sănătos, fac sport, sunt atenţi la ceea ce mănâncă, la felul cum gândesc”, detaliază Valentina. Acum laboratorul are 3 angajaţi plus cei doi soţi. Torturile şi prăjiturile se cumpără pe comandă doar de la laborator, dar cei doi soţi plănuiesc să înceapă distribuire produselor la petrecerile de copii şi la diferite evenimente. Acum au circa 1.200 de comenzi pe ani, spune Arthur. Clienţii şi i-au cucerit prin faptul că „nu facem rabat de la calitatea ingredientelor, chiar dacă acestea au un preţ mai ridicat. Folosim doar curmale de tip medjool, ulei de cocos şi unt de cacao presat la rece, pudră de cacao crudă etc. Şi apoi faptul că atunci când creem o reţetă, ne străduim ca ea sa fie într-adevăr delicioasa, nu doar sănătoasă”, spune Valentina, care a creat reţetele torturilor şi prăjiturilor raw-vegane. În loc de zahăr se foloseşte miere bio, sirop de agave sau de arţar.

„Kilogramul de tort costă 130-150 de lei. Este mai scump decât ce se poate găsi la cofetăriile care prepară dulciuri clasice, unde preţurile încep de la 60-90 de lei şi pot ajunge până peste 150 de lei”, precizează Arthur.



Valentina recunoaşte că o cofetărie clasică ar fi avut probabil şanse mai mari de succes: „Deşi Clujul este un oraş foarte dezvoltat şi deschis, nişa noastră este încă una destul de mică. Avem mult de lucru în educarea publicului. Ştiam faptul ca vom avea mult de lucru in promovarea produselor noastre, am decis sa deschidem laboratorul deoarece credem foarte mult în ceea ce facem”.

