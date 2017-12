Cum îşi trata medicul Lucan subalternii. Managerul Institutului de transplant: „În 2002 mi-a dat primul pumn. Toţi am încasat câte unul”

Medicii şi asistenţii institutului clujean au trăit ani de zile într-o atmosferă apăsătoare, intimidaţi şi umiliţi de celebrul urolog Mihai Lucan. Asta spune managerul Silviu Moga, care detaliază că Lucan nu ezita să-şi lovească subalternii, atunci când era nemulţumit de ceva.

„Fiecare dintre noi am trecut prin astfel de momente. E vorba de şicane, de ameninţări şi de corecţii verbale şi fizice. Toţi am încasat de la Lucan câte un pumn, o palmă. În 2002 a fost primul meu contact fizic cu el. Atunci mi-a dat primul pumn. Am avut o colegă care a fost obligată să plece, n-a mai rezistat”, susţine Moga.

„M-a ameninţat că o să mi se întâmple ceva rău”

Acesta mai spune că a fost ameninţat de Lucan, după ce a devenit manager al ICUTR şi a anunţat că întrerupe orice colaborare cu Lukmed: „Am fost ameninţat de Lucan, mi-a spus că o să văd eu, că o să mi se întâmple ceva rău. Nu mi-a spus şi ce anume o să mi se întâmple.”

Moga i-a fost subordonat lui Mihai Lucan din 2002 şi până în 2017, când a fost numit manager al ICUTR chiar în locul fostului său şef. De asemenea, el a fost şi angajat al Lukmed, clinica privată care îi aparţine lui Lucan. „Aproape toţi angajaţii institutului am fost obligaţi să lucrăm şi la clinica Lukmed. Era o formă de sclavie modernă. Lucan doar venea şi le spunea rezidenţilor: „tu de azi să vii la clinică”. Aşa i se adresa unui rezident. Şi nu puteai spune nu, fiindcă riscai”, a conchis Moga.