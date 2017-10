Concert Sting la Cluj. Artistul a cerut transformarea unei săli a Polivalentei în bucătărie

Sting concertează pentru prima dată în Transilvania în seara aceasta, de la 21.00, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca. Sting nu a avut solicitări ieşite din comun: „una dintre încăperile Sălii Polivalente a fost transformată într-o bucătărie mobilată şi complet funcţională. „Sting va veni alături de bucătarul personal, aşa că un spaţiu special amenajat care să-i permită acestuia să pregătească meniurile zilnice ale artistului este mai mult decât necesar. Nu trebuie să lipsească plite, cuptoare, o chiuveta generoasă, plus mai multe frigidere şi un congelator. În imediata apropiere a bucătăriei va fi pregătit şi un spaţiu pentru servirea mesei pentru aproximativ 30 de persoane”, spun organizatorii. Sting ia masa alături de întregul staff implicat în concert, a precizat Andreea Filip, reprezentata EMagic, organizatorul concertului. „Materia primă pentru prepararea mâncării este cumpărată din fiecare oraş în care are loc concertul. Noi primim o listă cu necesităţile şi ne ocupăm”, a mai spus PR-ul. Având în vedere faptul că este ultimul concert din turneu, e posibil ca artistul să viziteze oraşul după concert, spun organizatorii. Mai sunt bilete la concert.

Peste 500 de persoane în staff-ul tehnic

Sting îşi doreşte lumină artificială în cabina sa, pereţi acoperiţi cu drapaje de culoare închisă, oglinzi mari şi mai multe ghivece cu plante. Pe lângă camera lui Sting, alte 16 cabine vor fi amenajate în incinta Sălii Polivalente pentru echipa artistului care însumează peste 70 de persoane, alţi aproape 460 de oameni din echipa locală fiind implicaţi în organizarea concertului, detaliază organizatorii.

Program

Accesul pentru concertul de marţi se va face începând cu ora 18.00, pentru posesorii de pachete Early Entry, urmând ca de la ora 18.30, accesul să fie permis tuturor spectatorilor. De la ora 20.00, în deschiderea show-ului Sting, va cânta Joe Sumner, Sting urmând să-şi începă concertul în jurul orei 21.00.

Pentru evitarea aglomeraţiilor la porţile de acces, organizatorii recomandă spectatorilor să vină din timp la concert, însă nu înainte de ora 18.00, ora deschiderii oficiale a porţilor de acces.

Reguli de acces

Pentru intrarea în Sala Polivalenta, organizatorii recomanda utilizarea portilor de acces corespunzatoare zonelor in care sunt repartizate biletele achizitionate, portile urmand a fi semnalizate corespunzator.

Accesul la concert va fi permis doar pe baza biletului valid, unei singure persoane, o singura data. Biletul va trebui pastrat pe toata durata concertului, spectatorii trebuie sa aiba asupra lor si un act de identitate valid. Fara act de identitate, accesul in spatiul de concert nu va fi permis.

In zona de concert NU VA FI PERMIS accesul cu: băuturi şi produse alimentare cumpărate din afara perimetrului locaţiei, sticle (inclusiv sticle de parfum de orice cantitate, orice alte sticle sau deodorante), bidoane de plastic, cutii de băutura, conserve, artificii, bannere susţinute de beţe, spray-uri, lasere, scaune, arme, obiecte contondente, lanţuri, umbrele, animale de companie, rucsacuri, caşti de motociclist, bagaje voluminoase mai mari decât o coala A4, selfie stick-uri, aparate foto profesionale sau aparate de înregistrare audio-video de orice fel sau aparate GoPro. Locaţia nu dispune de spaţii pentru depozitare, de aceea organizatorii recomanda publicului să nu vina cu obiecte interzise.

In zona de concert VA FI PERMIS accesul cu: aparate de fotografiat compacte, brichete, medicamente (orice astfel de produse sunt permise doar daca sunt însoţite de reţetă, scrisoare medicală sau orice alt document înlocuitor al acesteia şi cu maxim o doză zilnica), insulină, spray inhalator pentru astm.

Organizatorii insistă ca spectatorii să lase acasa sau la maşina toate obiectele considerate “interzise”, precum şi rucsacurile, accesul cu astfel de bagaje fiind strict interzis, dar să aibă asupra lor obiectele mai importante, spre exemplu medicamente speciale, cu reţetă.

Alte informaţii generale

Organizatorii recomanda spectatorilor ca, odata intrati in spatiul de concert, sa localizeze cea mai apropiata iesire de urgenta de sectorul in care au alocate biletele, iar apoi sa se bucure de spectacol.

Biletele ofera acces doar in sectorul pentru cre au fost achizitionate. Spre exemplu, spectatorii care au locuri in tribune nu vor avea acces pe Teren – Acces General sau in Golden Circle.

Înregistrarea spectacolului este interzisă

Pentru anumite sectoare din stadion, spectatorii vor primi si cate o bratara pe care trebuie sa o pastreze pe toata durata spectacolului.

Odata iesiti in zona de concert, pentru a reveni la spectacol, spectatorii vor avea nevoie un alt bilet de acces. Acelasi lucru este valabil si pentru posesorii de bratari. Odata parasita zona de concert, se pierde posibilitatea de a reintra. Accesul la concert se va putea face din nou doar in baza unui bilet valid nou, care nu a mai fost scanat la intrare. Organizatorii atrag atentia si asupra faptului ca exista foarte multe categorii sold out, astfel ca, odata parasit sectorul in care biletul este alocat, este posibil sa nu mai existe locuri disponibile pentru a putea reveni in aceeasi zona.

Inregistrarea de orice fel a spectactolului este strict interzisa. Managementul artistului poate confisca orice aparat de inregistrare audio-video folosit astfel, detinut de participantii la eveniment.

In timpul spectacolului este posibil sa se foloseasca lumini stroboscop care pot dauna persoanelor cu epilepsie fotosensibila.

In incinta Salii Polivalente, fumatul este strict interzis, cei care nu vor respecta aceasta regula fiind pasibili de amenda.

Pe durata concertului, spectatorii isi vor putea lasa hainele groase, contra cost, la garderoba amenajata in incinta Salii Polivalente.

Biletul nu poate fi inlocuit daca este pierdut, furat sau distrus si este valabil pentru o singura intrare.

Biletul nu poate fi transferat catre o alta persoana sau revandut. Reproducerea biletelor este ilegala.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a folosi fotografii si inregistarari video cu participantii la eveniment in scop promotional. Spectatorii isi cedeaza – prin participarea la eveniment – toate drepturile pentru fotografii si inregistrari realizate in timpul concertului catre organizator.

Accesul cu copii

Accesul copiilor mai mici de 12 ani la concert nu este recomandat din cauza sunetului foarte puternic. Insa daca parintii aleg sa vina insotiti de cei mici, o vor face pe propria raspundere, achizitionand bilete de acces si pentru acestia. Accesul in zona de concert se va face doar in baza unui bilet valid, indiferent de varsta. Totodata, recomandam parintilor sa le asigure copiilor casti de protectie. Minorii trebuie sa fie insotiti de un adult.

Jetoane pentru bauturi şi mâncare.

In incinta Sala Polivalente spectatorii vor avea la dispozitie bauturi racoritoare, apa si gustari. Toate bauturile vor fi servite numai la pahar. Pentru eficientizarea accesului la bar, toate produsele vor fi comercializate in baza unor jetoane ce vor putea fi procurate de la punctele special amenajate in locatie, distribuite in toate zonele de concert. In cazul neutilizarii lor pe durata concertului, acestea vor putea fi rascumparate in aceeasi seara, de la casieriile din incinta, pana in ora 23:00.

Toate barurile, la fel si toaletele, vor fi amplasate pe inel, la etajele 1 si 2 ale Salii Polivalente.

Parcare

Publicul este incurajat sa vina la concert folosind mijloacele de transport in comun. Daca spectatorii aleg totusi sa vina cu masina personala, acestia sunt rugati sa apeleze la parcarile publice aflate in apropiere, parcarea Salii Polivalente nefiind disponibila pentru concertul de marti.

Bilete

Ultimele bilete se mai gasesc pe www.eventim.ro si in magazinele partenere, urmand ca, in ziua evenimentului, in limita disponibilitatii, acestea sa poata fi achizitionate de la casa de bilete a Salii Polivalente.

